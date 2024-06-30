1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Пекин: По следам императоров - глубокое погружение в историю
Откройте для себя сокровища Пекина в уникальной экскурсии, где история и культура древнего Китая оживают на ваших глазах
7 июля в 09:00
9 июля в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6.5 часов
Пекинская фото-прогулка: Императорский дворец и парк Бэйхай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, прогуливаясь по Запретному городу и парку Бэйхай в традиционных костюмах, с профессиональной фотосессией
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Пекин за 1 день
Выбрать то, что хочется увидеть больше всего, и отправиться туда с гидом-переводчиком
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 июня 2024Отличная экскурсия! Мы искали гида, который нас погрузит в историю, и нам это удалось. Нас не возили по чайным церемониям
- ЕЕкатерина15 июня 2024Прекрасный день и первая интеграция в этот город
- ННаталья29 мая 2024Замечательное 4 часовое погружение в историю Китая, грамотно построенная логистика пешей экскурсии, увлекательный, живой рассказ гида Jula, а так же Jula огромное спасибо за активную обратную связь!
- ККсения19 мая 2024Огромное спасибо Пэну и гиду Андрею за такую удивительную экскурсию. Всё было отлично организовано: вовремя забрали из отеля, помогли подобрать замечательный образ, рассказали много интересного о Пекине и Запретном городе, провели самыми красивыми и немноголюдными местами, сделали фотографии. Рекомендую!
- ВВиталий7 марта 2024Была прекрасная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Парк Бэйхай»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июле 2024
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