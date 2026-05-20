За один день вы изучите старый Пекин: прокатитесь на рикше по хутунам, насладитесь красотой города и окунётесь в его прошлое. А затем посетите Запретный город, где увидите старинные дворцовые ансамбли и услышите о жизни императоров Поднебесной. При желании закончите день вкусной уткой по-пекински или гонконгской кухней в аутентичном ресторане.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Запретный город Гугун. Вы познакомитесь с историей, архитектурой, устройством резиденции, построенной по принципам фэн-шуй.

Прогулка на рикше по переулкам Старого города — хутунам. Вы проедете мимо серых стен сыхэюаней (традиционных домов в Пекине), пройдёте вдоль озера Хоухай и храмов. Услышите, как Пекин просыпается — неторопливо, с ароматом утреннего чая и звоном велосипедных звонков.

Обед в ресторане (по желанию), где можно попробовать утку по-пекински, гонконгскую или шанхайскую кухни — на ваш выбор.

Примерный тайминг

10:00 — сбор и отправление в Запретный город

10:30–12:00 —Запретный город

12:30–14:00 — прогулка в районе старого Пекина и по набережной озера

14:30–15:30 — прогулка на пешеходной улице старого Пекина, где много магазинчиков и закусочных

16:00 — возвращение к станции метро или отправление в ресторан

Организационные детали