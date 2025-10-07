Большой тур в Китай: Пекин и Шанхай, Фэнхуан и Чжанцзяцзе
Побывать на Великой Китайской стене, увидеть парящие скалы и пройти по Запретному городу
Начало: Аэропорт Пекина, утро (точное время зависит от ваш...
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$2300 за человека
Главные символы и не только: рыбалка с бакланами, рисовые террасы, кухня в Китае
Попробовать блюда разных регионов, посмотреть водные шоу, покататься на лодке и бамбуковом плоту
Начало: Аэропорт Пекина, точное время - по договорённости
6 ноя в 08:00
334 000 ₽ за человека
Тур в Китай с включёнными перелётами: топовые места 3 городов и круиз на пятизвёздочном лайнере
Подняться на Великую Китайскую стену, посетить город духов Фэнду и увидеть небоскрёбы Шанхая
Начало: Аэропорт Москвы, вылет в 17:15 (рейс MU-2076)
17 окт в 17:15
1 ноя в 12:15
$3200 за человека
