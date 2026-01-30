Борис — ваша команда гидов в Пекине

Провели экскурсии для 2051 туриста

читать дальше людей. Наша цель — дать вам почувствовать город, а не просто показать его. Особенно глубоко освещаем три ключевые темы: 1. Исторический Пекин — имперское наследие, архитектура и символизм 2. Современную урбанистику — как живёт мегаполис сегодня 3. Локальную повседневность — от переулков (хутунов) до гастрономии Мы глубоко погружены в контекст, умеем рассказывать увлекательно и отвечать на нестандартные вопросы. Делаем акцент на камерности, диалоге и гибкости маршрута. Каждая экскурсия — как совместное исследование. Помимо организации экскурсий поможем с бронированием отеля, встретим и проводим в аэропорту и на вокзале.

Я работаю гидом-переводчиком с 2015 года. Я и моя команда создаём экскурсии, чтобы открыть вам настоящий, живой и многогранный Пекин — не только через достопримечательности, но и через истории, атмосферу,