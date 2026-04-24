То, что вы видели в фильмах, теперь увидите своими глазами. Вы узнаете историю страны и оцените масштаб одного из самых грандиозных сооружений в мире.
А затем перенесётесь в умиротворяющую атмосферу чайной неподалёку от Олимпийского парка и примете участие в старинной церемонии.
Описание экскурсии
Великая китайская стена — участок Мутяньюй (3 ч)
Этот участок сохранился лучше других и поражает величественным пейзажам вокруг.
- Вы прогуляетесь по древнему оборонительному сооружению и узнаете о его истории
- По желанию подниметесь на фуникулёре, а спуститься сможете необычным и захватывающим способом — на санях
Китайская чайная церемония (30–45 мин)
- Вы познакомитесь с чайной культурой Китая и, мы надеемся, ощутите гармонию и спокойствие, которые она дарит
- Попробуете разные сорта чая: зелёный, чёрный, белый, улун, жёлтый и другие. Каждый из них отличается вкусом, ароматом и способом заваривания
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Buick GL8, Мерседес или Jiulong. Дорога в один конец занимает около 1,5 часов
- В стоимость включены все входные билеты
- Подъём на фуникулёре и спуск на санях — по желанию, ~$20 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Wangjing
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Устя — ваша команда гидов в Пекине
Здравствуйте, дорогие путешественники! Добро пожаловать в Китай! Меня зовут Устя, китаянка. Училась и жила в России 7 лет. Закончила магистратуру по специальности «русский язык» в СПбГУ в России. После учёбы
