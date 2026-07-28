Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина

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Пекина, а также самые интересные и скрытые от глаз туристов места. Моя цель — не просто показать вам достопримечательности, а погрузить вас в живую атмосферу древней столицы Китая. С моей помощью вы узнаете удивительные факты о Запретном городе, храме Неба, Великой Китайской стене и многих других знаковых местах. Я и мои коллеги обеспечим вам комфортное и безопасное сопровождение, помощь с билетами, транспортом и любыми организационными вопросами. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие было незабываемым и прошло без забот. Добро пожаловать в Пекин — буду рад стать вашим проводником в мир настоящего Китая!