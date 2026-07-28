Трансфер от отеля до аэропорта или железнодорожного вокзала Пекина

Мы позаботимся, чтобы дорога к аэропорту или железнодорожному вокзалу прошла спокойно и без стресса.
Водитель встретит вас у отеля, поможет с багажом и доставит к нужному терминалу или на вокзал (или в обратном направлении). Начало или окончание вашего путешествия пройдёт без приключений.
Водитель встретит вас у отеля, поможет с багажом и доставит к нужному терминалу или на вокзал (или в обратном направлении). Начало или окончание вашего путешествия пройдёт без приключений.
Описание трансфер
- Водитель встретит вас в холле гостиницы или у входа и поможет с багажом.
- Все автомобиле в нашем парке в прекрасном состоянии и оснащены кондиционерами. Время в пути обычно составляет 30–60 мин в зависимости от дорожной ситуации.
- Цена известна заранее и не меняется после бронирования.
- Наши водители опытны, вежливы и неизменно пунктуальны.
Организационные детали
- В нашем автопарке — автомобили Toyota, Mercedes и Hyundai не старше 3 лет.
- Вместимость автомобилей — от 4 до 7 пассажиров.
- Детские кресла — по запросу.
- При бронировании сообщите номер рейса или поезда, время отправления, количество пассажиров, объём багажа и необходимость установки детского кресла.
Трансфер из аэропорта
- водитель встретит вас у выхода из зоны прилёта с табличкой.
- бесплатное ожидание — до 60 мин.
- при задержке рейса время встречи автоматически корректируется, доплата не потребуется.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 22 туристов
Я профессиональный гид, владею русским языком. С 2020 года работаю в Пекине. За эти годы я провёл сотни экскурсий для русскоязычных туристов со всего мира. Прекрасно знаю историю, культуру и традиции
Входит в следующие категории Пекина
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