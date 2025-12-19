Тишина и гармония Пекина: путь к внутреннему покою
От тихих аллей парка «Бэйхай» до утки по-пекински в мишленовском ресторане
Пекин умеет быть тихим.
Мы предлагаем вам программу для перезагрузки: прогулку по императорскому парку «Бэйхай» и сеанс медитации с мантрами или поющими чашами. А затем — осознанный обед с уткой по-пекински в ресторане уровня Мишлен. Вы проживёте день в замедленном ритме и почувствуете город через состояние, а не через список мест.
Описание экскурсии
11:30–12:30 — парк «Бэйхай»
Прогулка по одному из старейших императорских парков Пекина. Вы увидите: — сад «Цзинсиньчжай» — «Сад спокойствия сердца» — Стену Девяти драконов — виды на озеро и павильоны
Мы расскажем: — как устроен классический китайский сад и зачем в нём извилистые дорожки — почему такие пространства создавались как инструмент для настройки ума — что символизируют драконы и число 9
В конце — 15–20 минут тихого созерцания у воды.
12:30–13:00 — переезд в студию медитации.
13:00–14:30 — медитация
Практический сеанс мантра-медитации или медитации с поющими чашами под руководством инструктора.
Вы узнаете: — как работает мантра и звуковая вибрация — что означает звук «Ом» — как эти практики помогают снижать уровень стресса и возвращать фокус
Это не лекция, а личный опыт — время тишины и перезагрузки.
15:00–16:00 — обед в ресторане «Пекинская палата» со звездой Мишлен. В программе: — утка по-пекински — церемония нарезки — сбор блинчиков с мясом, овощами и соусом
Мы расскажем: — как утка стала символом Пекина — чем императорская версия отличается от повседневной — что делает это блюдо гастрономией уровня Мишлен
Обед проходит в спокойном темпе, с сохранением состояния, достигнутого на медитации.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на авто BYD, Buick, Passat или аналоге
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в парк «Бэйхай» — 10 юаней ($1,5) за чел.
Сеанс медитации — доступно несколько видов на выбор: медитация с поющими чашами, мантра-медитация, медитация на пламя свечи, ом-медитация. Требуется предварительное бронирование. Стоимость на человека зависит от размера группы: — $70 (для группы 1–2 человека) — $65 (для группы 3–5 человек) — $60 (для группы 6–10 человек)
Утка по-пекински. Поскольку это ресторан, отмеченный звездой Мишлен, средний чек составляет 300–400 юаней ($45–60) на человека в зависимости от выбранных блюд по меню
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Пекине
Я организатор уникальных путешествий по Пекину от лица команды профессиональных краеведов и историков.
Наше агентство специализируется на создании эксклюзивных маршрутов, которые открывают для гостей не просто знаковые достопримечательности, но и скрытую читать дальше
от глаз обычных туристов душу города — его многовековые тайны, философию и неповторимую атмосферу.
Наша главная цель — чтобы вы не просто посетили Пекин, а прочувствовали его. И захотели возвратиться сюда снова.
До встречи в Поднебесной!