Мы исследуем знаковые символы Пекина и Шанхая и доберёмся к
Описание тура
Организационные детали
На экскурсию в Запретный город и на Великую китайскую стену нужны оригиналы загранпаспортов.
Программа тура по дням
Старый Пекин, кулинарный мастер-класс
Встретим вас по прибытии в Пекин и доставим в отель. В 15:00 отправимся гулять по району старинных домов — хутунов. Сходим в гости к китайской семье, где нам расскажут о своих традициях, быте, истории, научат лепить, а потом угостят пельменями.
Главное в центре Пекина, мастер-классы
Сегодня поближе познакомимся со столицей. Посетим площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун, храм Неба, пройдём по пешеходной улице. Поучаствуем в мастер-классах по боевому искусству тай-чи и каллиграфии.
Великая Китайская стена, Летний императорский дворец
Посетим одну из визитных карточек Поднебесной — Великую Китайскую стену. По канатной дороге поднимемся на участок Мутяньюй и полюбуемся окрестностями. По возвращении в Пекин сходим в Летний императорский дворец. Вечером улетим в Чжанцзяцзе.
Гора Тяньцзи, скалы из «Аватара», лифт Байлун
Весь день проведём в удивительном нацпарке «Чжанцзяцзе». По канатной дороге поднимемся на гору Тяньцзи. Полюбуемся пиками, послужившими прообразом парящих скал из фильма «Аватар». Обратно спустимся на лифте Байлун, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса.
Стеклянный мост, озеро Баофэн
Приготовьтесь к острым ощущениям — мы погуляем по стеклянному мосту над пропастью. А затем отправимся в царство умиротворения — к окружённому горами озеру Баофэн. Вечером летим в Шанхай.
Знаковые локации Шанхая, чайная церемония, речной круиз
Посвятим день достопримечательностям Шанхая. Посетим сад Радости, Старый город, храм Нефритового Будды. Увидим телебашню, погуляем по Нанкинской улице и набережной Вайтань. А также поучаствуем в чайной церемонии и отправимся в круиз по реке Хуанпу.
Китайская Венеция - Чжуцзяцзяо
Едем в Чжуцзяцзяо — древний город на воде, сравнимый с Венецией. Тут всего 9 узких улиц, соединённых каменными мостами, дома на сваях с деревянными галереями и сеть подземных дренажных тоннелей. Мы осмотрим достопримечательности и покатаемся на лодке по каналам.
На весь день в Диснейленд
Финальный аккорд тура — целый день в Диснейленде. В этом волшебном месте классические образы из мультфильмов сплелись с элементами китайской культуры. Тут работают 8 тематических зон: «Остров приключений», «Фэнтезиленд», «Сад воображения», «Улица Микки», «Завтрашний мир», «Бухта сокровищ», «История игрушек» и «Зверополис».
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Шанхая и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|450 000 ₽
|1-местное проживание
|490 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы от/до аэропортов
- Все трансферы по маршруту
- Авиаперелёты Пекин - Чжанцзяцзе - Шанхай (эконом-класс с багажом)
- Услуги русскоговорящих местных гидов
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- 3 мастер-класса
- Чайная церемония
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Шанхая
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание
- Чаевые