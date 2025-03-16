Китайские рынки — просто кладезь возможностей! Здесь можно отыскать буквально всё, что душе угодно, и даже больше.
На продуктовых рынках вас ждут экзотические деликатесы, на сувенирных — жемчуг и нефрит, а на секретных — качественные копии знаменитых брендов.
Мы поделимся с вами местными торговыми традициями и, если нужно, поможем организовать доставку покупок в Россию.
На продуктовых рынках вас ждут экзотические деликатесы, на сувенирных — жемчуг и нефрит, а на секретных — качественные копии знаменитых брендов.
Мы поделимся с вами местными торговыми традициями и, если нужно, поможем организовать доставку покупок в Россию.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииРынки Пекина — это не просто торговые площадки, но и важный элемент культурной жизни. Вы познакомитесь с местными традициями и особенностями шопинга. Мы поможем вам выбрать нужные товары и наладить контакт с продавцами. Что мы посетим?
- Продуктовый рынок, где представлен широкий ассортимент продуктов, популярных в Китае, но редких в России.
- Сувенирный рынок, предлагающий разнообразные сувениры, жемчуг, нефрит и другие мелкие товары.
- Улицу Ябаолу, известную своим оптовым рынком, ориентированным на торговлю с Россией.
- Секретные магазины, где по доступным ценам продаются качественные копии и оригинальные брендовые товары. Примеры товаров на рынках • На рынках «Жемчужный» и «Шёлковый» представлены не только одежда, обувь, электроника и косметика, но и уникальные сувениры, отражающие богатую историю страны. Среди них — сувениры с изображениями Мао Цзэдуна.
- Популярны сувениры на тему каллиграфии — древнего искусства Китая. Они используются для украшения стен или предметов интерьера.
- Можно встретить амулеты и талисманы, которые, согласно поверьям, привлекают удачу и защищают от злых сил.
• Предлагаются наборы для приготовления чая, сам чай и другие продукты. Важная информация:
- Маршрут экскурсии и выбор рынков могут варьироваться в зависимости от ваших интересов и пожеланий.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Дегустации
- Покупки
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мы с радостью скорректируем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- По запросу мы поможем:
- В решении финансовых вопросов, таких как обмен валюты
- Решить проблемы со связью или Интернетом
- Организовать доставку посылки в Россию, если вы сделаете много покупок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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