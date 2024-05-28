1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
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Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
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Завтра в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений28 мая 2024Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
- ЕЕвгений22 мая 2024Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
- KKhatuna21 мая 2024Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
- ЮЮрий15 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
- ААлександр15 мая 2024Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
- ВВячеслав9 мая 2024Отличная экскурсия! Женя классный гид,ответит на любой вопрос,чувство юмора присутствует,скорректирует маршрут как удобно,если нужно! рекомендую.
- ТТатьяна4 мая 2024Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
- ЕЕвгения4 мая 2024Обзорная экскурсия 30.04.24 по Пекину нам понравилась (и детям и взрослым), проводил гид Андрей- очень приятный и внимательный молодой человек,
- EEka13 февраля 2024Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Памятник народным героям»
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