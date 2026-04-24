Императорский день: по пути власти - на Великую стену (из Пекина)

Пройти дорогой мировых лидеров и заглянуть в тайные залы Запретного города. C опцией VIP-формата
Вы проживёте один день из жизни элиты: от эпицентра императорской власти до VIP-доступа на главный символ Китая. Мы повторим маршрут, которым следовали Елизавета II, Ричард Никсон и Владимир Путин. А также вы сможете поужинать в ресторане Мишлен.

Это путешествие для тех, кто ценит комфорт, элитарный статус и хочет увидеть великую цивилизацию без очередей и суеты.
Описание экскурсии

Запретный город: аура абсолютной власти

Hачнём день в Гугуне — сердце империи, где на протяжении 500 лет принимались судьбоносные решения. Вы узнаете секреты 24 императоров династий Мин и Цин, услышите о дворцовых интригах и скрытой от глаз жизни наложниц в гареме. Гид раскроет стратегии управления государством, которые веками оттачивались за этими стенами.

Философия чая и «камня неба»

Между двумя великими символами Китая вас ждёт погружение в традиции:

  • чайная церемония. В изысканном чайном доме мастер познакомит вас с философией ритуала и поможет распробовать элитные сорта
  • нефритовая мастерская. Вы узнаете, почему нефрит называют «камнем неба», и увидите, как древние методы гравировки превращают минерал в сакральный объект

Великая стена: путь мировых лидеров

Кульминация дня — участок Бадалин по системе «Комфортное посещение». Вы получите VIP-статус, который позволит избежать многочасовых очередей:

  • эксклюзивный доступ. Отдельный VIP-вход и приоритетный подъём на фуникулёре сэкономят ваше время
  • южная линия. Вы пройдёте по той самой тропе, где за последние десятилетия побывали более 400 глав государств. Этот участок — самый пологий и комфортный для прогулок
  • VIP-сервис. В вашем распоряжении будет зона отдыха, услуги консьержа и аудиогид

Гастрономический финал в стиле Мишлен

Завершится день изысканным ужином. Мы отправимся в проверенный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, где подают эталонную пекинскую утку. Шеф-повар лично проведёт церемонию нарезки утки у вашего стола, превращая трапезу в настоящее шоу.

План нашей поездки

8:30 — выезд из отеля и знакомство с гидом-консьержем
9:00 — экскурсия по Запретному городу (Гугун)
11:00 — чайная церемония в традиционном доме
12:30 — визит в мастерскую нефрита
14:20 — VIP-посещение Великой Китайской стены (Бадалин)
17:00 — ужин с пекинской уткой в ресторане Мишлен
18:30 — трансфер в отель или центр города

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Вход в Запретный город — 60 юаней (~$8) с человека
  • Ужин в ресторане Мишлен (по меню)
  • Опция «Привилегированный доступ» на Стену — $100 с человека. В неё входят: входной билет и фуникулёр, VIP-вход без очередей, доступ в зону отдыха, услуги консьержа, вода и памятный сертификат

Важно знать

  • Фуникулёр южной линии не работает по вторникам до обеда (техническое обслуживание)
  • Приятные бонусы при раннем бронировании
  • Поездку для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Провела экскурсии для 148 туристов
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии на «Императорский день: по пути власти - на Великую стену (из Пекина)»

Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
На машине
На микроавтобусе
8 часов
311 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Проехать по городу на комфортабельном минивэне, открывая богатую историю и культуру Китая
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
$438 за всё до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
На машине
6 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:30
26 апр в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и старый Пекин
На машине
9 часов
21 отзыв
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
$160 за человека
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Пекина: Великая Китайская стена + храм Юнхэгун
Индивидуальная экскурсия из Пекина: посетите Великую Китайскую стену и храм Юнхэгун, насладитесь историей и культурой Китая
Завтра в 13:00
26 апр в 09:00
$325 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине
