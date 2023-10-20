Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся

Подняться на самую большую в мире стеклянную смотровую и впечатлиться местными пейзажами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Китае множество инновационных смотровых площадок, но Шилинся побила все рекорды. Напоминающая НЛО, она находится на 400-метровой горной вершине.

Через прозрачные пол и ограждения вы сможете полюбоваться местными деревнями, стремительной рекой, озером, каменным лесом Шилинь и ущельем Цзидун. Никакие фото не могут передать эти виды и ощущения!
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Ближайшие даты:
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
27
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровая площадка Шилинся находится в 110 км от Пекина, на территории огромного геологического парка Хуансунью. На машине к ней подняться невозможно, мы оставим её на парковке внизу. Дальше у вас будет несколько вариантов: доехать до площадки по канатной дороге или отправится к ней пешком. Первый вариант быстрый, но вы упустите многие красивые виды по пути. Второй — долгий, тяжёлый, но с потрясающими панорамами. Обычно гости выбирают промежуточный вариант: поднимаются на фуникулёре, спускаются пешком. Я подробно опишу все опции — вы решите, что подходит вам больше.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Билеты оплачиваются дополнительно: Шилинся — 108 юаней с человека, фуникулёр в одну сторону — 100 юаней с человека
  • Я могу подождать вас внизу или отправится на смотровую площадку вместе с вами. Во втором случае нужно будет оплатить для гида билеты на Шилинся и фуникулёр.

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пекина

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день

Похожие туры из Пекина

Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Популярное предложение
Must-see места Пекина за один день
История Запретного города, чайные традиции, секреты утки по-пекински и легенды Великой стены
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
$300 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Удивительные окрестности Пекина
Великая Китайская стена, тибетский храм Юнхэгун, Олимпийский стадион и чайная церемония за один день
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
$200 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Подняться на необычном фуникулёре и насладиться видами реки среди скал
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
$260 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пекине
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ