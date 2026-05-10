Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Пекина, где каждый шаг рассказывает историю древней культуры
Представьте себе день, наполненный открытиями в самом сердце Поднебесной.
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание исторических достопримечательностей и культурных традиций Пекина.
Начните с Площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире, где вы узнаете читать дальшеуменьшить
истории, стоящие за Памятником народным героям и мавзолеем Мао Цзэдуна.
Затем прогуляйтесь по парку Цзиншань, бывшему императорскому саду, откуда открывается великолепный вид на Запретный город. Храм Неба, внесенный в список ЮНЕСКО, раскроет перед вами свои тайны и ритуалы жертвоприношения.
И, конечно, не упустите шанс стать участником настоящей чайной церемонии, где вы познакомитесь с разнообразием и тонкостями китайского чая. Для гурманов есть возможность отведать настоящую пекинскую утку в одном из лучших ресторанов города.
Эта экскурсия не просто показывает Пекин, она позволяет вам его по-настоящему почувствовать и понять
Это одна из самых больших площадей в мире — 440 тысяч м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.
Парк Цзиншань
Цзиншань, ранее бывший садом императора, состоит из пяти холмов, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Я расскажу, из какой точки парка видны вдалеке Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и современное высотное здание на востоке.
Храм Неба
Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и кто или что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние. Комплекс включает несколько сооружений, в 1998 году он попал в список ЮНЕСКО.
Чайная церемония
Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.
Пекинская кухня (по желанию)
Если вы захотите, дополнительно мы посетим ресторан, где подают традиционную пекинскую утку.
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида-водителя, трансфер, чайная церемония
Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты во все локации, покупки в чайном магазине, еда в ресторане
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1545 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олеся
Экскурсию проводил Миша, позитивный и весёлый человек, много подробностей из жизни простых людей в Китае рассказал. Были и исторические факты. Сама экскурсия насыщенная, заменили для нас сад и вид на читать дальшеуменьшить
Запретный годом на другую локацию, так как в этой мы уже сами успели побывать. Миша так быстро обходил очереди, что это сэкономило нам много сил на то, что бы любоваться видами Пекина)) Хочется сказать спасибо и организатору Жене, помог нам с трансферов и на Китайскую стену, и на стеклянный мост на горе Тяньмэнь.
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И
Ильдар
Стоит сразу отметить, что мы путешествуем много и непременно берем экскурсии с гидом. В этот раз на знакомство с Пекином было всего три дня и два из них нам спланировал читать дальшеуменьшить
гид Женя. Знание русского языка восхищает, огромный словарный запас, красивая речь с забавным (для нас русских) акцентом, к которому очень быстро привыкаешь. Женя тот человек, который расскажет вам о важных моментах, об истории Китая и Пекина в частности, о многих интересных фактах из современной жизни Поднебесной, проведет Вас по всем культурным местам с минимум очередей, купит Вам билеты заранее, расскажет куда сходить, где и главное как выпить правильный чай, поможет организовать культурный досуг на всё время Вашего визита в Пекин. Мы остались в полном восторге! Невероятно приятное послевкусие после общения с человеком. Деликатно, интересно, энергично, с юмором! Смело рекомендую! P.S. Женя, спасибо за помощь в покупке цветов и самую милую панду в подарок на мой день рождения. Так неожиданно и приятно!
+4
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Ш
Шаймарданов
спасибо большое гиду Алексею, за то что оптимизировал под нас экскурсию и рассказал про очень интересные места. Подстроился к нам, потому что у нас были дети 3 месяца и второй читать дальшеуменьшить
ребенок 3 года. все прошло отлично, хорошая большая машина. Распрашивали обо всем. Гид Алексей ответил на все наши вопросы, помогал во всем. Экскурсия была сделана для нас с учётом наших пожеланий! это дорогого стоит, мы много не ходили (не больше часа на каждой локации), все достопримечательности рядом.
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И
Ирина
Нас возил гид Петр - отличный, весёлый, хорошо говорит по русски, учёл все наши пожелания и главное - отличный фотограф и видеооператор. Экскурсия прошла на Ура, будем советовать друзьям.
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А
Анастасия
Экскурсия очень сильно понравилась, отличный гид, очень интересная экскурсия! Остались очень рады и советуем гида!
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Н
Наталья
Отмечу отличную организацию, все прошло четко. Гид подстроился под наши изменения и скорректировал программу. Автомобиль комфортный. Миша — супервовлеченный и мотивированный экскурсовод, живет в Китае и с огромным удовольствием делится знаниями и формирует прекрасное впечатление. Рекомендую!
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