Классический Пекин: панды, чайная церемония, Великая Китайская стена и пекинская утка

Однодневный марафон по истории, природе и кулинарии Китая
Можно ли за 1 день охватить сразу несколько ключевых символов Китая? Задача амбициозная — но выполнимая.

Мы спланировали маршрут так, чтобы за несколько часов вы успели умилиться пандам, удивиться инженерной красоте Великой Китайской стены, испытать гастрономический восторг от блюда императоров и побывать на чайном ритуале.
Описание экскурсии

Как составлена программа

Каждая точка маршрута раскроет одну из граней Китая:

  • панды — это живой символ страны, олицетворяющий гармонию и мир
  • чайная церемония — философия в действии, искусство замедления и созерцания
  • Великая стена — монументальное свидетельство тысячелетней истории и человеческой воли
  • утка по-пекински — вершина гастрономической традиции, блюдо с императорской родословной

Детальный план дня

7:30–8:30 — знакомство с живым символом

  • Локация: парк/питомник больших панд
  • Что вас ожидает: встреча с самыми обаятельными «послами» Китая. Посещение займёт около часа — этого достаточно, чтобы понаблюдать за пандами в утренние часы, когда они наиболее активны.

10:30–12:30 — Великая Китайская стена

  • Локация: проход Цзюйюнгуань
  • Что вас ожидает: знакомство с одним из самых мощных участков стены, веками защищавшим подступы к столице. Здесь вы увидите:
    — крутые участки стены, взбирающиеся по горным гребням
    — массивные крепостные ворота и сторожевые башни
    — легендарную «Башню облаков» (Юньтай) с древними барельефами

13:30–14:30 — утка по-пекински

  • Локация: проверенный ресторан в городе
  • Что вас ожидает: блюдо, рецепт которого оттачивался веками. Искусно зажаренная хрустящая утка с тонкими блинами, соусом и свежей зеленью — вкус, который стал легендой.

15:30–16:10 — чайная церемония

  • Локация: уютная городская чайная
  • Что вас ожидает: после насыщенной первой половины дня вы не просто попробуете разные сорта чая (зелёный, улун, пуэр), но и погрузитесь в ритуал, где важна каждая деталь: от температуры воды до посуды.

16:30 — завершение дня

Организационные детали

  • Трансфер по программе на легковом автомобиле (1–4 чел.) или комфортабельном минивэне (от 5 чел.), а также чайная церемония включены в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на Великую Китайскую стену — 40 юаней (~$6)
  • Вход к пандам — 15 юаней (~$6)
  • Утка по-пекинскому — 198 юаней (~$30)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2051 туриста
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
читать дальше

людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его. Особенно глубоко освещаем три ключевые темы: 1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм 2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня 3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование. Помимо организации экскурсий поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.

