Экскурсия на Китайскую стену с трансфером из аэропорта в Пекине

Предлагаем не терять время и начать знакомство с удивительным и загадочным Пекином сразу же после прилёта! Мы встретим вас на комфортабельном автомобиле, покажем один из хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены и красочный парк Цзиншань.
После вы приобщитесь и к духовной культуре Поднебесной — примете участие в настоящей чайной церемонии.
Описание трансферКомфортное знакомство с Пекином Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите. Великая Китайская стена Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого. Парк Цзиншань Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей. Чайная церемония Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях, продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун. Важная информация: Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 16 часов, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Ежедневно, выезд с 6:00 до 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Парк Цзиншань
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Участие в чайной церемонии.
Что не входит в цену
- Входной билет и фуникулёр туда и обратно (200 юаней/ чел.)
- Билет в парк Цзиньшань (2 юаней/чел.)
- Обед, по желанию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, Пекин
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 16 часов
- То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
18 ноя 2025
Прилетели в Пекин в 6.00 утра 03.11.25 и поскольку заселение в отель после 14.00, то решили не терять время и из аэропорта сразу ехать на экскурсию на Великую китайскую стену.
Н
Никита
28 окт 2025
Спасибо большое гиду за столь интересную экскурсию. В течение экскурсии Андрей много раз шёл нам навстречу и изменял поставленный план экскурсии, чтобы удовлетворить желания нашей группы. Благодаря этому всего за один день мы смогли посмотреть на Пекин с тех сторон, которые были нам наиболее интересны
