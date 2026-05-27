Чтобы познакомиться с настоящей душой Пекина, приглашаем на нашу экскурсию.
Вы увидите величие Запретного города, почувствуйте гармонию храма Неба и проникнитесь древним искусством чайной церемонии. Ещё вас ждёт захватывающее шоу акробатов. Меньше чем за день вы погрузитесь в культуру, традиции и получите яркие эмоции.
Описание билета
9:00–11:00 — Запретный город (Гугун). Самый большой и лучше всего сохранившийся дворцовый комплекс в мире, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он служил резиденцией 24 императорам династий Мин и Цин
11:30–12:00 — чайная церемония. Мастер покажет разные сорта чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый. Вы попробуете несколько видов и научитесь различать вкусовые ноты
13:00–14:00 — храм Неба. Этот архитектурный и религиозный комплекс на юге Пекина был местом, где императоры молились о хорошем урожае. Вы узнаете, почему его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
14:30–15:30 — китайский цирк. Увидите искусство, которому более 2000 лет. Артисты продемонстрируют невероятную гибкость, баланс, будут жонглировать и покажут акробатические номера
16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены транспортные расходы на такси
- Дополнительно оплачиваются билеты: в Запретный город — 60 юаней ($9) за чел., Храм Неба — 34 юаня ($5) за чел., в цирк — от 280 до 880 юаней ($40–130) за чел.
- При желании можно пообедать лапшой — 50 юаней ($8) за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Пекина
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1386 туристов
Я работаю гидом-переводчиком с 2022 года. Сотрудничаю с командой экспертов-энтузиастов по всему Китаю. Наши гиды мастерски соединяют глубину истории с пульсом современности: они сильны умением видеть связь эпох, рассказывать через
