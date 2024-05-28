Памятник народным героям – экскурсии в Пекине

Найдено 4 экскурсии в категории «Памятник народным героям» в Пекине на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пекин. Аутентично
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Пекин: Аутентичное путешествие по историческим местам
Откройте для себя душу Китая на экскурсии по Пекину: от Запретного Города до традиционной чайной церемонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$270 за всё до 6 чел.
Пекин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Пекин - первое знакомство
Главные достопримечательности загадочной китайской столицы на экскурсии с профессиональным гидом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$190 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Пекину: история, культура и гастрономия
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 6 чел.
Храм Неба и ламаистский храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Пекин: Храм Неба, Ламаистский храм Юнхэгун и чайная церемония
Познайте духовную суть Китая, посетив его знаменитые храмы и приняв участие в традиционной чайной церемонии
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Все понравилось. Познавательно и интересно. Есть возможность корректировать программу
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей просьбе София купила билеты
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    в запретный город, куда сложно попасть. В конце нашего путешествия была чайная церемония, после которой открывается второе дыхание и можно снова идти за впечатлениями!

    Нам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашейНам понравилась экскурсия) была отличная погода, не жарко, гид Давид встретил нас в отеле. По нашей
  • K
    Khatuna
    21 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Благодарю за экскурсию! Все прошло просто прекрасно!
  • Ю
    Юрий
    15 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Нам очень понравилась экскурсия которую провела для нас Лина. Она помогала нам в очень на стандартных ситуациях, когда без ее
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    помощи нам бы пришлось тяжело. Это был долгий и очень насыщенный впечатлениями день, который уже после почти 2х месяцев с радостью вспоминается. Мы получили гораздо больше чем ожидали и можем с уверенностью рекомендовать Лину как первоклассного гида.

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Пекин. Аутентично
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест.
    Очень душевно, креативно и насыщенно! Гуляли целый день. Посетили множество мест
  • В
    Вячеслав
    9 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Отличная экскурсия! Женя классный гид,ответит на любой вопрос,чувство юмора присутствует,скорректирует маршрут как удобно,если нужно! рекомендую.
    Отличная экскурсия! Женя классный гид,ответит на любой вопрос,чувство юмора присутствует,скорректирует маршрут как удобно,если нужно! рекомендую
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Пекин - первое знакомство
    Знакомство с Пекином действительно было первым и потрясающим с точки зрения всех аспектов: Архитектура, История, Еда, Шопинг, Жизнь других, Народ,
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    Модный Пекин, Старый город, Общение с местными!!!! В итоге я хочу сказать, что дружба народов навеки 🤝🤝🤝 Все благодаря нашему гиду Александру, который очень хорошо владеет русским языком, очень хорошо знает историю своего народа, своих традиций и просто очень душевный человек. Всегда откликался на наши любые просьбы в любое время дня и ночи 😂 Желаю народу Китая процветания, а Александру роста его благосостояния!!!

  • Е
    Евгения
    4 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
    Обзорная экскурсия 30.04.24 по Пекину нам понравилась (и детям и взрослым), проводил гид Андрей- очень приятный и внимательный молодой человек,
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    хорошо говорит по-русски. Ездили на комфортной машине с кондиционером. Андрей по дороге и во время экскурсии рассказывал много интересных фактов из истории и современности. Посетили сначала парк ЦзынШань, из которого открывается вид на запретный город. В сам запретный город не ходили, так как билеты нужно покупать за неделю. Потом поехали на площадь Тяньаньмэнь, а затем в Храм неба. Завершили экскурсию чайной церемонией и рестораном с Пекинской уткой. Андрей в течение всего дня помогал покупать билеты, платить за еду QR кодом при необходимости (а мы отдавали наличными), также помог купить через сайт билеты в зоопарк на следующий день, посоветовал сходить в Летний дворец. В целом очень насыщенный день получился- в 9.30 выехали из отеля и вернулись обратно около 16.30.

  • E
    Eka
    13 февраля 2024
    Пекин - первое знакомство
    Скорее прездка с водителем, элементы экскурсии отсутствовали. Заменили экскурсию в запретный город на поездку к стене (из-за отсутствия билетов на
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    нужную дату - хотя бронировала за месяц). Водитель проврдил серез турникеты, далее по стене ходили сами. Эксеурсия заняла 3 часа (2 часа дороги и час на стене). Погружение в историю отсутствовало, за исключением пары упоминаний про года постройки. В основном диалоги на бытовые темы (о машинах, пробках, городе, несколько советов, куда сходить в Пекине еще).

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Памятник народным героям»

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  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
  4. Запретный город
Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Памятник народным героям" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 270. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Памятник народным героям», 58 ⭐ отзывов, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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