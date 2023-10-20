Подняться на самую большую в мире стеклянную смотровую и впечатлиться местными пейзажами
Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Смотровая площадка Шилинся находится в 110 км от Пекина, на территории огромного геологического парка Хуансунью. На машине к ней подняться невозможно, мы оставим её на парковке внизу. Дальше у вас будет несколько вариантов: доехать до площадки по канатной дороге или отправится к ней пешком. Первый вариант быстрый, но вы упустите многие красивые виды по пути. Второй — долгий, тяжёлый, но с потрясающими панорамами. Обычно гости выбирают промежуточный вариант: поднимаются на фуникулёре, спускаются пешком. Я подробно опишу все опции — вы решите, что подходит вам больше.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты оплачиваются дополнительно: Шилинся — 108 юаней с человека, фуникулёр в одну сторону — 100 юаней с человека
- Я могу подождать вас внизу или отправится на смотровую площадку вместе с вами. Во втором случае нужно будет оплатить для гида билеты на Шилинся и фуникулёр.
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.