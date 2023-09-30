Побродить по императорскому саду, посетить Храм Неба и побывать на чайной церемонии
Увидите, где похоронен Мао Цзэдун, погуляете по бывшему императорскому саду и станете участниками чайной церемонии. А ещё по желанию попробуете пекинскую утку по оригинальному рецепту.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Площадь Тяньаньмэнь
Это одна из самых больших площадей в мире — 440 тысяч м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.
Парк Цзиншань
Цзиншань, ранее бывший садом императора, состоит из пяти холмов, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Я расскажу, из какой точки парка видны вдалеке Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и современное высотное здание на востоке.
Храм Неба
Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и кто или что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние. Комплекс включает несколько сооружений, в 1998 году он попал в список ЮНЕСКО.
Чайная церемония
Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.
Пекинская кухня (по желанию)
Если вы захотите, дополнительно мы посетим ресторан, где подают традиционную пекинскую утку.
Организационные детали
- В стоимость включено: сопровождение гида-водителя, трансфер, чайная церемония, входные билеты во все локации
- Дополнительные расходы (по желанию): покупки в чайном магазине, еда в ресторане
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.