Это не просто ужин, а глубокое погружение в традиции Поднебесной через главные гастрономические символы. Вы научитесь различать вкусы и ароматы «огненной воды». Поймёте, почему бутылка настоящего маотая дороже золота. Узнаете, как сочетать крепкий алкоголь с хрустящей корочкой утки. Конечно, попробуете напитки и птицу, а завершите вечер беседой за чашкой чая.
Описание экскурсии
Дегустация
Байцзю — традиционный китайский алкоголь, наиболее близкий к водке. Вы попробуете 4 вида напитка, пройдёте по «лестнице вкусов» от лёгкого к крепкому и поймёте разницу в ароматах. Узнаете, почему местные пьют из крошечных чашек, что это говорит о национальном характере и как напиток из маленькой деревни стал дипломатическим оружием Поднебесной.
Трапеза
Далее на стол подадут целую утку по-пекински. Вы понаблюдаете за мастерством повара — по правилам, птица должна быть разделана на 108 кусочков. Мы поговорим об искусстве «правильного свёртка» и других тонкостях.
Чаепитие
Завершим вечер за чашкой чая и философской беседой. Я поделюсь историями из жизни в Пекине — такого не найти в путеводителях.
Организационные детали
- Дегустация алкоголя для путешественников 18+
- Выберем традиционный ресторан в районе Гулоу или Дунчэн
- В стоимость включены ужин с уткой по-пекински, сет из 4 видов байцзю, чаепитие
- Стоимость экскурсии варьируется от $150 до $200 в зависимости от размера группы
в понедельник в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 200 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
