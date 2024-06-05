Юнхэгун – экскурсии в Пекине

Найдено 7 экскурсий в категории «Юнхэгун» в Пекине на русском языке, цены от $258. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Пекин классический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • D
    Dmitry
    27 мая 2024
    Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
    Находясь с коллегами в рабочей командировке, высвободили один день и решили посвятить его экскурсии на Великую китайскую стену. Выбрали экскурсию
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    с Алексеем и не прогадали. Всё было как заявлено. Алексей приехал ровно в оговоренное время. По пути на стену рассказывал много интересного о Китае. Сама стена конечно впечатляет, учитывая масштабы, когда там находишься. Также посетили очень интересный храм в центре Пекина, куда нас отвёз Алексей. В храме Алексей также много чего интересного о нем рассказывал. В общем мы все остались очень довольны, рекомендуем. Все организационные моменты по экскурсиям Алексей брал на себя

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
    Всем добрый день. Брали у Алексея тур на китайскую стену. Полностью рады своему выбору. Алексей помог решить все организационные вопросы, подсказывал где
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    лучше выбрать место для фото. Рассказал про стену и быт Китая того времени. Так же по нашей просьбе после экскурсии отвез в хороший ресторан пекинской утки. Так как путь до стены занимал 2 часа. Рассказал в целом не только про китайскую стену но общую культуру Китая и ее особенности от регионов. После экскурсии так же помогал решать связанные с алипей, didi и другие вопросы, за что отдельное СПАСИБО смогли дальше путешествовать по Пекину и не только.

  • В
    Василий
    24 мая 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
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    отвечал на вопросы. Отдельно хочется отметить помощь Алексея с билетами на поезд - помог выбрать и приобрести. Всегда был на связи. Снял много фоточек и видео) Еще раз большое спасибо!

  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Пекин классический и современный
    Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
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    целый день. Мы много передвигались на машине, пешком и метро. Иван выдал кучу информации. Благодаря общению с местным жителем, появилось некоторое первое представление о городе и стране. Такие короткие знакомства закладывают желание приезжать в страну с более длительными задачами. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    18 мая 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Николай хорошо понимает, как организовать экскурсию, где лучшие точки для фото, где вкуснее всего и как лучше построить маршрут. Чувствует настроение клиентов и понимает, что лучше для них, ничего лишнего.
  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
    Ездили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! Машина была хорошая, новая. Гид
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    сопровождал и помогал с билетами, занял очередь, пока мы гуляли, это было очень удобно, спасибо! Хочу обратить внимание путешественников, что в экскурсии есть дополнительные опции, канатная дорога, например и спуск обратно на "санках". Это можно приобрести отдельно, по желанию. Чайная церемония не очень понравилась, хотелось бы по больше узнать интересных фактов про чайную культуру, но чай был вкусный! В целом, конечно, очень понравилась стена, красота неимоверная, ступени высокие, идти достаточно тяжело, до верха так и не дошли, устали. Также гид нас отвез в храм, там было очень здорово, потрясающая архитектура! Обязательно нужна удобная одежда и обувь! Китай прекрасен!

    Ездили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! МашинаЕздили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! МашинаЕздили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! МашинаЕздили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! МашинаЕздили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! Машина

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Юнхэгун»

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  1. Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
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  3. Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
  4. Пекин классический и современный
  5. Знакомство с Пекином: площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба и чайная церемония
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  2. Площадь Тяньаньмэнь
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Юнхэгун" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 258 до 330. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Юнхэгун», 171 ⭐ отзыв, цены от $258. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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