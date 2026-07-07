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На Китайскую стену и в Губэй - после заката

Чайная церемония, вечерние огни и Пекин без толп
Вы увидите Великую Китайскую стену такой, какой её знают немногие: в вечерней подсветке, когда над горами загораются звёзды, а внизу мерцают огни Губэя.

Прогуляетесь по древнему городку, поучаствуете в чайной церемонии и откроете для себя Китай с его тихой и романтичной стороны.
На Китайскую стену и в Губэй - после заката
На Китайскую стену и в Губэй - после заката
На Китайскую стену и в Губэй - после заката

Описание экскурсии

15:00 — выезд из отеля

15:30–16:00 — чайная церемония

Вы замедлитесь, почувствуете вкус и аромат чая и прикоснётесь к культуре китайского гостеприимства.

18:00–19:30 — Великая Китайская стена, участок Симатай

Освещённая мягким светом, стена словно огненный дракон тянется по горным хребтам. Вы узнаете, почему именно этот участок считается уникальным и чем сохранившаяся архитектура эпохи Мин отличается от других частей Великой Китайской стены.

19:30–21:00 — прогулка по древнему городку Губэй

Пройдёмся по стилизованному старинному городку с мощёными улочками, деревянными домами, каменными мостиками и каналами, в которых отражаются огни фонарей. Кажется, будто мы оказались внутри старинной китайской картины!

22:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, чайная церемония
  • Дополнительные расходы: вход на стену и в Губэй — 360 юаней ($53) за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид и организатор экскурсий по Пекину. Уже много лет живу и работаю в этом удивительном городе, поэтому отлично его знаю. Я и мои коллеги проводим экскурсии по Запретному городу, Великой
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Китайской стене, Летнему дворцу, храму Неба и другим знаковым местам. Рассказываем не только факты из учебников, но и интересные истории, легенды и секреты, которые обычно знают только местные жители. Для нас важно, чтобы вы не просто увидели главные достопримечательности, а почувствовали душу Пекина и открыли его с разных сторон. Будем рады стать вашими проводниками в мир китайской истории и традиций!

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