2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
«Вы увидите Дом народных собраний, Национальный музей Китая и храм Неба»
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
3 дня
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Начало: Ваш отель
«Культурные традиции и памятники На второй день мы посетим Храм Неба — великолепный комплекс религиозных сооружений, построенный более пяти веков назад»
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
$700 за всё до 6 чел.
16 дней
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
«Осмотрим важные культурные и исторические объекты, такие как храм Луохань и Музей трёх ущелий»
5 мар в 10:00
8 мая в 10:00
$2800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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