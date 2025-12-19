Пекин умеет быть тихим. Мы предлагаем вам программу для перезагрузки: прогулку по императорскому парку «Бэйхай» и сеанс медитации с мантрами или поющими чашами. А затем — осознанный обед с уткой по-пекински в ресторане уровня Мишлен. Вы проживёте день в замедленном ритме и почувствуете город через состояние, а не через список мест.

Описание экскурсии

11:30–12:30 — парк «Бэйхай»

Прогулка по одному из старейших императорских парков Пекина.

Вы увидите:

— сад «Цзинсиньчжай» — «Сад спокойствия сердца»

— Стену Девяти драконов

— виды на озеро и павильоны

Мы расскажем:

— как устроен классический китайский сад и зачем в нём извилистые дорожки

— почему такие пространства создавались как инструмент для настройки ума

— что символизируют драконы и число 9

В конце — 15–20 минут тихого созерцания у воды.

12:30–13:00 — переезд в студию медитации.

13:00–14:30 — медитация

Практический сеанс мантра-медитации или медитации с поющими чашами под руководством инструктора.

Вы узнаете:

— как работает мантра и звуковая вибрация

— что означает звук «Ом»

— как эти практики помогают снижать уровень стресса и возвращать фокус

Это не лекция, а личный опыт — время тишины и перезагрузки.

15:00–16:00 — обед в ресторане «Пекинская палата» со звездой Мишлен.

В программе:

— утка по-пекински

— церемония нарезки

— сбор блинчиков с мясом, овощами и соусом

Мы расскажем:

— как утка стала символом Пекина

— чем императорская версия отличается от повседневной

— что делает это блюдо гастрономией уровня Мишлен

Обед проходит в спокойном темпе, с сохранением состояния, достигнутого на медитации.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на авто BYD, Buick, Passat или аналоге

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Входной билет в парк «Бэйхай» — 10 юаней ($1,5) за чел.

Сеанс медитации — доступно несколько видов на выбор: медитация с поющими чашами, мантра-медитация, медитация на пламя свечи, ом-медитация. Требуется предварительное бронирование. Стоимость на человека зависит от размера группы:

— $70 (для группы 1–2 человека)

— $65 (для группы 3–5 человек)

— $60 (для группы 6–10 человек)