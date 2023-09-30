На автопешеходной экскурсии вы познакомитесь с основными достопримечательностями и прикоснётесь к истории и культуре Поднебесной. Увидите, где похоронен Мао Цзэдун, погуляете по бывшему императорскому саду и станете участниками чайной церемонии. А ещё по желанию попробуете пекинскую утку по оригинальному рецепту.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Тяньаньмэнь

Это одна из самых больших площадей в мире — 440 тысяч м². Вы увидите Памятник народным героям и мавзолей Мао Цзэдуна. И узнаете, в чём схожесть Тяньаньмэнь с Красной площадью в Москве.

Парк Цзиншань

Цзиншань, ранее бывший садом императора, состоит из пяти холмов, на каждом из которых — дворец в китайском стиле. Я расскажу, из какой точки парка видны вдалеке Запретный город на юге, Олимпийский парк на севере, Старый Пекин на западе и современное высотное здание на востоке.

Храм Неба

Вы узнаете, как это место связано с ритуалами жертвоприношения и кто или что, по мнению древних китайцев, влияло на их благосостояние. Комплекс включает несколько сооружений, в 1998 году он попал в список ЮНЕСКО.

Чайная церемония

Китай — родина чая. Мы заедем в специализированный магазин, где вы побываете на аутентичной чайной церемонии. Вы поймёте разницу в сортах чая и по желанию купите понравившуюся продукцию.

Пекинская кухня (по желанию)

Если вы захотите, дополнительно мы посетим ресторан, где подают традиционную пекинскую утку.

Организационные детали

В стоимость включено: сопровождение гида-водителя, трансфер, чайная церемония, входные билеты во все локации

Дополнительные расходы (по желанию): покупки в чайном магазине, еда в ресторане

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.