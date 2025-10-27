Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Путешествие начинается с посещения Великой Китайской стены, одного из самых известных символов Китая.
На участке Мутяньюй, утопающем в зелени, можно подняться по канатной дороге и насладиться потрясающими видами.
Далее следует дегустация традиционного читать дальшеуменьшить
китайского чая, который наполняет энергией и раскрывает секреты чайных традиций. Завершает экскурсию посещение храма Юнхэгун, где открываются религиозные традиции Китая. При желании можно попробовать знаменитую утку по-пекински в одном из лучших ресторанов
🌟 Уникальная возможность увидеть Великую Китайскую стену
🍵 Дегустация традиционного китайского чая
🏯 Посещение знаменитого храма Юнхэгун
📸 Потрясающие виды и фотосессия
🦆 Возможность попробовать утку по-пекински
Что можно увидеть
Великая Китайская стена
Храм Юнхэгун
Описание экскурсии
Великая Китайская стена — одно из древнейших сооружений, сохранившихся до наших времён. Открытая кресельная канатка домчит нас до живописного участка стены Мутяньюй, который был построен в 6 веке. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и полюбуетесь завораживающими видами.
Дегустация китайского чая. Перевести дух сможем на дегустации традиционного китайского чая. Чай имеет особое значение для китайцев: считается, что этот напиток способен наполнять жизненной энергией. Вы попробуете несколько видов, узнаете о чайных традициях Пекина и особенностях разных сортов.
Ламаистский храм Юнхэгун, или «Дворец гармонии». Самый известный ламаистский храм Пекина. Здесь я познакомлю вас с религиозными традициями Китая.
Утка по-пекински. Пекинская утка не везде вкусная, и не везде её готовят правильно. По вашему пожеланию, найду лучшие рестораны, куда ходят местные — это важный показатель.
Организационные детали
Вы можете выбрать оплату экскурсии и билеты в долларах или юанях
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Как проходит экскурсия
В стоимость включены услуги профессионального гида, комфортабельный транспорт, услуги опытного водителя, а также небольшой приятный сюрприз
В машине для вас будут питьевая вода и влажные салфетки
Дополнительные расходы
Стена + канатная дорога туда и обратно (или по канатной дороге наверх — санки вниз) — 200 юаней ($27,5) с чел. В выходные и праздничные дни могут быть очереди на подъём и спуск
Билет в храм — 25 юаней ($3,5) с чел.
Ужин: рестораны с разными ценами, обсудим подходящий вам вариант
Трансфер из аэропорта
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 9 туристов
Ни Хао! Меня зовут Анна. Я гид-переводчица со стажем более 15 лет. Хорошо говорю по-русски. Предпочитаю индивидуальный подход к каждому путешественнику, оригинальность программ, гибкость, мобильность, доступную и увлекательную подачу материала. Буду рада познакомить вас с Китаем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Спасибо большое нашему чудесному гиду! Экскурсия превзошла все ожидания! Хороший русский язык, знания и теплое сердечное общение! Стена, чайная дегустация, посещение ламаистского храма, сопровождение от двери отеля и обратно - весь день на 5☆! Однозначно рекомендуем! ♡♡♡
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