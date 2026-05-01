Мои заказы

Пешком по вечернему Пекину

Познакомиться с городом через национальные традиции, чайную церемонию и местные вкусы
Вечер в Пекине начнётся со зрелищного шоу и продолжится среди ароматов чая и огней Дашиланя.

Вы увидите акробатические номера, погрузитесь в атмосферу чайной церемонии, при желании попробуете утку по-пекински и прогуляетесь по торговым улицам, где кипит жизнь после заката.
Пешком по вечернему Пекину

Описание экскурсии

Акробатическое шоу (за доплату)

Вы увидите зрелищное представление и узнаете, почему китайская акробатика считается искусством с древними корнями.

Чайная церемония

Вам предложат несколько сортов чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Вы узнаете, чем они отличаются по вкусу, аромату и способу заваривания.

Традиционный ужин (за доплату)

Вы попробуете утку по-пекински. Её подают с тонкими блинчиками, сладким бобовым соусом, огурцом и луком-пореем. Главное в этом блюде — контраст хрустящей золотистой кожи и нежного мяса.

Улица Дашилань

Здесь сохранилась архитектура конца эпохи Мин и начала Цин. Работают старинные магазины, среди них аптека Тунжэньтан и обувная лавка Нэйляньшэн. Можно купить бараньи шашлычки, тушёные потроха, ягоды в карамели и другие местные блюда в лавках.

Вы узнаете:

  • как развивался район Дашилань и почему он стал важной торговой улицей Пекина
  • какие традиции связаны с пекинской уличной кухней
  • в чём секрет приготовления настоящей пекинской утки
  • чем отличается китайская чайная церемония
  • почему акробатика занимает особое место в культуре Китая

Ориентировочный тайминг

17:00 — встреча в отеле
17:40–18:40 — акробатическое шоу
18:40–19:00 — чайная церемония
19:00–20:00 — ужин
20:00–22:00 — Дашилань
22:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Чайная церемония входит в стоимость. Билеты на шоу (280–880 юаней или $41–129) и питание (50–100 юаней или $7–15) оплачиваются отдельно
  • Если ваш отель находится не в центре города, заберём вас за доплату $10-15
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$116
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1294 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
читать дальшеуменьшить

детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой. Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Пешком по вечернему Пекину»

Влюбиться в Пекин: Великая Китайская стена, Музей нефрита и чайная церемония
На машине
8 часов
8 отзывов
Групповая
Влюбиться в Пекин: Великая Китайская стена, Музей нефрита и чайная церемония
Важные достопримечательности и традиции страны - за 1 день
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 08:30 и 17:00
Завтра в 08:30
3 мая в 08:30
$160 за человека
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 16:00
3 мая в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
Познакомиться с визитными карточками города и рассмотреть дворцовую архитектуру Китая
Начало: В холле вашего отеля, если он в центре города
3 мая в 08:00
5 мая в 08:00
$353 за всё до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Гастрономическое путешествие по Пекину: местные вкусы и традиции
От утренней закусочной в хутунах до королевской пекарни и семейного обеда в сыхэюане
Завтра в 08:00
3 мая в 08:00
$298 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
9%
Скидка при заказе до 1 июня
128выгода $12
$116 за человека