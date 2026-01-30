Можно ли за 1 день охватить сразу несколько ключевых символов Китая? Задача амбициозная — но выполнимая.
Мы спланировали маршрут так, чтобы за несколько часов вы успели умилиться пандам, удивиться инженерной красоте Великой Китайской стены, испытать гастрономический восторг от блюда императоров и побывать на чайном ритуале.
Мы спланировали маршрут так, чтобы за несколько часов вы успели умилиться пандам, удивиться инженерной красоте Великой Китайской стены, испытать гастрономический восторг от блюда императоров и побывать на чайном ритуале.
Описание экскурсии
Как составлена программа
Каждая точка маршрута раскроет одну из граней Китая:
- панды — это живой символ страны, олицетворяющий гармонию и мир
- чайная церемония — философия в действии, искусство замедления и созерцания
- Великая стена — монументальное свидетельство тысячелетней истории и человеческой воли
- утка по-пекински — вершина гастрономической традиции, блюдо с императорской родословной
Детальный план дня
7:30–8:30 — знакомство с живым символом
- Локация: парк/питомник больших панд
- Что вас ожидает: встреча с самыми обаятельными «послами» Китая. Посещение займёт около часа — этого достаточно, чтобы понаблюдать за пандами в утренние часы, когда они наиболее активны.
10:30–12:30 — Великая Китайская стена
- Локация: проход Цзюйюнгуань
- Что вас ожидает: знакомство с одним из самых мощных участков стены, веками защищавшим подступы к столице. Здесь вы увидите:
— крутые участки стены, взбирающиеся по горным гребням
— массивные крепостные ворота и сторожевые башни
— легендарную «Башню облаков» (Юньтай) с древними барельефами
13:30–14:30 — утка по-пекински
- Локация: проверенный ресторан в городе
- Что вас ожидает: блюдо, рецепт которого оттачивался веками. Искусно зажаренная хрустящая утка с тонкими блинами, соусом и свежей зеленью — вкус, который стал легендой.
15:30–16:10 — чайная церемония
- Локация: уютная городская чайная
- Что вас ожидает: после насыщенной первой половины дня вы не просто попробуете разные сорта чая (зелёный, улун, пуэр), но и погрузитесь в ритуал, где важна каждая деталь: от температуры воды до посуды.
16:30 — завершение дня
Организационные детали
- Трансфер по программе на легковом автомобиле (1–4 чел.) или комфортабельном минивэне (от 5 чел.), а также чайная церемония включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на Великую Китайскую стену — 40 юаней (~$6)
- Вход к пандам — 15 юаней (~$6)
- Утка по-пекинскому — 198 юаней (~$30)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2051 туриста
Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Мини-группа
до 5 чел.
Must-see Пекина: Великая Китайская стена + чайная церемония
Откройте для себя Великую Китайскую стену и насладитесь традиционной чайной церемонией. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Китая
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
1 фев в 08:30
2 фев в 08:30
$150 за человека
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
1 фев в 08:00
$160 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборАутентичный Пекин: храм Конфуция + Великая Китайская стена
Путешествие по Пекину: храм Конфуция и участок Мутяньюй Великой стены. Познакомьтесь с культурой и попробуйте утку по-пекински
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
$260 за всё до 6 чел.