1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пекин классический и современный: путешествие через века
Погрузитесь в 5000-летнюю историю и современность Пекина, открывая его тайны от древних храмов до небоскребов
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Пекином: культурные сокровища и традиции
Погрузитесь в сердце китайской культуры с эксклюзивной экскурсией по Пекину. От площади Тяньаньмэнь до Храма Неба
Начало: В вашем отеле в центре Пекина
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$258 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
- IIvan4 июня 2024Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
- ИИльдар1 июня 2024Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
- DDmitry27 мая 2024Находясь с коллегами в рабочей командировке, высвободили один день и решили посвятить его экскурсии на Великую китайскую стену. Выбрали экскурсию
- ДДмитрий26 мая 2024Всем добрый день. Брали у Алексея тур на китайскую стену. Полностью рады своему выбору. Алексей помог решить все организационные вопросы, подсказывал где
- ВВасилий24 мая 2024Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
- ССветлана22 мая 2024По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
- ААнна19 мая 2024Мы провели 8 часов в Пекине. Город откровенно порадовал радушием и открытостью. Сопровождавший нас гид Иван заботливо провел с нами
- ААнастасия18 мая 2024Николай хорошо понимает, как организовать экскурсию, где лучшие точки для фото, где вкуснее всего и как лучше построить маршрут. Чувствует настроение клиентов и понимает, что лучше для них, ничего лишнего.
- ВВиктория12 мая 2024Ездили на экскурсию семьей 4 человека, в конце апреля 24 г. С погодой очень повезло! Машина была хорошая, новая. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Юнхэгун»
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