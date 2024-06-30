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и массажам, но зато мы очень подробно и интересно услышали рассказ о династиях китайских императоров, разобрались в хитросплетениях китайской истории и узнали много пикантных подробностей о наложницах и евнухах. Джула живет в Пекине и рассказал нам не только экскурсионную часть, но и ответил на наши многочисленные вопросы "а почему так","зачем так" и "что делать если"… Очень хочется повторить этот замечательный день и послушать все еще раз. Если вам нужно погрузится в культуру и историю, то точно на этой экскурсии!