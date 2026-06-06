Эта экскурсия объединяет природные чудеса, смелые инженерные решения и древние традиции Китая.
За один день вы исследуете карстовую пещеру, пройдёте по стеклянному мосту над ущельем, прогуляетесь по атмосферному городу Губэй и познакомитесь с искусством чайной церемонии. А ещёпопробуете одно из самых известных блюд китайской кухни — пельмени цзяоцзы.
За один день вы исследуете карстовую пещеру, пройдёте по стеклянному мосту над ущельем, прогуляетесь по атмосферному городу Губэй и познакомитесь с искусством чайной церемонии. А ещёпопробуете одно из самых известных блюд китайской кухни — пельмени цзяоцзы.
Описание экскурсии
- Карстовая пещера
Это подземное царство, созданное природой за миллионы лет. Сталактиты, сталагмиты, каменные колонны и причудливые натёчные формы поражают воображение. Внутри прохладно и влажно, а художественная подсветка превращает пещеру в сказочный грот. Это отличная возможность познакомиться с удивительными геологическими процессами и увидеть результаты их многовековой работы.
- Стеклянный мост
Современная смотровая площадка для любителей ярких впечатлений. Прозрачное покрытие создаёт эффект прогулки над ущельем. Внизу открываются виды на леса, скалы и речные долины. Мост полностью безопасен, но ощущения остаются незабываемыми.
- Древний город Губэй
Губэй расположен у подножия гор и бережно хранит атмосферу старого Китая. Узкие мощёные улочки, традиционные деревянные дома с резными карнизами, старинные сторожевые башни и спокойные каналы создают особое настроение. Здесь можно прогуляться по историческим кварталам, полюбоваться видами и сделать красивые фотографии.
- Чайная церемония
Это не просто чаепитие, а древний ритуал, связанный с китайской культурой и философией. Мастер заваривает чай в специальной посуде, соблюдая определённую последовательность действий. Вы познакомитесь с разными сортами чая, узнаете особенности их приготовления и сможете оценить тонкие оттенки вкуса и аромата.
- Пельмени цзяоцзы
Одно из самых известных блюд китайской кухни. Их лепят вручную из тонкого теста с разнообразными начинками: свининой и капустой, креветками и зелёным луком, яйцом и цукини или овощами. Цзяоцзы варят, жарят или готовят на пару, а подают с соевым соусом, уксусом и чесноком. В Китае совместная лепка пельменей считается символом единства семьи и достатка.
Темы
- Как образуются карстовые пещеры и какие тайны они хранят.
- Почему стеклянные мосты безопасны и какие ощущения дарит прогулка по ним.
- История древнего города Губэй, его архитектура и легенды.
- Символика и философия китайской чайной церемонии.
- Традиция приготовления пельменей цзяоцзы и их значение в китайской культуре.
Тайминг
9:00–9:30 — чайная церемония;
11:00–12:00 — посещение карстовой пещеры;
12:30–14:30 — посещение стеклянного моста;
16:00 — обед;
16:30–18:30 — прогулка по древнему городу Губэй;
20:30 — возвращение в отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1406 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
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