Отправимся в парк «Бэйхай» — живописный зелёный уголок рядом с Запретным городом.
Прогуляемся вдоль воды, белой пагоды и старинных павильонов, почувствуем гармонию природы и императорской архитектуры.
Я расскажу об истории этого места и подберу лучшие ракурсы — у нас получатся отличные снимки с пекинским настроением.
Прогуляемся вдоль воды, белой пагоды и старинных павильонов, почувствуем гармонию природы и императорской архитектуры.
Я расскажу об истории этого места и подберу лучшие ракурсы — у нас получатся отличные снимки с пекинским настроением.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Снимаю на профессиональный фотоаппарат.
- В течение недели после встречи вы получите от 30 фото.
- Дополнительные расходы: входной билет в парк — 5–10 юаней ($0,7–1,5) в зависимости от сезона.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Beihai Bei
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джонни — ваш гид в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 237 туристов
Я гид в Пекине и профессиональный фотограф. Свободно говорю по-русски, ведь моя жена из России:) Провожу индивидуальные экскурсии и фотосессии. Со мной вы получите уникальные кадры в самых живописных местах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Джонни и Андрея за приятную фотопрогулку по Бейхай. Все как договорились. Ребята - прекрасный фотографы, умеют грамотно выстроить композицию кадра, сделали много красивых ракурсов. А еще прекрасные собеседники, как будто провели прекрасное время в компании старых друзей. Джонни очень хорошо говорит по-русски.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Фотосессия в императорском парке Бэйхай»
Индивидуальная
до 15 чел.
Пекин и его достопримечательности + чайная церемония
Путешествие в сердце Пекина: от площади Тяньаньмэнь до чайной церемонии. Откройте для себя богатую историю и культуру Китая в одном туре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $308 за всё до 15 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $290
$305 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пекин императорский: Запретный город, парк Бэйхай и чайная церемония
Погрузиться в придворную культуру Китая
Начало: У входа в Запретный город
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
$100 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
По Запретному городу и парку «Бэйхай» - в старинных костюмах
Индивидуальная экскурсия с фотосессией в исторических костюмах. Прогулка по Запретному городу и парку «Бэйхай» в Пекине. Почувствуйте себя императором
Начало: У вашего отеля в Пекине который ноходится в центре...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от $330 за всё до 5 чел.
от $250 за экскурсию