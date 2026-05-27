Футуристичная терраса, напоминающая НЛО, — рекордсмен среди стеклянных смотровых в мире.
Она парит над пропастью на 400-метровой скале, а прозрачные ограждения и пол создают ощущение полёта — адреналин обеспечен! Тех, кто не боится высоты, ждут головокружительные панорамы — далеко внизу останутся река, озеро, деревни, ущелье и каменный лес Шилинь.
Она парит над пропастью на 400-метровой скале, а прозрачные ограждения и пол создают ощущение полёта — адреналин обеспечен! Тех, кто не боится высоты, ждут головокружительные панорамы — далеко внизу останутся река, озеро, деревни, ущелье и каменный лес Шилинь.
Описание экскурсии
Мы отправимся к геологическому парку Хуансунью, а затем дойдём до фуникулёра. По пути полюбуемся горами, каскадными водопадами и прудами. Вы подниметесь по канатной дороге и ещё немного прогуляетесь до смотровой. Весь маршрут можно преодолеть пешком, но подъём непростой, с крутыми лестницами.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом авто, минивэне или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Дорога в одну сторону занимает 1,5-2 часа, остальное время уйдёт на отдых в парке
- Гид может подождать внизу или подняться с вами. Во втором случае нужно оплатить ему входные билеты на Шилинся и фуникулёр
- Экскурсию можно провести для большей группы, подробности уточняйте в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Главный вход — 68 юаней
- Смотровая площадка — 40 юаней
- Фуникулёр в одну сторону — 100 юаней
- Обед — 60-100 юаней
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 842 туристов
Меня зовут Chen Feng, русское имя Саша. Я учился в России. В Пекине работаю гидом и переводчиком уже 16 лет. Я использую свои глубокие знания и богатый опыт работы, чтобы познакомить путешественников с Древним Китаем и современным Пекином с долгой историей. Работаю с командой таких же опытных гидов.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Стеклянная платформа над ущельем Шилинся - из Пекина»
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$276 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Подняться на самую большую в мире стеклянную смотровую и впечатлиться местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
от $360 за экскурсию