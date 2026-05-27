Чтобы познакомиться с настоящей душой Пекина, приглашаем на нашу экскурсию. Вы увидите величие Запретного города, почувствуйте гармонию храма Неба и проникнитесь древним искусством чайной церемонии. Ещё вас ждёт захватывающее шоу акробатов. Меньше чем за день вы погрузитесь в культуру, традиции и получите яркие эмоции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $242 за экскурсию

Описание билета

9:00–11:00 — Запретный город (Гугун). Самый большой и лучше всего сохранившийся дворцовый комплекс в мире, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он служил резиденцией 24 императорам династий Мин и Цин

11:30–12:00 — чайная церемония. Мастер покажет разные сорта чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый. Вы попробуете несколько видов и научитесь различать вкусовые ноты

13:00–14:00 — храм Неба. Этот архитектурный и религиозный комплекс на юге Пекина был местом, где императоры молились о хорошем урожае. Вы узнаете, почему его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

14:30–15:30 — китайский цирк. Увидите искусство, которому более 2000 лет. Артисты продемонстрируют невероятную гибкость, баланс, будут жонглировать и покажут акробатические номера

16:00 — возвращение в отель

Организационные детали