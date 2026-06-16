Когда над горами опускаются сумерки, на Великой стене гораздо меньше людей, а прохладный вечерний воздух и панорамные виды создают особую атмосферу. Самое вреамя прогуляться! Кроме рого, вы познакомитесь с древним городом Губэй.
Узкие улочки, традиционная архитектура, каналы, фонари и отражения в воде делают его особенно живописным после заката. А завершением станет впечатляющее шоу дронов над городом.
Узкие улочки, традиционная архитектура, каналы, фонари и отражения в воде делают его особенно живописным после заката. А завершением станет впечатляющее шоу дронов над городом.
Описание экскурсии
14:00 — выезд из Пекина
Дорога займёт около двух часов.
15:30 — китайская чайная церемония
По пути сделаем остановку, чтобы познакомиться с традициями китайского чаепития. Вы попробуете несколько сортов чая и узнаете о культуре, которая остаётся важной частью повседневной жизни Китая.
17:00 — прибытие к участку стены Сыматай
Перед началом прогулки гид расскажет об истории этого района, строительстве Великой Китайской стены и особенностях участка.
17:30 — подъём на стену
С обзорных площадок открываются виды на горные хребты и древний город у подножия. Вы узнаете:
- почему Сыматай считается одним из самых аутентичных участков стены
- какие оборонительные функции выполняли башни и укрепления
- как строили Великую Китайскую стену в эпоху династии Мин
19:00 — вечерняя прогулка по древнему городу Губэй
Вас ждут:
- старинные улочки и мосты
- традиционная архитектура северного Китая
- каналы и набережные
- красивые вечерние виды и фотолокации
- возможность попробовать блюда местной кухни
20:30 — шоу дронов
Вы увидите современное световое представление, в котором сотни дронов создают в небе различные фигуры и композиции. Это одно из самых эффектных вечерних событий в окрестностях.
22:00–24:00 — возвращение в Пекин
Организационные детали
- Для 1–2 человек предоставляется седан, для 3–5 человек — минивэн. Для больших групп транспорт организуем по договорённости
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, питание и личные расходы. Ориентировочная стоимость билетов:
— вход в город Губэй — 140 юаней за чел.
— участок Симатай — 40 юаней за чел.
— канатная дорога туда и обратно — 200 юаней за чел.
— внутренний трансфер по комплексу — 10 юаней за чел.
— прогулка на лодке — 120 юаней за чел.
- Поужинать можно в одном из ресторанов города Губэй — здесь представлены блюда разных регионов китайской кухни
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 867 туристов
С 2004 года я работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой таких же профессиональных гидов и переводчиков. Организуем экскурсии, трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Входит в следующие категории Пекина
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