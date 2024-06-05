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лучше выбрать место для фото. Рассказал про стену и быт Китая того времени. Так же по нашей просьбе после экскурсии отвез в хороший ресторан пекинской утки. Так как путь до стены занимал 2 часа. Рассказал в целом не только про китайскую стену но общую культуру Китая и ее особенности от регионов. После экскурсии так же помогал решать связанные с алипей, didi и другие вопросы, за что отдельное СПАСИБО смогли дальше путешествовать по Пекину и не только.