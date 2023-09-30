Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком

Побродить по императорскому саду, посетить Храм Неба и побывать на чайной церемонии

5
1 отзыв
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На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями и прикоснётесь к истории и культуре Поднебесной.

Увидите, где похоронен Мао Цзэдун, погуляете по бывшему императорскому саду и станете участниками чайной церемонии. А ещё по желанию попробуете пекинскую утку по оригинальному рецепту.
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
Обзорная экскурсия по Пекину на машине и пешком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Площадь Тяньаньмэнь

Это одна из самых больших площадей в мире — 440 тысяч м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.

Парк Цзиншань

Цзиншань, ранее бывший садом императора, состоит из пяти холмов, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Я расскажу, из какой точки парка видны вдалеке Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и современное высотное здание на востоке.

Храм Неба

Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и кто или что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние. Комплекс включает несколько сооружений, в 1998 году он попал в список ЮНЕСКО.

Чайная церемония

Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.

Пекинская кухня (по желанию)

Если вы захотите, дополнительно мы посетим ресторан, где подают традиционную пекинскую утку.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида-водителя, трансфер, чайная церемония, входные билеты во все локации
  • Дополнительные расходы (по желанию): покупки в чайном магазине, еда в ресторане
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Варвара
30 сен 2023
Гид очень хорошо говорит по-русски, доброжелательный, готов всегда помочь. Интересно и информативно про жизнь людей, при историю. Подскажет, куда поехать, чтобы что-то купить. выполнит любое ваше пожелание!!! Утка по-пекински божественна!!!!!!!

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