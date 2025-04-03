Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена

Экскурсия по Пекину премиум-класса на комфортабельных автомобилях идеально подойдет деловым людям, которые хотят открыть для себя столицу Китая без лишних затрат времени.
Всего за один день вы посетите часть Великой Китайской стены, оцените красоту города, погрузитесь в его историю и отведаете традиционные блюда местной кухни.
Всего за один день вы посетите часть Великой Китайской стены, оцените красоту города, погрузитесь в его историю и отведаете традиционные блюда местной кухни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Переезд из Пекина к Великой Китайской стене (примерно 1,5 часа).
- Великая Китайская стена (прогулка 4-6 часов, участки Цзюйюнгуань или Мутяньюй по вашему выбору). Вы увидите стену, построенную в разных архитектурных стилях и из разнообразных материалов, а также узнаете подробности её возведения и исторические факты.
- Парк Цзиншань (прогулка около 40 минут). С вершины холма открывается великолепный вид на Пекин и Запретный город.
- Район старого города Хоухай (от 40 минут до 1,5 часов). Прогулки по старинным улочкам позволят вам окунуться в культуру и повседневную жизнь Пекина.
• Чайная церемония и ужин с пекинской уткой. Завершение дня – дегустация китайских сортов чая и знаменитого национального блюда. Продолжительность ужина не ограничена. Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему Китай называют Поднебесной.
- Какую сумму китайские женихи платят за невесту.
• Как китайцы показывают числа от 1 до 99 при помощи одной руки и многое другое! Важная информация:
- После бронирования экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваши интересы и подстроить под них программу. Также расскажем о текущей погоде в Пекине, дадим рекомендации, какую одежду и обувь взять с собой.
- Предоставим вам питьевую воду, влажные салфетки и аптечку, а также любую помощь, которая потребуется.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- По запросу проведём экскурсию на автомобиле Bentley — подробности уточняйте в переписке.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участки Великой Китайской стены Цзюйюнгуань или Мутяньюй (на выбор)
- Парк Цзиншань
- Запретный город
- Район старого города Хоухай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на Mercedes-Benz V260L 2024 года выпуска
- Питьевая вода, салфетки, аптечка
Что не входит в цену
- Ужин (за доп. плату)
- Экскурсию проводит гид-водитель: за доплату $50-60 экскурсию можно провести с гидом и водителем
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- После бронирования экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваши интересы и подстроить под них программу. Также расскажем о текущей погоде в Пекине, дадим рекомендации, какую одежду и обувь взять с собой
- Предоставим вам питьевую воду, влажные салфетки и аптечку, а также любую помощь, которая потребуется
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу проведём экскурсию на автомобиле Bentley - подробности уточняйте в переписке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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