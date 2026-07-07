Вы увидите Великую Китайскую стену такой, какой её знают немногие: в вечерней подсветке, когда над горами загораются звёзды, а внизу мерцают огни Губэя. Прогуляетесь по древнему городку, поучаствуете в чайной церемонии и откроете для себя Китай с его тихой и романтичной стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

15:00 — выезд из отеля

15:30–16:00 — чайная церемония

Вы замедлитесь, почувствуете вкус и аромат чая и прикоснётесь к культуре китайского гостеприимства.

18:00–19:30 — Великая Китайская стена, участок Симатай

Освещённая мягким светом, стена словно огненный дракон тянется по горным хребтам. Вы узнаете, почему именно этот участок считается уникальным и чем сохранившаяся архитектура эпохи Мин отличается от других частей Великой Китайской стены.

19:30–21:00 — прогулка по древнему городку Губэй

Пройдёмся по стилизованному старинному городку с мощёными улочками, деревянными домами, каменными мостиками и каналами, в которых отражаются огни фонарей. Кажется, будто мы оказались внутри старинной китайской картины!

22:30 — возвращение в отель

Организационные детали