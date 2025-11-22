В Китае множество инновационных смотровых площадок, но Шилинся побила все рекорды. Напоминающая НЛО, она находится на 400-метровой горной вершине.
Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!
Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!
Описание экскурсии
Смотровая площадка Шилинся находится в 110 км от Пекина, на территории огромного геологического парка Хуансунью. На машине к ней подняться невозможно, мы оставим её на парковке внизу. Дорога от входа в парк до фуникулёра занимает примерно 1 час пешком и окружена красивыми пейзажами. Затем следует подъем по канатной дороге на смотровую площадку Шилинся. На обратном пути до станции фуникулёра также потребуется небольшая пешая прогулка. Поэтому мы рекомендуем использовать фуникулёр в обе стороны, особенно если у вас слабые колени — лестница довольно крутая.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Билеты оплачиваются дополнительно: входные билеты в парк и на смотровую площадку и фуникулёры в две стороны — 238 юань/чел.
- Я могу подождать вас внизу или отправится на смотровую площадку вместе с вами. Во втором случае нужно будет оплатить для гида билеты на Шилинся и фуникулёр
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2660 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия нам понравилась. Официально парк был закрыт. Но нас пустили и специально для нас двоих запускали фуникулёр -на площадку и обратно. Площадка находится достаточно высоко, сначала прогулка по парку. Причем готовьтесь к тому, что придется очень много подниматься и спускаться по лестницам. Но вид открывается замечательный.
Гид хорошо говорит по русски. Можете задавать любые вопросы.
Гид хорошо говорит по русски. Можете задавать любые вопросы.
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Е
Были с друзьями на смотровой площадке с гидом Сергеем.
Сергей хорошо и понятно говорит на русском языке, никуда нас не торопил, давал насладиться прекрасными видами природы. Надо сразу сказать, что подъем на площадку идёт в горку, так что нужна удобная обувь и вода с собой. Дорога на смотровую идёт вдоль водопадов (были на майские праздники), летом водопады пересыхают.
Однозначно рекомендую к посещению.
Сергей хорошо и понятно говорит на русском языке, никуда нас не торопил, давал насладиться прекрасными видами природы. Надо сразу сказать, что подъем на площадку идёт в горку, так что нужна удобная обувь и вода с собой. Дорога на смотровую идёт вдоль водопадов (были на майские праздники), летом водопады пересыхают.
Однозначно рекомендую к посещению.
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Т
отличная прогулка!
гид Сергей обладает прекрасным чувством юмора и интересно рассказывает.
очень советуем максимально долго подниматься самим и без подъемника - иначе пропустите очень красивые виды
гид Сергей обладает прекрасным чувством юмора и интересно рассказывает.
очень советуем максимально долго подниматься самим и без подъемника - иначе пропустите очень красивые виды
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Невероятно красивая экскурсия! Мечтала побывать в этом месте и оно оказалась даже лучше, чем я представляла!
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Доброго времени суток!
26 апреля посетили смотровую площадку Шилинся. Очень понравилось! Сразу скажу что мероприятие для выносливых в спортивном плане людей:). Готовьтесь к преодолению лестниц, одевайте удобную обувь. Рекомендую не экономить
26 апреля посетили смотровую площадку Шилинся. Очень понравилось! Сразу скажу что мероприятие для выносливых в спортивном плане людей:). Готовьтесь к преодолению лестниц, одевайте удобную обувь. Рекомендую не экономить
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И
Экскурсию на смотровую площадку Шилинся нам провел Сергей. Все было отлично организовано, Сергей провел нас по красивым местам, все понятно и интересно рассказывал. На площадке народу было мало, и нам очень понравилось. Если частично ехать на фуникулерах, то пройти надо будет больше 1000 ступеней (вместе вверх-вниз), но это того стоит и не так страшно как кажется! Спасибо за хорошую экскурсию!
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