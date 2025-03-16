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Китайские рынки — просто кладезь возможностей! Здесь можно отыскать буквально всё, что душе угодно, и даже больше.



На продуктовых рынках вас ждут экзотические деликатесы, на сувенирных — жемчуг и нефрит, а на секретных — качественные копии знаменитых брендов.



Мы поделимся с вами местными торговыми традициями и, если нужно, поможем организовать доставку покупок в Россию.