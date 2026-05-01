Вечер в Пекине начнётся со зрелищного шоу и продолжится среди ароматов чая и огней Дашиланя. Вы увидите акробатические номера, погрузитесь в атмосферу чайной церемонии, при желании попробуете утку по-пекински и прогуляетесь по торговым улицам, где кипит жизнь после заката.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Акробатическое шоу (за доплату)

Вы увидите зрелищное представление и узнаете, почему китайская акробатика считается искусством с древними корнями.

Чайная церемония

Вам предложат несколько сортов чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Вы узнаете, чем они отличаются по вкусу, аромату и способу заваривания.

Традиционный ужин (за доплату)

Вы попробуете утку по-пекински. Её подают с тонкими блинчиками, сладким бобовым соусом, огурцом и луком-пореем. Главное в этом блюде — контраст хрустящей золотистой кожи и нежного мяса.

Улица Дашилань

Здесь сохранилась архитектура конца эпохи Мин и начала Цин. Работают старинные магазины, среди них аптека Тунжэньтан и обувная лавка Нэйляньшэн. Можно купить бараньи шашлычки, тушёные потроха, ягоды в карамели и другие местные блюда в лавках.

Вы узнаете:

как развивался район Дашилань и почему он стал важной торговой улицей Пекина

какие традиции связаны с пекинской уличной кухней

в чём секрет приготовления настоящей пекинской утки

чем отличается китайская чайная церемония

почему акробатика занимает особое место в культуре Китая

Ориентировочный тайминг

17:00 — встреча в отеле

17:40–18:40 — акробатическое шоу

18:40–19:00 — чайная церемония

19:00–20:00 — ужин

20:00–22:00 — Дашилань

22:30 — возвращение в отель

Организационные детали