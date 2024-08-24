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Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
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250$225 за всё до 6 чел.
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4 часа
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Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
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Здравствуй, Пекин
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260$234 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 августа 2024Женя - местный житель, китаец, у него при этом хороший русский язык, с первой минуты нашего прилета в Пекин был
- ТТатьяна10 июля 2024Маршрут хороший. Комбинация авто и пеших сегментов разумная. Чайная церемония приятная. Женя - веселый. Но не всегда было четко понятно
- ААлина24 июня 2024Я бы назвала это не экскурсия, а прогулка с местным жителем, «свой человек в Пекине», без ввода сильного в историю,
- ААлеша12 января 2024Гид. Александр. Очень вежливый и говорит по русски. Хорошо. Очень хорошо рассказал. Про площать тяньаньмэнь. Еше вокруг площать. памятник народным
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Скидки»
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