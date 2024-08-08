Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань – экскурсии в Пекине

Найдено 3 экскурсии в категории «Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань» в Пекине на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторические и культурные символы Поднебесной
На машине
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
$290 за всё до 6 чел.
В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В вашем отеле или аэропорте
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$390 за всё до 6 чел.
Великая китайская стена и Долина гробниц
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину: гробницы, нефрит и Великая стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив императорские гробницы, нефритовый музей и Великую китайскую стену. Завершите день традиционной чайной церемонией
Завтра в 10:30
21 сен в 08:00
$290 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в сентябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань" можно забронировать 3 экскурсии от 290 до 390. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Великая Китайская стена, участок Цзюйюнгуань», 15 ⭐ отзывов, цены от $290. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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