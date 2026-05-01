Трансфер на авто бизнес-класса к стеклянному мосту в Тяньюньшане - из Пекина

Примерно в 120 км от столицы Поднебесной находится нацпарк «Тяньюньшань».
Мы встретим вас у отеля и доставим в парк, где у вас будет 3 часа на самостоятельную прогулку среди вершин и лесов — только вы и природа.
А поднявшись на мост, вы увидите горы прямо под ногами! Затем мы отвезём вас обратно, полных ярких впечатлений.
Мы встретим вас у отеля и доставим в парк, где у вас будет 3 часа на самостоятельную прогулку среди вершин и лесов — только вы и природа.
А поднявшись на мост, вы увидите горы прямо под ногами! Затем мы отвезём вас обратно, полных ярких впечатлений.
Описание трансфер
- Встретим вас у вашего отеля.
- За 1,5–2 часа довезём до нацпарка. По пути вы полюбуетесь живописными видами.
- Вы самостоятельно погуляете по парку и подниметесь на стеклянный мост.
- Затем мы отвезём вас обратно к отелю.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mercedes.
- Билеты в парк оплачиваются отдельно — 108 юаней за чел.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 9260 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России. Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Трансфер на авто бизнес-класса к стеклянному мосту в Тяньюньшане - из Пекина»
Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Пекина к стеклянному мосту в Тяньюньшане
Путешествие к стеклянному мосту в Тяньюньшане - это возможность насладиться природой и комфортом поездки. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Пекина - на природу: горы и леса парка Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту, подняться на фуникулёре на вершину и насладиться видами
Завтра в 06:00
31 мая в 06:00
$290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Пекина в парк Тяньюньшань
Пройти по стеклянному мосту высоко в горах и замереть от восторга
Начало: У вашего отеля, если он не находится на окраине го...
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
$276 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропортов Пекина в центр города
Добраться до нужного места быстро и комфортно
Начало: В аэропорту или вашем отеле в Пекине
Завтра в 03:00
30 мая в 00:00
$61 за всё до 3 чел.
-15%
до 22 июня
от $238 за экскурсию