Софья проводит ещё 4 экскурсии

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Услышать историю главных символов китайской культуры и приобрести качественные аутентичные изделия

Софья
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Софья – ваш гид
Растеряться в богатом мире китайских товаров — проще простого, поэтому я составила для вас оптимальную шопинг-программу.

За один день вы посетите проверенные магазины и фабрики, узнаете историю культурных столпов Поднебесной — чая, шелка, нефрита, жемчуга, фарфора.

И сможете увезти все, что пожелаете, по выгодным ценам и не опасаясь за качество.
$100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
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Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине

Что вас ожидает

Чайные традиции
Китай — родина чая с 4000-5000 летней историей, количество выращиваемых здесь сортов достигает 3000, а знаменитые церемонии — один из самых узнаваемых культурных брендов в мире. Экскурсия начнется в чайном доме с прекрасной репутацией. Вы услышите историю чая, узнаете, как и для каких целей его заваривают, какой формы, цвета и вкуса он бывает и какими свойствами обладает. А также сможете бесплатно продегустировать напиток и приобрести тот, что придется по вкусу.

Шелк — «король тканей»
С древних времен этот материал ценился за высокую прочность, необыкновенную гладкость и «дорогой» блеск. Несколько веков назад шелк могли позволить себе носить только знатные люди. Сейчас же он более доступен. Вместе мы посетим сетевые магазины, где вы сможете не только приобрести по доступным ценам шелковые ткани и вещи (шарфы, халаты, пижамы, одеяла), но и познакомитесь с историей производства, начиная от выращивания шелкопряда и заканчивая готовыми изделиями.

Жемчужная остановка
Следующий пункт программы — знакомство с миром изысканного и чудодейственного жемчуга. Вы узнаете о свойствах жемчужной косметики и секретах императрицы Цыси, которой удавалось выглядеть на 20 лет моложе своего возраста. А также о том, как добывается натуральный жемчуг и какими особенностями обладает. Здесь же можно будет купить изделия и настоящий крем из этого драгоценного минерала.

Царь камней — нефрит
Следующая остановка — нефритовая фабрика. В Китае нефрит всегда считался драгоценным камнем и занимал особое место. Из него изготавливались печати для императоров, посуда, украшения, предметы роскоши. Китайцы до сих пор верят, что нефрит может защитить здоровье, предотвратить многие болезни и имеет энергию, заряженную на удачу. Вы услышите историю этого камня, узнаете, каким способом его обрабатывают, и какие еще поверья с ним связаны. А в завершение сможете присмотреть украшения из «императорского камня».

Фарфоровая тайна
«Белизной подобен нефриту, тонкостью — бумаге. Блеском подобен зеркалу, звонкостью — цимбалам». Так образно и поэтично выражали свое восхищение фарфором в Древнем Китае. В демонстрационных залах вы познакомитесь с историей и технологией создания фарфоровой посуды. И, конечно, хрупкую частичку китайской культуры сможете увезти с собой.

Китайский рынок — увези, что сможешь
В завершение экскурсии вы посетите любимое место всех шопоголиков — китайский рынок. Я покажу, где можно купить качественную мебель по низким ценам, а также составлю компанию в походе на рынок сувениров и вещевой базар, где вы сможете приобрести действительно качественные копии известных брендов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер на комфортабельном минивэне включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: напитки, еда, сувениры, дегустации

Я с радостью скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине
Познавательный шопинг-тур в Пекине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Софья
Софья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!
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Софья проводит ещё 4 экскурсии

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