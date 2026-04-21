раз пытался самостоятельно зарегистрироваться через официальный сайт музея. Регистрироваться можно за 7 дней. Но официальный сайт каждый день выдавал информацию, что все билеты проданы. После этого я обратился в Вашу компанию и меня оперативно зарегистрировали на 10 апреля.

Отдельное огромное спасибо менеджеру за подробные разъяснения о месте входа, как туда добраться, пунктуальность и внимание.

Позволю себе дать совет тем туристам, которые хотят посетить Национальный музей Китая. Заранее, до посещения зайдите на сайт музея и выберите выставки и экспозиции, которые вам интересны. И смотрите только их, не распыляйтесь! К примеру, на осмотр экспозиции "Древний Китай" и зала исторических флагов у меня ушло более 3-х часов.

После выхода из музея вы попадете на площадь Тяньаньмэнь без дополнительной регистрации. Это тоже нужно иметь в виду.