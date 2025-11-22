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Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся

Подняться на самую большую в мире стеклянную смотровую и впечатлиться местными пейзажами
В Китае множество инновационных смотровых площадок, но Шилинся побила все рекорды. Напоминающая НЛО, она находится на 400-метровой горной вершине.

Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!
4.9
28 отзывов
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся

Описание экскурсии

Смотровая площадка Шилинся находится в 110 км от Пекина, на территории огромного геологического парка Хуансунью. На машине к ней подняться невозможно, мы оставим её на парковке внизу. Дорога от входа в парк до фуникулёра занимает примерно 1 час пешком и окружена красивыми пейзажами. Затем следует подъем по канатной дороге на смотровую площадку Шилинся. На обратном пути до станции фуникулёра также потребуется небольшая пешая прогулка. Поэтому мы рекомендуем использовать фуникулёр в обе стороны, особенно если у вас слабые колени — лестница довольно крутая.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты оплачиваются дополнительно: входные билеты в парк и на смотровую площадку и фуникулёры в две стороны — 238 юань/чел.
  • Я могу подождать вас внизу или отправится на смотровую площадку вместе с вами. Во втором случае нужно будет оплатить для гида билеты на Шилинся и фуникулёр
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2660 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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1
Е
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали фуникулёр -на площадку и обратно. Площадка находится достаточно высоко, сначала прогулка по парку. Причем готовьтесь к тому, что придется очень много подниматься и спускаться по лестницам. Но вид открывается замечательный.
Гид хорошо говорит по русски. Можете задавать любые вопросы.
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали
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Е
Были с друзьями на смотровой площадке с гидом Сергеем.
Сергей хорошо и понятно говорит на русском языке, никуда нас не торопил, давал насладиться прекрасными видами природы. Надо сразу сказать, что подъем на площадку идёт в горку, так что нужна удобная обувь и вода с собой. Дорога на смотровую идёт вдоль водопадов (были на майские праздники), летом водопады пересыхают.
Однозначно рекомендую к посещению.
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Т
отличная прогулка!
гид Сергей обладает прекрасным чувством юмора и интересно рассказывает.
очень советуем максимально долго подниматься самим и без подъемника - иначе пропустите очень красивые виды
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Elena
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
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Елена
Доброго времени суток!
26 апреля посетили смотровую площадку Шилинся. Очень понравилось! Сразу скажу что мероприятие для выносливых в спортивном плане людей:). Готовьтесь к преодолению лестниц, одевайте удобную обувь. Рекомендую не экономить
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на обратном подъемнике, так как даже до него долго идти вниз по все тем же лестницам:). Нашим гидом был Сергей. Он очень понравился: по русски говорит отлично, рассказал нам много интересного и ответил на все наши вопросы. Машина была комфортной. Четыре балла ставлю организатору за неоправданно высокую цену за экскурсию и за то, что билеты попросили оплатить заранее еще из Москвы. Соответственно получилась переплата ввиду более высокого курса юаня при переводе, а проблем с покупкой билетов на месте просто не существует. Их не нужно бронировать заранее, а нужно просто купить на месте. Вобщем у кого есть возможность заказать такси через алипей - эту экскурсию можно посетить самостоятельно за гораздо меньшие деньги. Для особо самостоятельных - добраться можно даже на автобусе - но ехать долго даже на машине. Суть экскурсии вобщем состоит в трансфере.
Природа очень красивая. Виды потрясающие. Место понравилось. Народу в парке было мало, невзирая на выходной день.

Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
Доброго времени суток!
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И
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по красивым местам, все понятно и интересно рассказывал. На площадке народу было мало, и нам очень понравилось. Если частично ехать на фуникулерах, то пройти надо будет больше 1000 ступеней (вместе вверх-вниз), но это того стоит и не так страшно как кажется! Спасибо за хорошую экскурсию!
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по
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