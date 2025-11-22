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на обратном подъемнике, так как даже до него долго идти вниз по все тем же лестницам:). Нашим гидом был Сергей. Он очень понравился: по русски говорит отлично, рассказал нам много интересного и ответил на все наши вопросы. Машина была комфортной. Четыре балла ставлю организатору за неоправданно высокую цену за экскурсию и за то, что билеты попросили оплатить заранее еще из Москвы. Соответственно получилась переплата ввиду более высокого курса юаня при переводе, а проблем с покупкой билетов на месте просто не существует. Их не нужно бронировать заранее, а нужно просто купить на месте. Вобщем у кого есть возможность заказать такси через алипей - эту экскурсию можно посетить самостоятельно за гораздо меньшие деньги. Для особо самостоятельных - добраться можно даже на автобусе - но ехать долго даже на машине. Суть экскурсии вобщем состоит в трансфере.

Природа очень красивая. Виды потрясающие. Место понравилось. Народу в парке было мало, невзирая на выходной день.