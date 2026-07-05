Софья проводит ещё 4 экскурсии

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Познавательная шопинг-поездка в Пекине

Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия
Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу.

За один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, узнаете историю культурных столпов Поднебесной — чая, шёлка, нефрита, жемчуга, фарфора. И сможете увезти все, что пожелаете, по выгодным ценам и не опасаясь за качество.
5
22 отзыва
Познавательная шопинг-поездка в Пекине
Познавательная шопинг-поездка в Пекине
Познавательная шопинг-поездка в Пекине

Описание экскурсии

Чайные традиции

Китай — родина чая с 4000-5000 летней историей, количество выращиваемых здесь сортов достигает 3000, а знаменитые церемонии — один из самых узнаваемых культурных брендов в мире. Экскурсия начнется в чайном доме с прекрасной репутацией. Вы услышите историю чая, узнаете, как и для каких целей его заваривают, какой формы, цвета и вкуса он бывает и какими свойствами обладает. А также сможете бесплатно продегустировать напиток и приобрести тот, что придется по вкусу.

Шёлк — «король тканей»

С древних времен этот материал ценился за высокую прочность, необыкновенную гладкость и «дорогой» блеск. Несколько веков назад шёлк могли позволить себе носить только знатные люди. Сейчас же он более доступен. Вместе мы посетим сетевые магазины, где вы сможете не только приобрести по доступным ценам шёлковые ткани и вещи (шарфы, халаты, пижамы, одеяла), но и познакомитесь с историей производства, начиная от выращивания шелкопряда и заканчивая готовыми изделиями.

Жемчужная остановка

Следующий пункт программы — знакомство с миром изысканного и чудодейственного жемчуга. Вы узнаете о свойствах жемчужной косметики и секретах императрицы Цыси, которой удавалось выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. А также о том, как добывается натуральный жемчуг и какими особенностями обладает. Здесь же можно будет купить изделия и настоящий крем из этого драгоценного минерала.

Царь камней — нефрит

Следующая остановка — нефритовая фабрика. В Китае нефрит всегда считался драгоценным камнем и занимал особое место. Из него изготавливались печати для императоров, посуда, украшения, предметы роскоши. Китайцы до сих пор верят, что нефрит может защитить здоровье, предотвратить многие болезни и имеет энергию, заряженную на удачу. Вы услышите историю этого камня, узнаете, каким способом его обрабатывают, и какие еще поверья с ним связаны. А в завершение сможете присмотреть украшения из «императорского камня».

Фарфоровая тайна

«Белизной подобен нефриту, тонкостью — бумаге. Блеском подобен зеркалу, звонкостью — цимбалам». Так образно и поэтично выражали свое восхищение фарфором в Древнем Китае. В демонстрационных залах вы познакомитесь с историей и технологией создания фарфоровой посуды. И, конечно, хрупкую частичку китайской культуры сможете увезти с собой.

Китайский рынок — увези, что сможешь

В завершение экскурсии вы посетите любимое место всех шопоголиков — китайский рынок. Я покажу, где можно купить качественную мебель по низким ценам, а также составлю компанию в походе на рынок сувениров и вещевой базар, где вы сможете приобрести действительно качественные копии известных брендов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на комфортабельном минивэне включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: напитки, еда, сувениры, дегустации

Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9771 туриста
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
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и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко. Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
1
Т
Были на экскурсии с Василием. Замечально! Очень понравилась шелковая фабрика и фабрика жемчуга. Изделия шелковые красивые, качественные. Шелк мягкий, нежный. Нам рассказали всю техеологию производства шелка.
Жемчуг очень крвсивый, есть и
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недорогой. Изделия по 100-300 юаней. Жемчужный крем шелковистый. Еще заказали обед. Приготовили очень вкусно, с пекинской уткой. С круглым столом. Нас было 26 человек. Все остались очень довольны!
Спасибо огромное компании и Василию!

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И
Очень довольна поездкой. Все ожидания оправдались. Все пожелания выполнены. Николай отнёсся очень внимательно к нашим пожеланиям, оказал бесценную помощь.
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С
Замечательно, что есть такая услуга! Мы придумали свой маршрут, гид-водитель хорошо говорит на русском, интересно рассказывает о жизни, хорошая машина. Успели везде, даже больше. Лёня, спасибо!
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G
Очень переживала как всё организовано. Первый раз воспользовались этой платформой и остались в восторге. Хочу поблагодарить Юрия. Всё во время, услышал наши пожелания по маршруту. Рассказал много интересно о истории Китая, о современной жизни. Фишки для удобства пребывания. В общем в восторге. День провели интересно и познавательно! спасибо огромное.
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Наталья
Все было отлично. Нас отвезли везде, где мы хотели. Мы все купили. Василий большой молодец!
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н
рекомендую, все в лучшем виде, подберут под вас идеальный маршрут.
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