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Район Дашилар – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Дашилар» в Пекине на русском языке, цены от $234, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Пекин ночью
На машине
4 часа
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пекин ночью
Полюбоваться древней городской стеной, прогуляться по старинным улочкам и насладиться китайским чаем
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
$244$286 за всё до 4 чел.
Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс
Погрузиться в историю и повседневную жизнь Пекина и прикоснуться к традиционным ремёслам
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
от $435 за человека
Фотопрогулка по вечернему Пекину
На машине
4 часа
-
10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по вечернему Пекину
Сфотографировать Пекин в свете фонарей, закатного солнца и неоновых бликов
Начало: В отеле
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$234$260 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Пекин ночью
Всё понравилось, спасибо большое за экскурсию. Андрей все рассказал, вкусно накормил и нашел нам магазин с чаем, который мы очень хотели купить. всем рекомендую.
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Я
Пекин ночью
Всё отлично. Рекомендую. Большое спасибо Андрею
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Д
Пекин ночью
Отличная короткая обзорная экскурсия по ночному Пекину. Спасибо Андрею, все четко: встретил в аэропорту, провел экскурсию и доставил в отель. Подходящий формат, если летите с длительной стыковкой между рейсами.
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Е
Пекин ночью
Экскурсия понравилась. Андрей хорошо говорит по-русски. Спасибо
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В
Пекин ночью
Спасибо большое Сергею за небольшое вечернее путешествие по Пекину. Погуляли, посмотрели ночной город, сделали много фото🔥🔥🔥
Спасибо большое Сергею за небольшое вечернее путешествие по Пекину. Погуляли, посмотрели ночной город, сделали много фото🔥🔥🔥
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Юлия
Пекин ночью
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что было запланировано, отдельная благодарность
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за ресторан в котором попробовали прекрасную утку по Пекинским, просто шедевр. Экскурсия чудесная, экскурсовод поекрасный! Еще раз обязательно вернемся, чтобы посетить Китайскую стену. Удачи и хороших туристов!

Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что+1
Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что
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Александра
Пекин ночью
Благодарю Андрея от всей души. Подбирала экскурсию своим туристам на время вечерне-ночного транзита в Пекина. Было не так много времени
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обзорно посмотреть вечерний город, Андрей помог. Туристов такси привезло не в тот отель, вышло непонимание, Андрей быстро переориентировался и вовремя прибыл в нужное место. Все очень оперативно, прогулка получилась!

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В
Пекин ночью
Экскурсовод Миша - супер! Экскурсия была по самым важным и интересным местам Пекина, очень понравилось
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Николай
Пекин ночью
экскурсии нам все понравилось, Андрей все рассказал нам интересно, больше спасибо,
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Всего 12 отзывов в Пекине в категории "Район Дашилар"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Район Дашилар»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пекин ночью;
  2. Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс;
  3. Фотопрогулка по вечернему Пекину.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Запретный город;
  3. Парк Цзиншань;
  4. Центр Пекина;
  5. Город на воде Губэй;
  6. Запретный город Гугун;
  7. Площадь Тяньаньмэнь;
  8. Храм Неба;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2026
Сейчас в Пекине в категории "Район Дашилар" можно забронировать 3 экскурсии от 234 до 435 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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