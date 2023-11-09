Из Пекина - в живописное ущелье Дракона

Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Индивидуальная экскурсия в живописное ущелье Дракона, расположенное всего в 100 км от Пекина, подарит вам незабываемые впечатления.

Поднимитесь на эскалаторе в виде дракона, прокатитесь на лодке по реке Гучэн и насладитесь видами гор и скал. Летом здесь прохладнее, а зимой проходит Праздник льда и фонарей.

Ущелье Лунцинся - идеальное место для отдыха на природе и знакомства с историческими достопримечательностями

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🐉 Уникальный эскалатор в виде дракона
  2. 🚤 Прогулка на лодке по живописной реке
  3. 🏞 Прекрасные виды с дамбы
  4. 🏯 Исторические и архитектурные достопримечательности
  5. ❄️ Праздник льда и фонарей зимой
  6. 🌳 Прохлада летом

Что можно увидеть

  • Эскалатор-дракон
  • Дамба
  • Река Гучэн
  • Храм слуг Будды
  • Пещеры
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы заберём вас из отеля в Пекине и отвезём к Лунцинся в 100 км от города. В ущелье у вас будет много вариантов, как провести время. А мы подождём вас внизу либо же отправимся с вами, чтобы погрузить в историю (в таком случае нужно оплатить билеты для гида).

Огромный дракон. Это не что иное, как эскалатор! Длиной целых 258 м, он был в своё время занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой дракон в Азии. На нём вы подниметесь на дамбу, чтобы насладиться видами.

Водная прогулка. От дамбы можно прокатиться на лодке по реке. Длина маршрута — около 3,5 км, на протяжении которых ширина реки меняется от 50 до 10 м. Горы по берегам хотя и невысокие, но очень крутые и образуют более 30 живописных мест с говорящими названиями: Скала прыгающего медведя, Голова черепахи, залив Луны, остров Феникса и другие. В скалах есть несколько пещер. Говорят, что здесь во времена династии Цин обитали два брата-фальшивомонетчика.

Историческое наследие. Помимо природных мест, здесь есть и архитектурные достопримечательности, например, храм слуг Будды.

Сезонные особенности. Летом в ущелье идеально пережидать жару: температура всегда на 5–7 градусов ниже, чем в городе. Зимой во время Праздника льда и фонарей (январь-февраль) мастера строят дворцы изо льда, и всё это подсвечивается разноцветными огнями.

Организационные детали

  • Билеты оплачиваются дополнительно: вход в ущелье — 40 юаней/чел., фуникулёр — 68 юаней/чел., прогулка на лодке —100 юаней/чел. Гид может подождать вас внизу. Если же вы хотите, чтобы он сопровождал вас и делился информацией, нужно будет оплатить для него все билеты
  • Смельчаки могут прыгнуть с вершины ущелья с верёвкой, стоимость уточняйте в переписке
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Ирина
9 ноя 2023
1. Мало информации о Китае/Пекине от гида, хотя дорога была длинная
2. Гид с нами на территорию ущелья не пошел(надо было за него платить нам), но по факту мы там заблудились
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и не знали что делать. Стоимость билета включите в стоимость экскурсии- это же элементарно!
3. Канатная дорога не работала- если бы мы это знали заранее, то не поехали бы туда!

Спасибо гиду, что завез нас в кофейню!

1. Мало информации о Китае/Пекине от гида, хотя дорога была длинная
Пэн
Пэн
Ответ организатора:
Здравствуйте Ирина!
1. К сожалению о том, что не все прошло гладко. Спасибо вам за отзывы. Мы будем улучшить организацию экскурсии
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для будущих путешественников.
2. Стоимость не включены входный билет, это указаны в “Организационные детали”
3. Гид спросил вас, нужно ли вам сопровождать вас для посещения Ущелье Дракона, если вам нужен гид, вам нужно купить билеты для гида, и вы самы обсудили и решели не надо гид, поэтому наш гид ждал вас у выхода. этот правил тоже указанн в “Организационные детали”
4,Канатная дорога будет перекрыта из-за временного ремона или плохой погоды, гид не знал, прошу вас за понимание!

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