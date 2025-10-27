Путешествие начинается с посещения Великой Китайской стены, одного из самых известных символов Китая.На участке Мутяньюй, утопающем в зелени, можно подняться по канатной дороге и насладиться потрясающими видами.Далее следует дегустация традиционного

китайского чая, который наполняет энергией и раскрывает секреты чайных традиций. Завершает экскурсию посещение храма Юнхэгун, где открываются религиозные традиции Китая. При желании можно попробовать знаменитую утку по-пекински в одном из лучших ресторанов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великая Китайская стена — одно из древнейших сооружений, сохранившихся до наших времён. Открытая кресельная канатка домчит нас до живописного участка стены Мутяньюй, который был построен в 6 веке. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и полюбуетесь завораживающими видами.

Дегустация китайского чая. Перевести дух сможем на дегустации традиционного китайского чая. Чай имеет особое значение для китайцев: считается, что этот напиток способен наполнять жизненной энергией. Вы попробуете несколько видов, узнаете о чайных традициях Пекина и особенностях разных сортов.

Ламаистский храм Юнхэгун, или «Дворец гармонии». Самый известный ламаистский храм Пекина. Здесь я познакомлю вас с религиозными традициями Китая.

Утка по-пекински. Пекинская утка не везде вкусная, и не везде её готовят правильно. По вашему пожеланию, найду лучшие рестораны, куда ходят местные — это важный показатель.

Организационные детали

Вы можете выбрать оплату экскурсии и билеты в долларах или юанях

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию

Как проходит экскурсия

В стоимость включены услуги профессионального гида, комфортабельный транспорт, услуги опытного водителя, а также небольшой приятный сюрприз

В машине для вас будут питьевая вода и влажные салфетки

Дополнительные расходы