Показать всёВеликая Китайская стена, участок ЦзюйюнгуаньВеликая Китайская стенаЗапретный городИндивидуальные
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
$290 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$390 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину: гробницы, нефрит и Великая стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
Завтра в 10:30
21 сен в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина8 августа 2024Все хорошо!
- ММия6 июля 2024Очень круто провели день, все понравилось, успели посмотретьто, что запланировано, даже без очередей, времени на локациях было достаточно) Костя - очень внимательный и интересный, а главное делает красивые фотографии)
- ГГульназ3 июля 2024Выбрали Великую китайскую стену с Борисом, нам все понравилось, Борис прекрасно говорит по русский, мы вместе с ним провели почти 10 часов, маршрут был замечательным, китайская стена очень впечатлила!
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань»
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