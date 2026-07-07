Это будет день, в котором древняя история соседствует с лёгким экстримом и традиционной китайской культурой.
Вы прогуляетесь по Великой Китайской стене, пройдёте по стеклянному мосту над ущельем в горах Тяньюньшань и познакомитесь с искусством китайской чайной церемонии.
Вы прогуляетесь по Великой Китайской стене, пройдёте по стеклянному мосту над ущельем в горах Тяньюньшань и познакомитесь с искусством китайской чайной церемонии.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:30–11:00 — Великая Китайская стена, участок Мутяньюй
Отправимся на один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены. Вы полюбуетесь панорамами гор и узнаете, почему именно Мутяньюй был важным стратегическим рубежом для защиты Пекина в эпоху династии Мин.
13:00–15:00 — горный парк Тяньюньшань и стеклянный мост
Яркое впечатление — прогулка по одному из самых высоких и длинных стеклянных мостов Китая. Он перекинут между двумя скалами на высоте около 200 метров.
16:30–17:00 — чайная церемония
Вы познакомитесь с многовековой культурой чаепития. Узнаете, чем различаются зелёный чай, улун, пуэр и другие сорта, и поймёте, почему чай в Китае считается частью философии гармонии и уважения.
17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на стену с канатной дорогой — 200 юаней ($30) за чел., вход на стеклянный мост с канатной дорогой — 210 юаней ($31) за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я гид и организатор экскурсий по Пекину. Уже много лет живу и работаю в этом удивительном городе, поэтому отлично его знаю. Я и мои коллеги проводим экскурсии по Запретному городу, Великой
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