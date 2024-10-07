8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$260 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин с детьми: Парк Мира, телебашня, зоопарк
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
13 окт в 08:00
29 окт в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 октября 2024Действительно 5 из 5! Если у вас один день для просмотра Пекина, то вам однозначно к Анатолию- все покажет, расскажет, завезет за сувенирами/чаем! Рекомендую!
- ООльга12 сентября 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срок по работе. Был всего
- AAlexandra7 августа 2024Сложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказ информативным, дающим представление о культуре и истории Китая.
- PPolina29 июля 2024Нам очень понравился тур с Анатолием. Мы были семейной компанией и каждый нашел для себя что-то по душе. Анатолий всегда
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пекинский зоопарк»
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