Чайная страна Китай — страна происхождения чая с 4-5-тысячелетней историей, насчитывающая около 3000 сортов. Чайные церемонии являются одной из наиболее узнаваемых культурных особенностей страны. Экскурсия начнётся в известном чайном доме, где вы узнаете историю напитка, методы его приготовления, разновидности форм, цветов, вкусов и свойств. Вам представится возможность бесплатно попробовать различные чаи и выбрать понравившийся для покупки. Шёлковая ткань Этот материал издавна славится своей прочностью, гладкой текстурой и благородным блеском. Когда-то шёлк был привилегией аристократов. Мы посетим специализированные магазины, где можно приобрести шёлковую одежду и аксессуары (шарфы, халаты, пижамы, одеяла) по разумным ценам. Также вы ознакомитесь с процессом производства шёлка — от выращивания шелкопряда до изготовления готовых изделий. Мир жемчуга Далее вас ждёт погружение в мир изысканных жемчужин. Вы узнаете о пользе жемчужной косметики, способствовавшей сохранению молодости императрицы Цыси, а также о процессе добычи натурального жемчуга и его уникальных особенностях. Здесь вы сможете приобрести ювелирные изделия и косметику на основе жемчуга. Нефрит Затем мы направляемся на фабрику нефрита. Этот камень всегда высоко ценился в Китае, использовался для создания императорских печатей, посуды, украшений и предметов роскоши. Считается, что нефрит приносит здоровье, защищает от болезней и привлекает удачу. Вы услышите легенды о камне, узнаете секреты его обработки и сможете подобрать украшения из «императорского камня». Фарфоровое великолепие В демонстрационных залах вы узнаете о технологии создания фарфоровой посуды и сможете приобрести их как часть культурного наследия Китая. Китайский рынок Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение китайского рынка, места любителей шопинга. Я помогу найти качественную мебель по доступной цене, а затем мы отправимся на сувенирный и вещевой рынки, где продаются высококачественные копии популярных брендов. Важная информация:

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.