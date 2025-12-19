Мои заказы

Тишина и гармония Пекина: путь к внутреннему покою

От тихих аллей парка «Бэйхай» до утки по-пекински в мишленовском ресторане
Пекин умеет быть тихим.

Мы предлагаем вам программу для перезагрузки: прогулку по императорскому парку «Бэйхай» и сеанс медитации с мантрами или поющими чашами. А затем — осознанный обед с уткой по-пекински в ресторане уровня Мишлен. Вы проживёте день в замедленном ритме и почувствуете город через состояние, а не через список мест.
Описание экскурсии

11:30–12:30 — парк «Бэйхай»

Прогулка по одному из старейших императорских парков Пекина.
Вы увидите:
— сад «Цзинсиньчжай» — «Сад спокойствия сердца»
— Стену Девяти драконов
— виды на озеро и павильоны

Мы расскажем:
— как устроен классический китайский сад и зачем в нём извилистые дорожки
— почему такие пространства создавались как инструмент для настройки ума
— что символизируют драконы и число 9

В конце — 15–20 минут тихого созерцания у воды.

12:30–13:00 — переезд в студию медитации.

13:00–14:30 — медитация

Практический сеанс мантра-медитации или медитации с поющими чашами под руководством инструктора.

Вы узнаете:
— как работает мантра и звуковая вибрация
— что означает звук «Ом»
— как эти практики помогают снижать уровень стресса и возвращать фокус

Это не лекция, а личный опыт — время тишины и перезагрузки.

15:00–16:00 — обед в ресторане «Пекинская палата» со звездой Мишлен.
В программе:
— утка по-пекински
— церемония нарезки
— сбор блинчиков с мясом, овощами и соусом

Мы расскажем:
— как утка стала символом Пекина
— чем императорская версия отличается от повседневной
— что делает это блюдо гастрономией уровня Мишлен

Обед проходит в спокойном темпе, с сохранением состояния, достигнутого на медитации.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на авто BYD, Buick, Passat или аналоге
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в парк «Бэйхай» — 10 юаней ($1,5) за чел.
  • Сеанс медитации — доступно несколько видов на выбор: медитация с поющими чашами, мантра-медитация, медитация на пламя свечи, ом-медитация. Требуется предварительное бронирование. Стоимость на человека зависит от размера группы:
    — $70 (для группы 1–2 человека)
    — $65 (для группы 3–5 человек)
    — $60 (для группы 6–10 человек)
  • Утка по-пекински. Поскольку это ресторан, отмеченный звездой Мишлен, средний чек составляет 300–400 юаней ($45–60) на человека в зависимости от выбранных блюд по меню

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков. Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую
читать дальше

от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу. Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова. До встречи в Поднебесной!

