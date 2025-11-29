Императорская власть, чайная церемония, дружелюбные роботы и та самая утка
Это путешествие — идеальный микс, чтобы прочувствовать контрасты Пекина. Вы полюбуетесь панорамой Запретного города и услышите его историю. Проедете на велорикше по старым переулкам и побываете на чайной церемонии. Поиграете с роботами в шахматы и, если захотите, поужинаете в аутентичном ресторане.
Описание экскурсии
Вершина холма в парке Цзиншань, 9:00 (вход оплачивается дополнительно)
Вы услышите рассказы о Запретном городе — центре китайской власти на протяжении почти 500 лет. О принципах традиционной архитектуры, символизме цветов и строгой осевой планировке Гугуна.
Поездка на велорикше по хутунам и у озера Шичахай, 9:50 (оплачивается дополнительно)
Проезжая по традиционным кварталам, вы узнаете, как живут здесь пекинцы. Познакомитесь с архитектурой сыхэюань и увидите, как контрастирует ритм Старого города с современным Пекином.
Чайная церемония, 10:50–11:30
Это будет погружение в философию чаепития. Мы расскажем о тысячелетней истории чая в Китае, его роли в социальных ритуалах и медитации. О разных сортах, способах заваривания и о том, что отличает качественный чай.
Технологический салон в районе Ичжуан, 12:30
Вы увидите и даже пообщаетесь с роботами — и поймёте, как как Китай становится мировым лидером в области робототехники и искусственного интеллекта.
Даже больше — повествование о дисциплине и стремлении к совершенству, что лежат в основах китайской культуры. Вы оцените невероятную ловкость, силу и грацию артистов.
Ужин в аутентичном ресторане, 16:00–17:00 (оплачивается дополнительно)
Вы отведаете легендарное китайское блюдо, а мы расскажем, как правильно завернуть кусочки утки с соусом и овощами в тонкий блинчик.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Mercedes (детского кресла нет, но вы можете взять своё), чайная церемония
Столик в ресторане и билеты на шоу нужно бронировать заранее — мы всё организуем, просто сообщите нам, что точно хотите посетить эти активности
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в парк Цзиншань — 10 юаней (~$1,4)
Велорикша — 150 юаней (~$21) за чел.
Акробатическое шоу — 280–880 юаней ($40–124) за чел. в зависимости от места
Пекинская утка — 200–400 юаней ($28–56) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальше
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!