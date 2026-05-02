Ущелья

Найдено 4 экскурсии в категории «Ущелья» в Пекине на русском языке, цены от $360. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
«Пройдя через его туловище, вы попадёте на причал с лодками и проплывёте по ущелью 4–5 км мимо живописных скал и ущелий»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$388 за всё до 4 чел.
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
«Билеты в ущелье Лунцинся + прогулка на лодке — 140 юаней за чел»
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$390 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
На машине
Канатная дорога
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Подняться на необычном фуникулёре и насладиться видами реки среди скал
«В ущелье у вас будет много вариантов, как провести время»
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
$417 за всё до 6 чел.
Стеклянная платформа над ущельем Шилинся - из Пекина
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Стеклянная платформа над ущельем Шилинся - из Пекина
Смотровая в виде летающей тарелки для ценителей видов и ощущений
«Тех, кто не боится высоты, ждут головокружительные панорамы — далеко внизу останутся река, озеро, деревни, ущелье и каменный лес Шилинь»
Завтра в 08:30
1 июн в 08:30
$360 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Хочу поделиться восторгом от нашей недавней экскурсии! Если вы ищете проводника в Китае, очень рекомендую брать местного гида с хорошим
русским языком — это меняет абсолютно всё. Наш гид говорит по-русски просто отлично, никаких языковых барьеров, только интересное общение и глубокое знание культуры.

Программа и комфорт Весь день прошел «на одном дыхании». Маршрут был насыщенный:
- Великая Китайская стена: величественно и мощно.
- Ущелье Дракона: невероятной красоты виды, которые точно стоит увидеть своими глазами.

Отдельно хочется отметить комфорт автомобиля: машина чистая, современная, с приятным кондиционером, что было спасением после активных прогулок. Гид встретил нас очень вежливо и радушно, с первых минут создал дружескую атмосферу.

Гастрономический восторг Мы очень хотели попробовать настоящую утку по-пекински и просили посоветовать место «для своих», где будет действительно вкусно. Гид не просто дал адрес, а самолично отвез нас в проверенный ресторан. Утка была выше всяких похвал — та самая хрустящая корочка и нежное мясо!

Итог В конце дня, когда мы уже изрядно устали и были под впечатлениями, гид преподнес нам приятный сюрприз — угостил свежими фруктами. Это было так вовремя и очень душевно!

Несмотря на приятную усталость, мы остались максимально довольны. Это был один из лучших дней нашего путешествия. Уже раздала контакты гида всем друзьям и знакомым, которые планируют поездку.

Очень советую!

Елена
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
С нами ездил гид Сергей, экскурсия понравилась! По пути рассказывал интересные факты о Китае, поддерживал беседу, по русски говорит хорошо.
Были осенью, фуникулер работал и на лодке прокатились между скал, плюс посмотрели небольшие храмы. Впечатления остались положительные, наши пожелания все были учтены!

Т
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Нам очень понравилась экскурсия, лучшая из всех, что были у нас!
Спасибо экскурсоводу, отличные шутки!)
О
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Это было потрясающе! Экскурсовод Андрей очень приятный, отзывчивый человек! Общаться с ним было интересно и познавательно! Много информации узнали о
Китае. Даже дети, девочки 13 и 15 лет слушали внимательно. Так же организация экскурсии была на высоте! Экскурсовод выполнил свою работу на отлично! Рекомендую всем! Спасибо большое организатору!

Д
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Спасибо команде организаторов за прекрасную экскурсию.
К
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Однозначно рекомендую организатора Лизу и гида Андрея.
Нам очень хотелось побывать в ущелье Дракона, и мы заранее забронировали экскурсию. Но к
сожалению позже выяснилось, что в те даты, которые мы планировали быть в Пекине, вход будет ещё закрыт.
Об этом нам сообщила Лиза и предложила другие варианты экскурсий, мы выбрали посещение парка Тяньюньшань, плюс в подарок от организатора получили билеты в цирк на акробатическое шоу. Про парк особо ничего не знали, т. к. собирались на другую экскурсию. Когда приехали на место были под впечатлением, горы, виды впечатляющие. От посещения парка получили море положительных эмоций, и адреналин от высоты, прохода по стекляным дорожкам на скалах, по стекляному мосту. Необычная стеклянная смотровая площадка, отличное место для эффектных фото. Рекомендую этот парк к посещению. Это место где точно нужно побывать, посещая Пекин.
Гид Андрей нам очень понравился, рекомендую экскурсию именно у этого гида. Тактичный, интересный собеседник, хорошо владеет русским языком, ответил на множество наших вопросов, подсказал где можно пошопиться, рассказал интересные факты про Пекин и Китай в целом.
После экскурсии нам захотелось покушать простой и вкусной еды, Андрей нас привез в хорошее кафе, где очень вкусно и недорого. Сами мы бы конечно такое хорошее место не нашли.
Вечером нас ожидало акробатическое шоу, мы были уже немного уставшие и думали будет не очень интересно, но очень ошибались. Акробатическое шоу впечатляет, акробаты большие молодцы, интересно и захватывающе, сходите обязательно- не пожалеете.
Рекомендую вам экскурсию в парк Тяньюньшань с гидом Андреем. Мы прекрасно провели этот день, насладились красотой гор, остались положительные воспоминания и эффектные фото.

Павел
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Всё очень понравилось. Благодарим Светлану за прекрасную экскурсию!
Времени у нас было мало, поэтому мы внесли корректировки в программу экскурсии, и
гид нам помогла в этом. Рекомендую всем разнести стену и ущелье по разным дням, иначе будет слишком мало времени для изучения этих объектов. На стене было не просто, т. к. не было фуникулёров, но это позволило нам испытать себя). Двое моих коллег забрались на самый верх, 12 башен. Я только до 11, но был безмерно рад и этому). Великая Стена впечатляет масштабом!
Помимо стены мы посетили нефритовую фабрику, парк с храмом, посмотрели сверху на Запретный город, посетили Чайную Церемонию и покушали (потребление пищи в Китае отличается от нашего, Светлана помогла нам в этом). Светлана везде нас сопровождала и помогала с коммуникацией. Еще раз спасибо за экскурсию и другую помощь! Было классно!

С
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Место интересное, посмотреть стоит. Очень впечатляет поездка по реке (озере) среди отвесных скал. Но цена для такого зрелища кажется несколько
завышенной, с учётом того, что дополнительно оплачивается всё: автобус до эскалатора, входной билет, катер, канатная дорога.
Гид (Пэн) молодец, всё объяснял ненавязчиво. Автомобиль комфортабельный.
Интересно будет тем, кто любит ходить пешком в горы. Мы не пошли на самую макушку, для нас идти полчаса в крутой подъём не интересно.

У
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Заботливый,чуткий к пожеланиям, с чувством юмора, приятный собеседник и знающий историю гид. Провёл по многим местам, без ожидания и очереди.
Экскурсия очень впечатлила и понравилась. В конце дня, по дороге домой, завёз по нашей просьбе в ресторан, сделал заказ и объяснил как добраться до гостиницы. Очень приятные добрые впечатления, красивые фотографии и желание посетить другие места с этим гидом.

Artyom
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Гид очень дружелюбный, встретил нас у гостиницы утром в назначенный час.

Автомобиль гида новый и комфортный. Поезда была организована на высшем
уровне: комфортная температура в салоне, маршрут был четко спланирован, бутылочки воды, мы ехали по свободным платным дорогам. Во время поездки мы чувствовали себя в безопасности.

Во время поездки гид рассказывал много историй о Китае и Пекине.

Я рекомендую всем, кто планирует поездку в столицу Китая, обязательно посетить Китайскую стену и Ущелье Дракона!

Всего 14 отзывов в Пекине в категории "Ущелья"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Ущелья»

Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Ущелья" можно забронировать 4 экскурсии от 360 до 417. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
