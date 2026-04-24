Это путешествие для тех, кто ценит комфорт, элитарный статус и хочет увидеть великую цивилизацию без очередей и суеты.
Описание экскурсии
Запретный город: аура абсолютной власти
Hачнём день в Гугуне — сердце империи, где на протяжении 500 лет принимались судьбоносные решения. Вы узнаете секреты 24 императоров династий Мин и Цин, услышите о дворцовых интригах и скрытой от глаз жизни наложниц в гареме. Гид раскроет стратегии управления государством, которые веками оттачивались за этими стенами.
Философия чая и «камня неба»
Между двумя великими символами Китая вас ждёт погружение в традиции:
- чайная церемония. В изысканном чайном доме мастер познакомит вас с философией ритуала и поможет распробовать элитные сорта
- нефритовая мастерская. Вы узнаете, почему нефрит называют «камнем неба», и увидите, как древние методы гравировки превращают минерал в сакральный объект
Великая стена: путь мировых лидеров
Кульминация дня — участок Бадалин по системе «Комфортное посещение». Вы получите VIP-статус, который позволит избежать многочасовых очередей:
- эксклюзивный доступ. Отдельный VIP-вход и приоритетный подъём на фуникулёре сэкономят ваше время
- южная линия. Вы пройдёте по той самой тропе, где за последние десятилетия побывали более 400 глав государств. Этот участок — самый пологий и комфортный для прогулок
- VIP-сервис. В вашем распоряжении будет зона отдыха, услуги консьержа и аудиогид
Гастрономический финал в стиле Мишлен
Завершится день изысканным ужином. Мы отправимся в проверенный ресторан, отмеченный гидом Мишлен, где подают эталонную пекинскую утку. Шеф-повар лично проведёт церемонию нарезки утки у вашего стола, превращая трапезу в настоящее шоу.
План нашей поездки
8:30 — выезд из отеля и знакомство с гидом-консьержем
9:00 — экскурсия по Запретному городу (Гугун)
11:00 — чайная церемония в традиционном доме
12:30 — визит в мастерскую нефрита
14:20 — VIP-посещение Великой Китайской стены (Бадалин)
17:00 — ужин с пекинской уткой в ресторане Мишлен
18:30 — трансфер в отель или центр города
Организационные детали
Дополнительно оплачивается
- Вход в Запретный город — 60 юаней (~$8) с человека
- Ужин в ресторане Мишлен (по меню)
- Опция «Привилегированный доступ» на Стену — $100 с человека. В неё входят: входной билет и фуникулёр, VIP-вход без очередей, доступ в зону отдыха, услуги консьержа, вода и памятный сертификат
Важно знать
- Фуникулёр южной линии не работает по вторникам до обеда (техническое обслуживание)
- Приятные бонусы при раннем бронировании
- Поездку для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$200