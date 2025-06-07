Мои заказы

Откройте другой Пекин: семейный отдых в парке Бэйхай и океанариуме

Путешествие в сердце Пекина: погрузитесь в атмосферу Императорского парка Бэйхай, где история встречается с природой, а павильоны хранят тайны прошлого
Пекин - это не только мегаполис, но и место для спокойного отдыха.

Семьи могут провести день в парке Бэйхай, где когда-то отдыхали императоры, и насладиться красотой природы.

Затем отправиться в Пекинский зоопарк, чтобы увидеть редких животных, включая знаменитых больших панд. Океанариум, крупнейший в мире без выхода к морю, удивит разнообразием морских обитателей. Завершите день традиционной чайной церемонией, погрузившись в атмосферу китайской культуры
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальный парк Бэйхай
  • 🐼 Встреча с большими пандами
  • 🐠 Крупнейший океанариум
  • 🍵 Традиционная чайная церемония
  • 🚗 Комфортный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Пекина - апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что делает прогулки по парку Бэйхай и посещение зоопарка с пандами особенно приятными. Летом, в июне и августе, может быть жарко и многолюдно, но океанариум и чайная церемония в помещении позволят отдохнуть от зноя. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но всё же можно насладиться красотой зимнего Пекина, особенно если вы любите более спокойную атмосферу.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
15
сен16
сен17
сен18
сен19
сен20
сен22
сен
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Парк Бэйхай
  • Пекинский зоопарк
  • Пекинский океанариум

Описание экскурсии

Императорский парк Бэйхай

Когда-то парк был королевским садом с крытыми павильонами и пышными деревьями на озере. Сегодня здесь отдыхают жители и гости Пекина: наслаждаются красотой природы, занимаются творчеством или собираются для подвижных игр. Вас ждёт очарование старого Пекина, исторические постройки и храмы.

Океанариум и Зоопарк с пандами

Вы встретите редких животных Китая и всего мира. Но главные звёзды Пекинского зоопарка — большие панды.
Пекинский океанариум — крупнейший в мире без выхода к морю. В современных павильонах обитают десятки тысяч различных видов рыб и морских животных. Вы увидите акул, дельфинов, а также представление морского театра.

Чайная церемония

На севере Пекина, возле олимпийской деревни, располагается традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях и предложит поучаствовать в церемонии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер на автомобиле Buick или Volkswagen, услуги гида, участие в чайной церемонии
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Океанариум: взрослый — 175 юаней, дети — 88 юаней, дети ростом менее 120 см — бесплатно; и в парк Бэйхай — 15 юаней за чел.
  • В каждой локации мы проведём около 2–2,5 часов (длительность и маршрут можно адаптировать под ваши пожелания, подробности обсудите в переписке с гидом)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Будьте внимательны

В парке и зоопарке посетителям запрещается подкармливать животных и прикасаться к ним. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности и сохраняйте тишину.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 386 туристов
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
7 июн 2025
У нас был гид Юрий. Вместе с нами прошел везде, все показал, разъяснял что непонятно в океанариуме и зоопарке. Парк Бэйдайхэ- отдельная любовь. Это такая приятная лайтовая экскурсия для души.
читать дальше

Спасибо огромное за лояльность и что получилось отменить поход в цирк по нашей просьбе и заменить его походом в ресторан попробовать утку по-пекински. Вот ни разу не пожалели. Обязательно к посещению. Юрий привел нас в ресторан, переводил меню, помог сделать заказ и только тогда попрощался. Организаторам и гиду отдельное спасибо за прекрасно проведенный день в Пекине.

У нас был гид Юрий. Вместе с нами прошел везде, все показал, разъяснял что непонятно в океанариуме и зоопарке. Парк Бэйдайхэ- отдельная любовь. Это такая приятная лайтовая экскурсия для души.
О
Ольга
1 мая 2025
Все было хорошо,но панды спали)
Все было хорошо,но панды спали)

Входит в следующие категории Пекина

