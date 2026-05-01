Великая Китайская стена, чайная церемония и выставка нефрита
Из Пекина - к визитным карточкам Китая
Китайская стена — один из главных символов страны, но Китай — это не только древние крепости и императорская история.
Во время поездки вы посетите участок Цзююгуань, познакомитесь с традиционной чайной культурой и узнаете, почему нефрит в Китае веками считался символом благородства и благополучия.
Описание экскурсии
Участок Цзююгуань
Вы посетите один из участков Великой Китайской стены — древнюю крепость Цзююгуань, построенную для защиты северных границ Китая. Осмотрите крепостные стены, башни и ворота, полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, какое значение этот перевал имел в истории страны.
Чайная церемония
Во время традиционной чайной церемонии вы познакомитесь с разными сортами китайского чая, узнаете особенности их приготовления и попробуете несколько напитков. Поговорим о роли чая в китайской культуре и о традициях чаепития.
Выставка нефрита
Вы посетите выставку китайского нефрита, где представлены изделия ручной работы и резьба по камню. Узнаете, почему нефрит считается одним из главных символов китайской культуры, как различают виды камня и какое значение ему придавали в разные эпохи.
Примерный тайминг
Дорога туда и обратно — около 2 ч
Посещение выставки нефрита — 1 ч
Прогулка по Великой Китайской стене — около 2 ч
Чайная церемония — 1 ч
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на автомобиле Wuling, Baojun, минивэне Buick или аналогах, большие группы — на микроавтобусах. Детские кресла — по запросу
Все входные билеты и чайная церемония входят в стоимость. Обед оплачивается дополнительно, по желанию
Берите с собой паспорт
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 815 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей, читать дальшеуменьшить
приглашённых президентом. Верим, что эти ребята уже выросли и, возможно, сегодня вносят свой вклад в дружбу между нашими странами.
Есть и старшие братья и сёстры — наши наставники, талантливые специалисты из Министерства промышленности и других организаций. С нами — друзья, окончившие Хабаровский и Московский университеты, и однокурсники, с которыми мы всегда поддерживаем друг друга.
Будем рады встретиться с вами в Китае, познакомиться, вместе увидеть культурные и природные достопримечательности страны и сделать всё возможное, чтобы вы полюбили китайскую культуру, традиции, обычаи, кухню, товары и многое другое.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Великая Китайская стена, чайная церемония и выставка нефрита»