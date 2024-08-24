Экскурсии со скидкой в Пекине до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Пекине на русском языке, цены от $225, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
На машине
скидка
10%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 15:30
12 окт в 09:00
250$225 за всё до 6 чел.
Колорит вечернего Пекина
На машине
скидка
10%
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Колорит вечернего Пекина: индивидуальная экскурсия
Уникальная экскурсия по Пекину: старинные и современные символы, вечерний рынок, экзотические закуски и традиционная чайная церемония
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:00
250$225 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Пекин
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Пекин
Познакомиться с историей города, подняться на Китайскую стену и побывать на чайной церемонии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
260$234 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 августа 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Женя - местный житель, китаец, у него при этом хороший русский язык, с первой минуты нашего прилета в Пекин был
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    с нами на связи, подсказывал все бытовые вопросы - как заказать такси, сколько стоит такси, как лучше платить. Мы опаздывали, он был все время на связи с нашим таксистом чтобы понимать как нас везут и чтобы нас привезли в нужное время. Мы были проездом в Пекине, у нас было мало времени, Женя скорректировал поездку под нас. Очень понравилась чайная церемония, домашняя обстановка с великолепным чаем. Затем Женя вызвал нам сам такси, все объяснил водителю чтобы нас обратно доставили в аэропорт. И сама экскурсия была очень емкой и познавательной, нам было очень комфортно так как не было много времени. Очень рекомендуем Женю!

  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Маршрут хороший. Комбинация авто и пеших сегментов разумная. Чайная церемония приятная. Женя - веселый. Но не всегда было четко понятно
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    содержание сказанного (это проблематика недостаточного знания русского языка, который у Жени неплох в целом, но кое в чем пробуксовывает, особенно в понимании сути задаваемых вопросов… приходилось попроще спрашивать, но все равно есть изъяны). Было весело, прикольно и вполне содержательно для первого обзора Пекина (а для нас это был первый взгляд на Пекин). Спасибо

  • А
    Алина
    24 июня 2024
    Колорит вечернего Пекина
    Я бы назвала это не экскурсия, а прогулка с местным жителем, «свой человек в Пекине», без ввода сильного в историю,
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    на личном автомобиле, комфортно составлен маршрут, много красивых мест, знает русский язык, поможет купить сувениры и товары, которые без знания китайского купить сложно. Отвечает на все интересующие вопросы. Буду рекомендовать. Спасибо

  • А
    Алеша
    12 января 2024
    Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
    Гид. Александр. Очень вежливый и говорит по русски. Хорошо. Очень хорошо рассказал. Про площать тяньаньмэнь. Еше вокруг площать. памятник народным
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    героем. Дом народных собрания . запретный город. . Во все мире самая большая площать. У него лецензия есть. Очень. Специальный гид. Следующий раз тоже его выбрать. Тоже стоит рекомендовать 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
  2. Колорит вечернего Пекина
  3. Здравствуй, Пекин
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 225 до 234 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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