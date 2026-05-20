За один день вы изучите старый Пекин: прокатитесь на рикше по хутунам, насладитесь красотой города и окунётесь в его прошлое.
А затем посетите Запретный город, где увидите старинные дворцовые ансамбли и услышите о жизни императоров Поднебесной.
При желании закончите день вкусной уткой по-пекински или гонконгской кухней в аутентичном ресторане.
Описание экскурсии
Запретный город Гугун. Вы познакомитесь с историей, архитектурой, устройством резиденции, построенной по принципам фэн-шуй.
Прогулка на рикше по переулкам Старого города — хутунам. Вы проедете мимо серых стен сыхэюаней (традиционных домов в Пекине), пройдёте вдоль озера Хоухай и храмов. Услышите, как Пекин просыпается — неторопливо, с ароматом утреннего чая и звоном велосипедных звонков.
Обед в ресторане (по желанию), где можно попробовать утку по-пекински, гонконгскую или шанхайскую кухни — на ваш выбор.
Примерный тайминг
- 10:00 — сбор и отправление в Запретный город
- 10:30–12:00 —Запретный город
- 12:30–14:00 — прогулка в районе старого Пекина и по набережной озера
- 14:30–15:30 — прогулка на пешеходной улице старого Пекина, где много магазинчиков и закусочных
- 16:00 — возвращение к станции метро или отправление в ресторан
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом авто или минивэне
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: катание на рикше — 180 юаней/$26, вход в храм — 60юаней/$9
обед (по желанию) средний чек — от 50 до 200 юаней/$7–30
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$102
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У метро Deng Shi Kou
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 940 туристов
Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!
