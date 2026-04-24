Вы проживёте один день из жизни элиты: от эпицентра императорской власти до VIP-доступа на главный символ Китая. Мы повторим маршрут, которым следовали Елизавета II, Ричард Никсон и Владимир Путин. А также вы сможете поужинать в ресторане Мишлен. Это путешествие для тех, кто ценит комфорт, элитарный статус и хочет увидеть великую цивилизацию без очередей и суеты.

Описание экскурсии

Запретный город: аура абсолютной власти

Hачнём день в Гугуне — сердце империи, где на протяжении 500 лет принимались судьбоносные решения. Вы узнаете секреты 24 императоров династий Мин и Цин, услышите о дворцовых интригах и скрытой от глаз жизни наложниц в гареме. Гид раскроет стратегии управления государством, которые веками оттачивались за этими стенами.

Философия чая и «камня неба»

Между двумя великими символами Китая вас ждёт погружение в традиции:

нефритовая мастерская. Вы узнаете, почему нефрит называют «камнем неба», и увидите, как древние методы гравировки превращают минерал в сакральный объект

Великая стена: путь мировых лидеров

Кульминация дня — участок Бадалин по системе «Комфортное посещение». Вы получите VIP-статус, который позволит избежать многочасовых очередей:

южная линия. Вы пройдёте по той самой тропе, где за последние десятилетия побывали более 400 глав государств. Этот участок — самый пологий и комфортный для прогулок

VIP-сервис. В вашем распоряжении будет зона отдыха, услуги консьержа и аудиогид

Гастрономический финал в стиле Мишлен

Завершится день изысканным ужином. Мы отправимся в проверенный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, где подают эталонную пекинскую утку. Шеф-повар лично проведёт церемонию нарезки утки у вашего стола, превращая трапезу в настоящее шоу.

План нашей поездки

8:30 — выезд из отеля и знакомство с гидом-консьержем

9:00 — экскурсия по Запретному городу (Гугун)

11:00 — чайная церемония в традиционном доме

12:30 — визит в мастерскую нефрита

14:20 — VIP-посещение Великой Китайской стены (Бадалин)

17:00 — ужин с пекинской уткой в ресторане Мишлен

18:30 — трансфер в отель или центр города

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

Вход в Запретный город — 60 юаней (~$8) с человека

Ужин в ресторане Мишлен (по меню)

Опция «Привилегированный доступ» на Стену — $100 с человека. В неё входят: входной билет и фуникулёр, VIP-вход без очередей, доступ в зону отдыха, услуги консьержа, вода и памятный сертификат

