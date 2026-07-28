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Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина

Комфортно, вовремя и без лишних забот
Мы позаботимся, чтобы дорога к аэропорту или железнодорожному вокзалу прошла спокойно и без стресса.

Водитель встретит вас у отеля, поможет с багажом и доставит к нужному терминалу или на вокзал (или в обратном направлении). Начало или окончание вашего путешествия пройдёт без приключений.
Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина
Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина
Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина

Описание трансфер

  • Водитель встретит вас в холле гостиницы или у входа и поможет с багажом.
  • Все автомобиле в нашем парке в прекрасном состоянии и оснащены кондиционерами. Время в пути обычно составляет 30–60 мин в зависимости от дорожной ситуации.
  • Цена известна заранее и не меняется после бронирования.
  • Наши водители опытны, вежливы и неизменно пунктуальны.

Организационные детали

  • В нашем автопарке — автомобили Toyota, Mercedes и Hyundai не старше 3 лет.
  • Вместимость автомобилей — от 4 до 7 пассажиров.
  • Детские кресла — по запросу.
  • При бронировании сообщите номер рейса или поезда, время отправления, количество пассажиров, объём багажа и необходимость установки детского кресла.

Трансфер из аэропорта

  • водитель встретит вас у выхода из зоны прилёта с табличкой.
  • бесплатное ожидание — до 60 мин.
  • при задержке рейса время встречи автоматически корректируется, доплата не потребуется.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Я профессиональный гид, владею русским языком. С 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира. Прекрасно знаю историю, культуру и традиции
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Пекина, а также самые интересные и скрытые от глаз туристов места. Моя цель — не просто показать вам достопримечательности, а погрузить вас в живую атмосферу древней столицы Китая. С моей помощью вы узнаете удивительные факты о Запретном городе, храме Неба, Великой Китайской стене и многих других знаковых местах. Я и мои коллеги обеспечим вам комфортное и безопасное сопровождение, помощь с билетами, транспортом и любыми организационными вопросами. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым и прошло без забот. Добро пожаловать в Пекин — буду рад стать вашим проводником в мир настоящего Китая!

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