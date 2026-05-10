Представьте себе день, наполненный открытиями в самом сердце Поднебесной.Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание исторических достопримечательностей и культурных традиций Пекина.Начните с Площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире, где вы узнаете

истории, стоящие за Памятником народным героям и мавзолеем Мао Цзэдуна. Затем прогуляйтесь по парку Цзиншань, бывшему императорскому саду, откуда открывается великолепный вид на Запретный город. Храм Неба, внесенный в список ЮНЕСКО, раскроет перед вами свои тайны и ритуалы жертвоприношения. И, конечно, не упустите шанс стать участником настоящей чайной церемонии, где вы познакомитесь с разнообразием и тонкостями китайского чая. Для гурманов есть возможность отведать настоящую пекинскую утку в одном из лучших ресторанов города. Эта экскурсия не просто показывает Пекин, она позволяет вам его по-настоящему почувствовать и понять

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Описание экскурсии

Площадь Тяньаньмэнь

Это одна из самых больших площадей в мире — 440 тысяч м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.

Парк Цзиншань

Цзиншань, ранее бывший садом императора, состоит из пяти холмов, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Я расскажу, из какой точки парка видны вдалеке Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и современное высотное здание на востоке.

Храм Неба

Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и кто или что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние. Комплекс включает несколько сооружений, в 1998 году он попал в список ЮНЕСКО.

Чайная церемония

Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.

Пекинская кухня (по желанию)

Если вы захотите, дополнительно мы посетим ресторан, где подают традиционную пекинскую утку.

Организационные детали