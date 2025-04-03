Индивидуальная VIP-экскурсия: Пекин и Великая Китайская стена

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Экскурсия по Пекину премиум-класса на комфортабельных автомобилях идеально подойдет деловым людям, которые хотят открыть для себя столицу Китая без лишних затрат времени.



Всего за один день вы посетите часть Великой Китайской стены, оцените красоту города, погрузитесь в его историю и отведаете традиционные блюда местной кухни.