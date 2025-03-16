Потеряться среди многообразия китайских товаров несложно, поэтому я разработала для вас идеальный план покупок.
Всего за один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, окунётесь в историю таких символов Китая, как чай, шёлк, нефрит, жемчуг и фарфор.
При этом вы сможете приобрести всё желаемое по привлекательным ценам и быть уверенными в качестве товара.
Всего за один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, окунётесь в историю таких символов Китая, как чай, шёлк, нефрит, жемчуг и фарфор.
При этом вы сможете приобрести всё желаемое по привлекательным ценам и быть уверенными в качестве товара.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Чайная страна Китай — страна происхождения чая с 4-5-тысячелетней историей, насчитывающая около 3000 сортов. Чайные церемонии являются одной из наиболее узнаваемых культурных особенностей страны. Экскурсия начнётся в известном чайном доме, где вы узнаете историю напитка, методы его приготовления, разновидности форм, цветов, вкусов и свойств. Вам представится возможность бесплатно попробовать различные чаи и выбрать понравившийся для покупки. Шёлковая ткань Этот материал издавна славится своей прочностью, гладкой текстурой и благородным блеском. Когда-то шёлк был привилегией аристократов. Мы посетим специализированные магазины, где можно приобрести шёлковую одежду и аксессуары (шарфы, халаты, пижамы, одеяла) по разумным ценам. Также вы ознакомитесь с процессом производства шёлка — от выращивания шелкопряда до изготовления готовых изделий. Мир жемчуга Далее вас ждёт погружение в мир изысканных жемчужин. Вы узнаете о пользе жемчужной косметики, способствовавшей сохранению молодости императрицы Цыси, а также о процессе добычи натурального жемчуга и его уникальных особенностях. Здесь вы сможете приобрести ювелирные изделия и косметику на основе жемчуга. Нефрит Затем мы направляемся на фабрику нефрита. Этот камень всегда высоко ценился в Китае, использовался для создания императорских печатей, посуды, украшений и предметов роскоши. Считается, что нефрит приносит здоровье, защищает от болезней и привлекает удачу. Вы услышите легенды о камне, узнаете секреты его обработки и сможете подобрать украшения из «императорского камня». Фарфоровое великолепие В демонстрационных залах вы узнаете о технологии создания фарфоровой посуды и сможете приобрести их как часть культурного наследия Китая. Китайский рынок Завершающим этапом нашей экскурсии станет посещение китайского рынка, места любителей шопинга. Я помогу найти качественную мебель по доступной цене, а затем мы отправимся на сувенирный и вещевой рынки, где продаются высококачественные копии популярных брендов. Важная информация:
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
По согласованию с гидом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайный дом
- Китайский рынок
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из центра Пекина
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Сувениры
- Дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала
- То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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