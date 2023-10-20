В Китае множество инновационных смотровых площадок, но Шилинся побила все рекорды. Напоминающая НЛО, она находится на 400-метровой горной вершине. Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Шилинся находится в 110 км от Пекина, на территории огромного геологического парка Хуансунью. На машине к ней подняться невозможно, мы оставим её на парковке внизу. Дальше у вас будет несколько вариантов: доехать до площадки по канатной дороге или отправится к ней пешком. Первый вариант быстрый, но вы упустите многие красивые виды по пути. Второй — долгий, тяжёлый, но с потрясающими панорамами. Обычно гости выбирают промежуточный вариант: поднимаются на фуникулёре, спускаются пешком. Я подробно опишу все опции — вы решите, что подходит вам больше.

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость

Билеты оплачиваются дополнительно: Шилинся — 108 юаней с человека, фуникулёр в одну сторону — 100 юаней с человека

Я могу подождать вас внизу или отправится на смотровую площадку вместе с вами. Во втором случае нужно будет оплатить для гида билеты на Шилинся и фуникулёр.

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.