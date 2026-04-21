Выставки Пекина

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Пекине на русском языке, цены от $18, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Входной билет в Национальный музей Китая
7 отзывов
Начало: ВС42+2ДжП Дунчэн, Пекин, Китай
«Далее вы перейдёте на выставку «Сокровища Шёлкового пути», где изысканные шёлковые ткани, экзотическая керамика и древние монеты рассказывают историю торгового пути, соединявшего Китай с Западом»
Расписание: Кроме понедельников в 9:00, 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
$18 за билет
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
9 часов
4 отзыва
Начало: Из отеля или аэропорта (за дополнительную плату)
«Повсюду проходят выставки картин, множество магазинов предлагают товары для живописи и каллиграфии»
$252$280 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена, чайная церемония и выставка нефрита
5 часов
Из Пекина - к визитным карточкам Китая
Начало: От вашего отеля
«Вы посетите выставку китайского нефрита, где представлены изделия ручной работы и резьба по камню»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 июн в 09:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

К
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Очень понравилась данная экскурсия!!! Гид Максим свободно разговаривает на русском, интересно рассказывал не только историю, но и факты о жизни
людей в Китае, с ним можно обсудить множество тем, а также у него хорошее чувство юмора!!! Экскурсия хорошо спланирована, есть время и на покушать и на погулять, подстраивал программу под наши запросы. Поездка проходит на комфортном автомобиле, забирает прямо из отеля, а в конце прогулки может отвезти в удобное место.

А
Входной билет в Национальный музей Китая
С опозданием хотел бы поблагодарить Вас за прекрасно организованный тур "Входной билет в Национальный музей Китая" 10 апреля 2026 года.
Несколько
раз пытался самостоятельно зарегистрироваться через официальный сайт музея. Регистрироваться можно за 7 дней. Но официальный сайт каждый день выдавал информацию, что все билеты проданы. После этого я обратился в Вашу компанию и меня оперативно зарегистрировали на 10 апреля.
Отдельное огромное спасибо менеджеру за подробные разъяснения о месте входа, как туда добраться, пунктуальность и внимание.
Позволю себе дать совет тем туристам, которые хотят посетить Национальный музей Китая. Заранее, до посещения зайдите на сайт музея и выберите выставки и экспозиции, которые вам интересны. И смотрите только их, не распыляйтесь! К примеру, на осмотр экспозиции "Древний Китай" и зала исторических флагов у меня ушло более 3-х часов.
После выхода из музея вы попадете на площадь Тяньаньмэнь без дополнительной регистрации. Это тоже нужно иметь в виду.

Ю
Входной билет в Национальный музей Китая
Поставлю 4 звезды только из-за огромных очередей. Нам конечно это не привычно. А так, если бы не очереди, место завораживающее…
Дух захватывает от того, что история Китая насчитывает более 5000 лет и какие призведения исскуства создавал этот народ на протяжении тысячилетий. Всем рекомендую посетить. И ещё, есть приятный бонус. Выход из музея - беспрепятственный вход на площадь Тяньаньмень. В обычной жизни будите опять стоять в очереди, как все смертные.

Р
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Отличная экскурсия. Забрали из отеля, показали основные достопримечательности, сходили на чайную церемонию и шоу акробатов. Так же доставили обратно в отель. Остались очень довольны, все было интересно. Экскурсовод Рома отлично говорит на русском, интересно рассказывает о жизни страны.
N
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Были семьей на экскурсии 6 января 2026 года. Гид у нас была - Наташа. Очень добрая и светлая девушка. Провела
нас по Запретному городу, рассказала его историю. Впечатляет!!! Также мы прогулялись по пекинскому рынку Паньцзяюй и культурной улице Люличан. Это очень атмосферные места в Пекине, которые должен увидеть каждый турист.

P.S. Отдельное спасибо Максиму за рекомендации по посещению парка Юниверсал. Рекомендую Максима всем, кто отправляется в Пекин!

О
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Авторский маршрут. Если вы любите все необычное - вам нужна данная экскурсия. Однозначно рекомендую. Вы пройдёте не стандартным туристическим маршрутом,
посетите небольшие хутуны художников. В Гугуне тоже пойдете не как все:) Получите массу впечатлений от пекинского блошиного рынка, он огромный, с тематическим секциям (дерево, нифрит, букинистика и тд). А вечером вас ожидает увлекательное акробатическое шоу. Спасибо Максиму за замечательную экскурсию!

М
Входной билет в Национальный музей Китая
Просто фантастика!
Г
Входной билет в Национальный музей Китая
Всё понравилось.
К
Входной билет в Национальный музей Китая
Потрясающие впечатления! Музей оказался очень интересным, а после мы ещё побывали на площади Тяньаньмэнь — просто фантастика!
К
Входной билет в Национальный музей Китая
Отличная работа команды: всё подробно объяснили, ответили на все вопросы и даже помогли дополнительно. Очень рекомендую!
Всего 11 отзывов в Пекине в категории "Выставки"

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Выставки»

  1. Входной билет в Национальный музей Китая;
  2. Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных;
  3. Великая Китайская стена, чайная церемония и выставка нефрита.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Парк Цзиншань;
  3. Запретный город;
  4. Центр Пекина;
  5. Запретный город Гугун;
  6. Город на воде Губэй;
  7. Храм Неба;
  8. Площадь Тяньаньмэнь;
  9. Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань;
  10. Юнхэгун.
Сколько стоит экскурсия по Пекину в мае 2026
Сейчас в Пекине в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 252 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
