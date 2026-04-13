Показать всё
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Пекине
Императорский Дворец, дегустация чая и Храм Неба
Начало: В центре города
28 мая в 07:00
29 мая в 07:00
$270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин классический и современный
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Завтра в 17:30
28 мая в 22:30
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин. Аутентично
Путешествие по Пекину откроет вам сердце Китая. Исследуйте исторические места и погрузитесь в традиции чаепития, наслаждаясь уникальной атмосферой
Завтра в 17:00
28 мая в 08:00
$328 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам императоров в Пекине
Окунуться в ушедшие эпохи, узнать больше о китайских правителях и увидеть всё самое интересное
28 мая в 12:30
3 июн в 08:00
$302 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Романтическое путешествие по старому Пекину
Парк Цзиншань, Летний дворец, чайная церемония и многое другое - за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 09:00
Завтра в 09:00
28 мая в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Пекин за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Пекина, выбрав две или три достопримечательности. Вас ждут Запретный город, Великая стена и многое другое
Завтра в 09:30
28 мая в 09:30
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главное в Пекине + чайная церемония
Комфортная поездка с гидом на автомобиле по историческим местам Пекина. Узнайте о связи Храма Неба с ритуалами и насладитесь пейзажами из парка Цзиншань
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На площади Тяньаньмэнь
Завтра в 17:30
29 мая в 19:30
$240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$308 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляем по Пекину! Древние памятники и традиции
В программе: Запретный город, парк «Цзиншань», храм Неба, чайная церемония и китайский цирк
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
28 мая в 00:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Пекин: история и культура столицы Китая
Пекин - город контрастов и истории. Узнайте больше о его величии, посетив главные достопримечательности столицы Китая
Начало: В отеле, который стоит в центре города, но и по до...
28 мая в 08:30
2 июн в 08:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
28 мая в 09:00
29 мая в 09:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пекин без фильтров
Откройте для себя Пекин с новой стороны: от древних стен до современных панорам, с уникальными традициями и незабываемыми видами
Начало: У вашего отеля, который находится в центре города
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Пекин
За один день в Пекине вы увидите Великую Китайскую стену, площадь Тяньаньмэнь и насладитесь чайной церемонией. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
28 мая в 00:30
$247
$290 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Подружиться с Пекином за 1 день
Запретный город, Китайская стена, чай и фрукты
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
29 мая в 08:00
2 июн в 08:00
$280 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$283 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ритм Пекина: от древних башен до улицы баров
Почувствовать душу столицы Поднебесной - через историю хутунов и современный драйв набережных
Начало: У метро Nanluoguxiang
Расписание: ежедневно в 19:00
29 мая в 19:00
30 мая в 19:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
3 в 1 в Пекине: Запретный город, Храм Неба + чайная церемония
Познакомиться с визитными карточками города и рассмотреть дворцовую архитектуру Китая
Начало: В холле вашего отеля, если он в центре города
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$308 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Срединная ось Пекина: вечером на велосипедах
Исследовать изнанку китайской столицы - от ворот Цяньмэнь до крафтовых баров Гулоу
Начало: У метро Qianmen
29 мая в 18:00
30 мая в 18:00
от $120 за человека
-
15%
Мини-группа
до 6 чел.
Прогулка в старом Пекине: Запретный город и хутуны
Увидеть аутентичный город и узнать о его истории
Начало: У метро Deng Shi Kou
29 мая в 08:00
$102
$120 за человека
Индивидуальная
Пекин: вечерний обзорный тур с трансфером, шоу и ужином
Начало: Ваш отель в пределах 4-й кольцевой дороги Пекина
Расписание: Ежедневно в 16:30.
28 мая в 16:30
29 мая в 16:30
$147.84 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 13 апр 2026
Всё прошло хорошо.Без всяких опозданий.Автобус удобный и водитель хороший.К гиду тоже замечаний нет.Все объяснчла.
Т
Дата посещения: 17 мар 2026
Все отлично. Спасибо гиду Володе.
О
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия и гид Юрий. Отличная организация, Юрий учел все наши желания и потребности. Интересные рассказы и быстрые проходы в самых больших толпах.
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
За один день транзита смогли увидеть очень много прекрасных мест Пекина. Рекомендуем!
Л
Дата посещения: 1 окт 2025
Спасибо Анатолию за замечательный день в Пекине. Увидели Запретный город, Китайскую стену. Традиционная дегустация чая поразила своими неповторимыми вкусами. Сопровождение от нашего отеля и обратно было комфортным.
Е
Дата посещения: 21 сен 2025
Понравилась организация экскурсии. Агентство было на связи, оперативно отвечали на все вопросы перед поездкой. Гид Юлия - очень заботливая и внимательная, все, что планировали, показала и рассказала, комфортная машина и вежливый водитель добавили приятные впечатления от поездки.
Н
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень понравилось все! Экскурсовод Зоя прекрасно говорит на русском языке, очень интересно все было. Помогла купить чай и найти вкусный ресторан ❤️🔥 Советую!
И
Дата посещения: 10 апр 2025
Василий был самый лучший гид, с которым мы провели два дня. Он чудесный человек, внимательный и веселый! Будем всем его советовать!!!
С
Благодарю Олега за экскурсию! Забрал меня из отеля, поехали по местам по программе. Олег интересно всё рассказал, поездка была в комфортном темпе, много меня фотографировал у достопримечательностей. Попробовала настоящую утку по-пекински. Очень понравилось на Великой Китайской стене, шли в спокойном темпе. Виды потрясающие! Рекомендую экскурсию с Олегом 👍👍👍
Ю
Экскурсовод хорошо говорит по-русски. Грамотная и любезная. Готова изменить маршрут экскурсии для удовлетворения интересов путешественников. Рекомендую
Всё хорошо и легко. На одном дыхании. Хорошие машины. Подаются вовремя. Маршрут интересный и насыщенный.
Всего 1288 отзывов в Пекине в категории "Озеро Хоухай"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Озеро Хоухай»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Озеро Хоухай" можно забронировать 22 экскурсии от 50 до 380 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 22 экскурсии на 2026 год по теме «Озеро Хоухай», 1288 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль