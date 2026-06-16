Когда над горами опускаются сумерки, на Великой стене гораздо меньше людей, а прохладный вечерний воздух и панорамные виды создают особую атмосферу. Самое вреамя прогуляться! Кроме рого, вы познакомитесь с древним городом Губэй. Узкие улочки, традиционная архитектура, каналы, фонари и отражения в воде делают его особенно живописным после заката. А завершением станет впечатляющее шоу дронов над городом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $380 за экскурсию

Описание экскурсии

14:00 — выезд из Пекина

Дорога займёт около двух часов.

15:30 — китайская чайная церемония

По пути сделаем остановку, чтобы познакомиться с традициями китайского чаепития. Вы попробуете несколько сортов чая и узнаете о культуре, которая остаётся важной частью повседневной жизни Китая.

17:00 — прибытие к участку стены Сыматай

Перед началом прогулки гид расскажет об истории этого района, строительстве Великой Китайской стены и особенностях участка.

17:30 — подъём на стену

С обзорных площадок открываются виды на горные хребты и древний город у подножия. Вы узнаете:

почему Сыматай считается одним из самых аутентичных участков стены

какие оборонительные функции выполняли башни и укрепления

как строили Великую Китайскую стену в эпоху династии Мин

19:00 — вечерняя прогулка по древнему городу Губэй

Вас ждут:

старинные улочки и мосты

традиционная архитектура северного Китая

каналы и набережные

красивые вечерние виды и фотолокации

возможность попробовать блюда местной кухни

20:30 — шоу дронов

Вы увидите современное световое представление, в котором сотни дронов создают в небе различные фигуры и композиции. Это одно из самых эффектных вечерних событий в окрестностях.

22:00–24:00 — возвращение в Пекин

Организационные детали