Познакомиться с городом через национальные традиции, чайную церемонию и местные вкусы
Вечер в Пекине начнётся со зрелищного шоу и продолжится среди ароматов чая и огней Дашиланя.
Вы увидите акробатические номера, погрузитесь в атмосферу чайной церемонии, при желании попробуете утку по-пекински и прогуляетесь по торговым улицам, где кипит жизнь после заката.
Описание экскурсии
Акробатическое шоу (за доплату)
Вы увидите зрелищное представление и узнаете, почему китайская акробатика считается искусством с древними корнями.
Чайная церемония
Вам предложат несколько сортов чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Вы узнаете, чем они отличаются по вкусу, аромату и способу заваривания.
Традиционный ужин (за доплату)
Вы попробуете утку по-пекински. Её подают с тонкими блинчиками, сладким бобовым соусом, огурцом и луком-пореем. Главное в этом блюде — контраст хрустящей золотистой кожи и нежного мяса.
Улица Дашилань
Здесь сохранилась архитектура конца эпохи Мин и начала Цин. Работают старинные магазины, среди них аптека Тунжэньтан и обувная лавка Нэйляньшэн. Можно купить бараньи шашлычки, тушёные потроха, ягоды в карамели и другие местные блюда в лавках.
Вы узнаете:
как развивался район Дашилань и почему он стал важной торговой улицей Пекина
какие традиции связаны с пекинской уличной кухней
в чём секрет приготовления настоящей пекинской утки
чем отличается китайская чайная церемония
почему акробатика занимает особое место в культуре Китая
Ориентировочный тайминг
17:00 — встреча в отеле 17:40–18:40 — акробатическое шоу 18:40–19:00 — чайная церемония 19:00–20:00 — ужин 20:00–22:00 — Дашилань 22:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Чайная церемония входит в стоимость. Билеты на шоу (280–880 юаней или $41–129) и питание (50–100 юаней или $7–15) оплачиваются отдельно
Если ваш отель находится не в центре города, заберём вас за доплату $10-15
С вами буду я или другой гид нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$116
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1294 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через читать дальшеуменьшить
детали и вовлекать в диалог, делая каждую тему живой и близкой.
Наш подход — это персональное внимание и адаптивность. Мы избегаем шаблонов, предпочитая формат «исследовательской прогулки», где маршрут и акценты могут меняться по вашему желанию. Нас отличает камерность (не более 6 человек), фокус на контексте, а не на датах, и готовность показать город глазами местного жителя.