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15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пекин ночью
Полюбоваться древней городской стеной, прогуляться по старинным улочкам и насладиться китайским чаем
Начало: В центре Пекина
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:30
$244
$286 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Хутуны, дипломатический квартал, рынок и мастер-класс
Погрузиться в историю и повседневную жизнь Пекина и прикоснуться к традиционным ремёслам
13 июн в 08:00
14 июн в 08:00
от $435 за человека
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10%
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по вечернему Пекину
Сфотографировать Пекин в свете фонарей, закатного солнца и неоновых бликов
Начало: В отеле
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$234
$260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Всё понравилось, спасибо большое за экскурсию. Андрей все рассказал, вкусно накормил и нашел нам магазин с чаем, который мы очень хотели купить. всем рекомендую.
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Я
Всё отлично. Рекомендую. Большое спасибо Андрею
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Д
Отличная короткая обзорная экскурсия по ночному Пекину. Спасибо Андрею, все четко: встретил в аэропорту, провел экскурсию и доставил в отель. Подходящий формат, если летите с длительной стыковкой между рейсами.
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Е
Экскурсия понравилась. Андрей хорошо говорит по-русски. Спасибо
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В
Спасибо большое Сергею за небольшое вечернее путешествие по Пекину. Погуляли, посмотрели ночной город, сделали много фото🔥🔥🔥
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Андрей, спасибо огромное, за прекрасно организованный маршрут по Пекину, в нашу транзитную остановку. Успели все, что было запланировано, отдельная благодарность
+1
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Благодарю Андрея от всей души. Подбирала экскурсию своим туристам на время вечерне-ночного транзита в Пекина. Было не так много времени
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В
Экскурсовод Миша - супер! Экскурсия была по самым важным и интересным местам Пекина, очень понравилось
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экскурсии нам все понравилось, Андрей все рассказал нам интересно, больше спасибо,
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Всего 12 отзывов в Пекине в категории "Район Дашилар"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Район Дашилар»
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