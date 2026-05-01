В столице увидим Запретный город Гугун, храм Неба Тяньтань и панораму дворцового комплекса с
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную обувь, в том числе треккинговую, треккинговые палки при желании, личные вещи и гигиенические средства, а также индивидуальную аптечку с необходимыми лекарствами.
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин
Прибытие в международный аэропорт Пекина. После прилёта запланирован трансфер в отель. Время будет отведено на отдых и акклиматизацию после дороги. Вечером состоится неспешная прогулка по одному из центральных районов города — Цяньмэнь, улице Ванфуцзин или переулку Наньлуогусян с традиционной пекинской архитектурой.
Пекин: имперское величие
Познакомимся главным символом императорского Китая — Запретным городом Гугун. Погуляем по дворцовым залам, внутренним дворам и узким переулкам комплекса.
После обеда поднимемся на холм Цзиншань, откуда видны панорама дворцового ансамбля и чёткая симметрия исторического центра Пекина. Вечером посетим храм Неба Тяньтань с художественной подсветкой.
Ужин пройдёт в аутентичном ресторане неподалёку от храма.
Великая Китайская стена (участок Цзиньшаньлин)
Поедем на участок Цзиншаньлин Великой Китайской стены. Он считается одним из самых аутентичных и живописных, с минимальной реставрацией и меньшим количеством посетителей по сравнению с популярными участками. Погуляем по оригинальной стене с крутыми подъёмами и спусками, откуда открываются масштабные горные пейзажи.
Вечером — возвращение в Пекин.
Летняя резиденция и перелёт в южные провинции Китая
Посетим летний дворец Ихэюань — парковый комплекс с озером, павильонами и храмами. После перелетим из Пекина в Гуйлинь (ок. 3 часов).
Геопарк «Бацзяо Чжай»
Поедем в геопарк «Бацзяо Чжай», расположенный на границе Гуанси и Хунани. Этот массив красных песчаниковых скал известен своими выразительными формами и панорамами. Вас ждёт треккинг по оборудованным тропам и лестницам с подъёмом на вершины. С обзорных площадок открываются виды на море облаков и десятки острых пиков, напоминающих стадо пасущихся овец.
Вечером после возвращения в Гуйлинь и отдыха в отеле погуляем по центру города: вдоль озёр Шаньху и Жунху, по набережной реки Лицзян и к пагодам Солнца и Луны.
Переезд в заповедник рисовых террас «Лунцзи»
Отправимся в заповедник «Лунцзи», также известный как Dragon’s Backbone Rice Terraces. Дорога займёт около 2,5 часов. По пути остановимся в деревне Хуанло Яо, известной женщинами с длинными волосами.
Далее направимся в район Пинань — деревню народа чжуан, одну из самых доступных и известных в регионе. После размещения в гостевом доме с видом на террасы вас ждёт вечерний треккинг к смотровым точкам «Семь звёзд вокруг луны» и «Девять драконов и пять тигров». В завершение дня откроются закатные виды над полями.
Ночь пройдёт в деревне Пинань.
Террасы Лунцзи: деревня Дачжай и треккинг
Поедем в деревню Дачжай — более масштабный и аутентичный район террас, населённый народом яо. Поднимемся на вершину по канатной дороге. Далее начнётся продолжительный треккинг между смотровыми площадками, включая точку «Золотой Будда». С маршрута открываются одни из самых впечатляющих видов на бескрайние рисовые террасы Китая.
Ночь пройдёт в деревне Дачжай.
Круиз по реке Лицзян до Яншо
Прибудем к причалу Чжуцзян, откуда начнётся живописный круиз по реке Лицзян от Гуйлиня до Яншо. Продолжительность круиза около 4 часов. По пути откроются знаменитые карстовые пейзажи, в том числе виды, изображённые на купюре 20 юаней.
Днём — прибытие в Яншо и размещение в отеле с видом на реку. Вечером желающие посетят шоу Impression Sanjie Liu под открытым небом или прогуляться по Западной улице Сицзе с сувенирными лавками и ресторанами, где можно попробовать местные блюда, включая рыбу, приготовленную с пивом.
Велопрогулка по Яншо
Утром — прогулка по окрестностям Яншо через рисовые поля в направлении реки Юйлун с арендой велосипеда или электроскутера. Затем будет возможность прокатиться на бамбуковом плоту по реке Юйлун.
Днём поднимемся на холм Ланышань или холм Сянгун для панорамного обзора долины. Вечер пройдёт в уютном ресторане с блюдами местной кухни: рыба, запечённая в пиве, улитки и тофу.
Переезд в Гуанчжоу
Утром — свободное время в Яншо для прогулок или шопинга. Ближе к обеду поедем на скоростном поезде из Яншо в Гуанчжоу. Время в пути составит около 2,5–3 часов.
По прибытии — размещение в отеле. Вечером состоится ужин в местном ресторане с знакомством с кантонской кухней.
Гуанчжоу - столица провинции Гуандун
Осмотрим храм Предков семейства Чэнь Чэньцзясы, также известный как Академия клана Чэнь — выдающийся образец кантонской архитектуры. Затем — посещение Телебашни Гуанчжоу Canton Tower с подъёмом на смотровую площадку. Пройдёмся по современному району Чжуцзян и острову Шамянь, известному колониальной архитектурой.
Вечером — ужин в ресторане с блюдами кантонской кухни, включая димсамы, жареного поросёнка и супы. А ещё погуляем по пешеходной улице Шансяцзюлу.
Окончание тура
В первой половине дня вы сможете сделать последние покупки и посетить парк «Юэсю» с памятником 5 козлам — символом города. Днём — трансфер в аэропорт Гуанчжоу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2500
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту, в том числе внутренние перелёты
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Круиз и велопрогулка
- Оплата парковки и расходы на водителя
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно из Гуанчжоу
- Остальное питание
- Повышение категории отеля
- 1-местное размещение
- Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами, включая отмену или задержку рейсов, повышение стоимости проезда и аналогичные ситуации