Это будет день, в котором древняя история соседствует с лёгким экстримом и традиционной китайской культурой. Вы прогуляетесь по Великой Китайской стене, пройдёте по стеклянному мосту над ущельем в горах Тяньюньшань и познакомитесь с искусством китайской чайной церемонии.

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Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:30–11:00 — Великая Китайская стена, участок Мутяньюй

Отправимся на один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены. Вы полюбуетесь панорамами гор и узнаете, почему именно Мутяньюй был важным стратегическим рубежом для защиты Пекина в эпоху династии Мин.

13:00–15:00 — горный парк Тяньюньшань и стеклянный мост

Яркое впечатление — прогулка по одному из самых высоких и длинных стеклянных мостов Китая. Он перекинут между двумя скалами на высоте около 200 метров.

16:30–17:00 — чайная церемония

Вы познакомитесь с многовековой культурой чаепития. Узнаете, чем различаются зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, и поймёте, почему чай в Китае считается частью философии гармонии и уважения.

17:30 — возвращение в отель

Организационные детали