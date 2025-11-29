Это путешествие — идеальный микс, чтобы прочувствовать контрасты Пекина. Вы полюбуетесь панорамой Запретного города и услышите его историю. Проедете на велорикше по старым переулкам и побываете на чайной церемонии. Поиграете с роботами в шахматы и, если захотите, поужинаете в аутентичном ресторане.

Описание экскурсии

Вершина холма в парке Цзиншань, 9:00 (вход оплачивается дополнительно)

Вы услышите рассказы о Запретном городе — центре китайской власти на протяжении почти 500 лет. О принципах традиционной архитектуры, символизме цветов и строгой осевой планировке Гугуна.

Поездка на велорикше по хутунам и у озера Шичахай, 9:50 (оплачивается дополнительно)

Проезжая по традиционным кварталам, вы узнаете, как живут здесь пекинцы. Познакомитесь с архитектурой сыхэюань и увидите, как контрастирует ритм Старого города с современным Пекином.

Чайная церемония, 10:50–11:30

Это будет погружение в философию чаепития. Мы расскажем о тысячелетней истории чая в Китае, его роли в социальных ритуалах и медитации. О разных сортах, способах заваривания и о том, что отличает качественный чай.

Технологический салон в районе Ичжуан, 12:30

Вы увидите и даже пообщаетесь с роботами — и поймёте, как как Китай становится мировым лидером в области робототехники и искусственного интеллекта.

Китайское акробатическое шоу, 14:30 (оплачивается дополнительно)

Даже больше — повествование о дисциплине и стремлении к совершенству, что лежат в основах китайской культуры. Вы оцените невероятную ловкость, силу и грацию артистов.

Ужин в аутентичном ресторане, 16:00–17:00 (оплачивается дополнительно)

Вы отведаете легендарное китайское блюдо, а мы расскажем, как правильно завернуть кусочки утки с соусом и овощами в тонкий блинчик.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на Mercedes (детского кресла нет, но вы можете взять своё), чайная церемония

Столик в ресторане и билеты на шоу нужно бронировать заранее — мы всё организуем, просто сообщите нам, что точно хотите посетить эти активности

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы