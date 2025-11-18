Экскурсия на Китайскую стену с трансфером из аэропорта в Пекине

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем не терять время и начать знакомство с удивительным и загадочным Пекином сразу же после прилёта! Мы встретим вас на комфортабельном автомобиле, покажем один из хорошо сохранившихся участков Великой Китайской стены и красочный парк Цзиншань.



После вы приобщитесь и к духовной культуре Поднебесной — примете участие в настоящей чайной церемонии. 5 2 отзыва

Андрей Ваш гид в Пекине Написать вопрос Индивидуальный трансфер Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера Когда Ежедневно, выезд с 6:00 до 8:00 5% Скидка на заказ 330 выгода $16.50 $313.50 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Комфортное знакомство с Пекином Гид встретит вас в аэропорту в назначенное время. Вам не придётся искать такси или думать, как добраться до отеля на общественном транспорте. По пути узнаете, как и чем живёт город. Гид также поделится историей мест, которые вы посетите. Великая Китайская стена Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого. Парк Цзиншань Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей. Чайная церемония Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях, продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун. Важная информация: Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 16 часов, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

Ежедневно, выезд с 6:00 до 8:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Великая Китайская стена

Парк Цзиншань Что включено Услуги гида

Трансфер (комфортабельный автомобиль)

Участие в чайной церемонии. Что не входит в цену Входной билет и фуникулёр туда и обратно (200 юаней/ чел.)

Билет в парк Цзиньшань (2 юаней/чел.)

Обед, по желанию. Где начинаем и завершаем? Начало: Аэропорт, Пекин Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, выезд с 6:00 до 8:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 16 часов

То вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). В этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.