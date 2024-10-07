Пекинский зоопарк – экскурсии в Пекине

Найдено 6 экскурсий в категории «Пекинский зоопарк» в Пекине на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Влюбиться в Пекин за 1 день
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Пекин за 1 день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$260 за всё до 4 чел.
Пекин с детьми
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин с детьми: Парк Мира, телебашня, зоопарк
Индивидуальная экскурсия по Пекину: Парк Мира в миниатюре, Пекинская телебашня и зоопарк с пандами. Уникальные впечатления для всей семьи
Начало: По месту вашего проживания
13 окт в 08:00
29 окт в 15:00
$280 за всё до 5 чел.
Великая Китайская стена и культура Поднебесной
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
Летний императорский дворец и Тибетский храм
Пешая
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
$534 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Действительно 5 из 5! Если у вас один день для просмотра Пекина, то вам однозначно к Анатолию- все покажет, расскажет, завезет за сувенирами/чаем! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2024
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срок по работе. Был всего
    читать дальше

    1 день, чтобы попытаться увидеть хоть что-то. Благодаря Анатолию удалось увидеть гораздо больше, чем я могла спланировать!!! Ответы здесь на сайте при выборе гида были быстрыми и понятными. Дальнейшая переписка в ватсапе - без проблем. Анатолий приехал в мой отель точно ко времени, на которое договорились. Он самостоятельно бронировал все билеты и предлагал варианты мест и маршрут. За 1 день я увидела Великую китайскую стену, побывала на чайной церемонии, оценила колорит местных магазинчиков (очень важный для меня факт, поскольку боялась, что купить подарки попросту не успею), прокатилась по самым значимым местам Пекина. Удобный автомобиль и очень дружелюбный гид! Рекомендую однозначно. 10/10.

    Эта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срокЭта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срокЭта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срокЭта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срокЭта экскурсия превзошла все мои ожидания! В Пекине я была впервые и на очень короткий срок
  • A
    Alexandra
    7 августа 2024
    Пекин с детьми
    Сложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказ информативным, дающим представление о культуре и истории Китая.
    Сложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказСложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказСложно оценить зоопарк ребенку в +34, но он остался доволен. Сопровождение было четким и комфортным, рассказ
  • P
    Polina
    29 июля 2024
    Влюбиться в Пекин за 1 день
    Нам очень понравился тур с Анатолием. Мы были семейной компанией и каждый нашел для себя что-то по душе. Анатолий всегда
    читать дальше

    был очень доброжелательным и помогал во всех ситуациях. Даже когда погода помешала нашим планам и экскурсию пришлось перестроить мы нашли лучший выход из ситуации. Анатолий много знает и очень интересно рассказывает и всегда находит самый комфортный вариант для гостей. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Пекинский зоопарк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Влюбиться в Пекин за 1 день
  2. Пекин с детьми
  3. Великая Китайская стена и культура Поднебесной
  4. Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
  5. Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Какие места ещё посмотреть в Пекине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Пекинский зоопарк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 260 до 614. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пекинский зоопарк», 4 ⭐ отзыва, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам