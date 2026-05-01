Стильный императорский город: прогулка с фотографом в Пекине

Шик императорской эпохи, древняя архитектура и снимки как с обложки — приглашаю вас на фотопрогулку по Запретному городу! Будем восхищаться величием императорских дворов и уникальными архитектурными деталями, открывать красоты укромных уголков и ловить в кадре яркие моменты на фоне царственной роскоши Пекина.
Описание фото-прогулки
Всё дело в деталях! Каждый уголок Запретного города хранит вековую историю империи — мы вместе откроем его красивые детали, которые обычно ускользают от глаз, и запечатлим живые моменты на фото.
Прогулка пройдёт легко и непринуждённо: фотограф поможет вам расслабиться перед камерой, подберёт лучшие ракурсы, чтобы каждый снимок получился как с обложки.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную полнокадровую фотокамеру Lumix S9
- Вы получите около 40 обработанных фото в течение недели после прогулки
- Фотопрогулка доступна для большей группы участников — доплата составит 1000 ₽ за чел.
- С детьми приходить можно и нужно. Питомцев я также рад принять
- За доплату можно провести фотосессию в тематической одежде. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Qianmen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни — ваш гид в Пекине
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 200 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
