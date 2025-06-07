Откройте другой Пекин: семейный отдых в парке Бэйхай и океанариуме
Путешествие в сердце Пекина: погрузитесь в атмосферу Императорского парка Бэйхай, где история встречается с природой, а павильоны хранят тайны прошлого
Пекин - это не только мегаполис, но и место для спокойного отдыха.
Семьи могут провести день в парке Бэйхай, где когда-то отдыхали императоры, и насладиться красотой природы.
Затем отправиться в Пекинский зоопарк, чтобы увидеть редких животных, включая знаменитых больших панд. Океанариум, крупнейший в мире без выхода к морю, удивит разнообразием морских обитателей. Завершите день традиционной чайной церемонией, погрузившись в атмосферу китайской культуры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Пекина - апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что делает прогулки по парку Бэйхай и посещение зоопарка с пандами особенно приятными. Летом, в июне и августе, может быть жарко и многолюдно, но океанариум и чайная церемония в помещении позволят отдохнуть от зноя. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но всё же можно насладиться красотой зимнего Пекина, особенно если вы любите более спокойную атмосферу.
Когда-то парк был королевским садом с крытыми павильонами и пышными деревьями на озере. Сегодня здесь отдыхают жители и гости Пекина: наслаждаются красотой природы, занимаются творчеством или собираются для подвижных игр. Вас ждёт очарование старого Пекина, исторические постройки и храмы.
Океанариум и Зоопарк с пандами
Вы встретите редких животных Китая и всего мира. Но главные звёзды Пекинского зоопарка — большие панды. Пекинский океанариум — крупнейший в мире без выхода к морю. В современных павильонах обитают десятки тысяч различных видов рыб и морских животных. Вы увидите акул, дельфинов, а также представление морского театра.
Чайная церемония
На севере Пекина, возле олимпийской деревни, располагается традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях и предложит поучаствовать в церемонии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Buick или Volkswagen, услуги гида, участие в чайной церемонии
Дополнительно оплачиваются билеты в Океанариум: взрослый — 175 юаней, дети — 88 юаней, дети ростом менее 120 см — бесплатно; и в парк Бэйхай — 15 юаней за чел.
В каждой локации мы проведём около 2–2,5 часов (длительность и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания, подробности обсудите в переписке с гидом)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Будьте внимательны
В парке и зоопарке посетителям запрещается подкармливать животных и прикасаться к ним. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и сохраняйте тишину.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 386 туристов
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
7 июн 2025
У нас был гид Юрий. Вместе с нами прошел везде, все показал, разъяснял что непонятно в океанариуме и зоопарке. Парк Бэйдайхэ- отдельная любовь. Это такая приятная лайтовая экскурсия для души. читать дальше
Спасибо огромное за лояльность и что получилось отменить поход в цирк по нашей просьбе и заменить его походом в ресторан попробовать утку по-пекински. Вот ни разу не пожалели. Обязательно к посещению. Юрий привел нас в ресторан, переводил меню, помог сделать заказ и только тогда попрощался. Организаторам и гиду отдельное спасибо за прекрасно проведенный день в Пекине.