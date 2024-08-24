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с нами на связи, подсказывал все бытовые вопросы - как заказать такси, сколько стоит такси, как лучше платить. Мы опаздывали, он был все время на связи с нашим таксистом чтобы понимать как нас везут и чтобы нас привезли в нужное время. Мы были проездом в Пекине, у нас было мало времени, Женя скорректировал поездку под нас. Очень понравилась чайная церемония, домашняя обстановка с великолепным чаем. Затем Женя вызвал нам сам такси, все объяснил водителю чтобы нас обратно доставили в аэропорт. И сама экскурсия была очень емкой и познавательной, нам было очень комфортно так как не было много времени. Очень рекомендуем Женю!