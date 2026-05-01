Китайская стена — один из главных символов страны, но Китай — это не только древние крепости и императорская история. Во время поездки вы посетите участок Цзююгуань, познакомитесь с традиционной чайной культурой и узнаете, почему нефрит в Китае веками считался символом благородства и благополучия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Участок Цзююгуань

Вы посетите один из участков Великой Китайской стены — древнюю крепость Цзююгуань, построенную для защиты северных границ Китая. Осмотрите крепостные стены, башни и ворота, полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, какое значение этот перевал имел в истории страны.

Чайная церемония

Во время традиционной чайной церемонии вы познакомитесь с разными сортами китайского чая, узнаете особенности их приготовления и попробуете несколько напитков. Поговорим о роли чая в китайской культуре и о традициях чаепития.

Выставка нефрита

Вы посетите выставку китайского нефрита, где представлены изделия ручной работы и резьба по камню. Узнаете, почему нефрит считается одним из главных символов китайской культуры, как различают виды камня и какое значение ему придавали в разные эпохи.

Примерный тайминг

Дорога туда и обратно — около 2 ч

Посещение выставки нефрита — 1 ч

Прогулка по Великой Китайской стене — около 2 ч

Чайная церемония — 1 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали