Сейчас сентябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Пекина - апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что делает прогулки по парку Бэйхай и посещение зоопарка с пандами особенно приятными. Летом, в июне и августе, может быть жарко и многолюдно, но океанариум и чайная церемония в помещении позволят отдохнуть от зноя. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но всё же можно насладиться красотой зимнего Пекина, особенно если вы любите более спокойную атмосферу.

Пекин - это не только мегаполис, но и место для спокойного отдыха. Семьи могут провести день в парке Бэйхай, где когда-то отдыхали императоры, и насладиться красотой природы. Затем отправиться в Пекинский зоопарк, чтобы увидеть редких животных, включая знаменитых больших панд. Океанариум, крупнейший в мире без выхода к морю, удивит разнообразием морских обитателей. Завершите день традиционной чайной церемонией, погрузившись в атмосферу китайской культуры

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Императорский парк Бэйхай

Когда-то парк был королевским садом с крытыми павильонами и пышными деревьями на озере. Сегодня здесь отдыхают жители и гости Пекина: наслаждаются красотой природы, занимаются творчеством или собираются для подвижных игр. Вас ждёт очарование старого Пекина, исторические постройки и храмы.

Океанариум и Зоопарк с пандами

Вы встретите редких животных Китая и всего мира. Но главные звёзды Пекинского зоопарка — большие панды.

Пекинский океанариум — крупнейший в мире без выхода к морю. В современных павильонах обитают десятки тысяч различных видов рыб и морских животных. Вы увидите акул, дельфинов, а также представление морского театра.

Чайная церемония

На севере Пекина, возле олимпийской деревни, располагается традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях и предложит поучаствовать в церемонии.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Buick или Volkswagen, услуги гида, участие в чайной церемонии

Дополнительно оплачиваются билеты в Океанариум: взрослый — 175 юаней, дети — 88 юаней, дети ростом менее 120 см — бесплатно; и в парк Бэйхай — 15 юаней за чел.

В каждой локации мы проведём около 2–2,5 часов (длительность и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания, подробности обсудите в переписке с гидом)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Будьте внимательны

В парке и зоопарке посетителям запрещается подкармливать животных и прикасаться к ним. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и сохраняйте тишину.