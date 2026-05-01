VIP-тур в Китай с отелями 5*, днём в Диснейленде, мастер-классами и водными прогулками

Изучить Пекин и Шанхай, увидеть скалы из «Аватара» и Великую стену, поучиться тай-чи и каллиграфии
Отправляемся по стране, где драконы охраняют секреты императоров, бамбуковые рощи соседствуют с неоновыми огнями, а мудростью веков пропитана даже футуристическая архитектура.

Мы исследуем знаковые символы Пекина и Шанхая и доберёмся к
визитным карточкам всей Поднебесной — Великой Китайской стене и горам в нацпарке «Чжанцзяцзе», ставшим прообразом парящих скал из «Аватара». Совершим круиз по реке Хуанпу и каналам местной Венеции — Чжуцзяцзяо.

Не просто посмотрим со стороны, а приобщимся к традициям на мастер-классах по лепке пельменей, боевому искусству тай-чи, каллиграфии и чайной церемонии.

Финальный день проведём невероятно — в месте, где оживают сказки и даже взрослые верят в чудеса, — Диснейленде.

Описание тура

Организационные детали

На экскурсию в Запретный город и на Великую китайскую стену нужны оригиналы загранпаспортов.

Программа тура по дням

1 день

Старый Пекин, кулинарный мастер-класс

Встретим вас по прибытии в Пекин и доставим в отель. В 15:00 отправимся гулять по району старинных домов — хутунов. Сходим в гости к китайской семье, где нам расскажут о своих традициях, быте, истории, научат лепить, а потом угостят пельменями.

2 день

Главное в центре Пекина, мастер-классы

Сегодня поближе познакомимся со столицей. Посетим площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, храм Неба, пройдём по пешеходной улице. Поучаствуем в мастер-классах по боевому искусству тай-чи и каллиграфии.

3 день

Великая Китайская стена, Летний императорский дворец

Посетим одну из визитных карточек Поднебесной — Великую Китайскую стену. По канатной дороге поднимемся на участок Мутяньюй и полюбуемся окрестностями. По возвращении в Пекин сходим в Летний императорский дворец. Вечером улетим в Чжанцзяцзе.

4 день

Гора Тяньцзи, скалы из «Аватара», лифт Байлун

Весь день проведём в удивительном нацпарке «Чжанцзяцзе». По канатной дороге поднимемся на гору Тяньцзи. Полюбуемся пиками, послужившими прообразом парящих скал из фильма «Аватар». Обратно спустимся на лифте Байлун, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса.

5 день

Стеклянный мост, озеро Баофэн

Приготовьтесь к острым ощущениям — мы погуляем по стеклянному мосту над пропастью. А затем отправимся в царство умиротворения — к окружённому горами озеру Баофэн. Вечером летим в Шанхай.

6 день

Знаковые локации Шанхая, чайная церемония, речной круиз

Посвятим день достопримечательностям Шанхая. Посетим сад Радости, Старый город, храм Нефритового Будды. Увидим телебашню, погуляем по Нанкинской улице и набережной Вайтань. А также поучаствуем в чайной церемонии и отправимся в круиз по реке Хуанпу.

7 день

Китайская Венеция - Чжуцзяцзяо

Едем в Чжуцзяцзяо — древний город на воде, сравнимый с Венецией. Тут всего 9 узких улиц, соединённых каменными мостами, дома на сваях с деревянными галереями и сеть подземных дренажных тоннелей. Мы осмотрим достопримечательности и покатаемся на лодке по каналам.

8 день

На весь день в Диснейленд

Финальный аккорд тура — целый день в Диснейленде. В этом волшебном месте классические образы из мультфильмов сплелись с элементами китайской культуры. Тут работают 8 тематических зон: «Остров приключений», «Фэнтезиленд», «Сад воображения», «Улица Микки», «Завтрашний мир», «Бухта сокровищ», «История игрушек» и «Зверополис».

9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Шанхая и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении450 000 ₽
1-местное проживание490 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропортов
  • Все трансферы по маршруту
  • Авиаперелёты Пекин - Чжанцзяцзе - Шанхай (эконом-класс с багажом)
  • Услуги русскоговорящих местных гидов
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • 3 мастер-класса
  • Чайная церемония
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая
  • Обеды, ужины
  • 1-местное проживание
  • Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, утро
Завершение: Аэропорт Шанхая, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 3 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.

