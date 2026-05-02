сожалению позже выяснилось, что в те даты, которые мы планировали быть в Пекине, вход будет ещё закрыт.

Об этом нам сообщила Лиза и предложила другие варианты экскурсий, мы выбрали посещение парка Тяньюньшань, плюс в подарок от организатора получили билеты в цирк на акробатическое шоу. Про парк особо ничего не знали, т. к. собирались на другую экскурсию. Когда приехали на место были под впечатлением, горы, виды впечатляющие. От посещения парка получили море положительных эмоций, и адреналин от высоты, прохода по стекляным дорожкам на скалах, по стекляному мосту. Необычная стеклянная смотровая площадка, отличное место для эффектных фото. Рекомендую этот парк к посещению. Это место где точно нужно побывать, посещая Пекин.

Гид Андрей нам очень понравился, рекомендую экскурсию именно у этого гида. Тактичный, интересный собеседник, хорошо владеет русским языком, ответил на множество наших вопросов, подсказал где можно пошопиться, рассказал интересные факты про Пекин и Китай в целом.

После экскурсии нам захотелось покушать простой и вкусной еды, Андрей нас привез в хорошее кафе, где очень вкусно и недорого. Сами мы бы конечно такое хорошее место не нашли.

Вечером нас ожидало акробатическое шоу, мы были уже немного уставшие и думали будет не очень интересно, но очень ошибались. Акробатическое шоу впечатляет, акробаты большие молодцы, интересно и захватывающе, сходите обязательно- не пожалеете.

Рекомендую вам экскурсию в парк Тяньюньшань с гидом Андреем. Мы прекрасно провели этот день, насладились красотой гор, остались положительные воспоминания и эффектные фото.