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1 чел. По популярности На машине 4 часа 15% 10 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Пекин ночью Полюбоваться древней городской стеной, прогуляться по старинным улочкам и насладиться китайским чаем Начало: В центре Пекина $244 $286 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 2 отзыва Индивидуальная Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс Погрузиться в историю и повседневную жизнь Пекина и прикоснуться к традиционным ремёслам от $435 за человека На машине 4 часа 10% Фотопрогулка до 6 чел. Фотопрогулка по вечернему Пекину Сфотографировать Пекин в свете фонарей, закатного солнца и неоновых бликов Начало: В отеле $234 $260 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Пекина Последние отзывы на экскурсии И Игорь Пекин ночью Всё понравилось, спасибо большое за экскурсию. Андрей все рассказал, вкусно накормил и нашел нам магазин с чаем, который мы очень хотели купить. всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Я Ярослав Пекин ночью Всё отлично. Рекомендую. Большое спасибо Андрею Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Д Дмитрий Пекин ночью Отличная короткая обзорная экскурсия по ночному Пекину. Спасибо Андрею, все четко: встретил в аэропорту, провел экскурсию и доставил в отель. Подходящий формат, если летите с длительной стыковкой между рейсами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Е Елена Пекин ночью Экскурсия понравилась. Андрей хорошо говорит по-русски. Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Валерия Пекин ночью Спасибо большое Сергею за небольшое вечернее путешествие по Пекину. Погуляли, посмотрели ночной город, сделали много фото🔥🔥🔥 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Юлия Пекин ночью читать дальше уменьшить за ресторан в котором попробовали прекрасную утку по Пекинским, просто шедевр. Экскурсия чудесная, экскурсовод поекрасный! Еще раз обязательно вернемся, чтобы посетить Китайскую стену. Удачи и хороших туристов! Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что было запланировано, отдельная благодарность +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Александра Пекин ночью читать дальше уменьшить обзорно посмотреть вечерний город, Андрей помог. Туристов такси привезло не в тот отель, вышло непонимание, Андрей быстро переориентировался и вовремя прибыл в нужное место. Все очень оперативно, прогулка получилась! Благодарю Андрея от всей души. Подбирала экскурсию своим туристам на время вечерне-ночного транзита в Пекина. Было не так много времени Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Вадим Пекин ночью Экскурсовод Миша - супер! Экскурсия была по самым важным и интересным местам Пекина, очень понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Николай Пекин ночью экскурсии нам все понравилось, Андрей все рассказал нам интересно, больше спасибо, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 12 отзывов в Пекине в категории "Район Дашилар" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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