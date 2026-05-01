Лики Поднебесной: тур по Пекину, южным провинциям и Гуанчжоу с треккингами

Пройтись по Великой Китайской стене, увидеть рисовые поля и насладиться атмосферой мегаполисов
За одно путешествие охватим самые живописные локации Китая! Маршрут объединит имперский Пекин, южные провинции и современный Гуанчжоу.

В столице увидим Запретный город Гугун, храм Неба Тяньтань и панораму дворцового комплекса с
холма Цзиншань, а также пройдём по участку Великой Китайской стены Цзиньшаньлин.

После перелёта на юг откроются пейзажи Гуйлиня и реки Лицзян, озёр Шаньху и Жунху и вечерние виды Пагод Солнца и Луны.

Отдельной частью программы станет геопарк «Бацзяо Чжай» с треккинговыми маршрутами среди красных песчаниковых скал.

В заповеднике Лунцзи запланированы переходы по рисовым террасам Пинаня и Дачжая с выходами к смотровым точкам.

Круиз по реке Лицзян приведёт в Яншо, можно будет устроить велопрогулку вдоль реки Юйлун и подняться на холмы.

Финалом путешествия станет Гуанчжоу с храмом Предков семейства Чэнь, телебашней, районом Чжуцзян и островом Шамянь.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять удобную обувь, в том числе треккинговую, треккинговые палки при желании, личные вещи и гигиенические средства, а также индивидуальную аптечку с необходимыми лекарствами.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин

Прибытие в международный аэропорт Пекина. После прилёта запланирован трансфер в отель. Время будет отведено на отдых и акклиматизацию после дороги. Вечером состоится неспешная прогулка по одному из центральных районов города — Цяньмэнь, улице Ванфуцзин или переулку Наньлуогусян с традиционной пекинской архитектурой.

2 день

Пекин: имперское величие

Познакомимся главным символом императорского Китая — Запретным городом Гугун. Погуляем по дворцовым залам, внутренним дворам и узким переулкам комплекса.

После обеда поднимемся на холм Цзиншань, откуда видны панорама дворцового ансамбля и чёткая симметрия исторического центра Пекина. Вечером посетим храм Неба Тяньтань с художественной подсветкой.

Ужин пройдёт в аутентичном ресторане неподалёку от храма.

3 день

Великая Китайская стена (участок Цзиньшаньлин)

Поедем на участок Цзиншаньлин Великой Китайской стены. Он считается одним из самых аутентичных и живописных, с минимальной реставрацией и меньшим количеством посетителей по сравнению с популярными участками. Погуляем по оригинальной стене с крутыми подъёмами и спусками, откуда открываются масштабные горные пейзажи.

Вечером — возвращение в Пекин.

4 день

Летняя резиденция и перелёт в южные провинции Китая

Посетим летний дворец Ихэюань — парковый комплекс с озером, павильонами и храмами. После перелетим из Пекина в Гуйлинь (ок. 3 часов).

5 день

Геопарк «Бацзяо Чжай»

Поедем в геопарк «Бацзяо Чжай», расположенный на границе Гуанси и Хунани. Этот массив красных песчаниковых скал известен своими выразительными формами и панорамами. Вас ждёт треккинг по оборудованным тропам и лестницам с подъёмом на вершины. С обзорных площадок открываются виды на море облаков и десятки острых пиков, напоминающих стадо пасущихся овец.

Вечером после возвращения в Гуйлинь и отдыха в отеле погуляем по центру города: вдоль озёр Шаньху и Жунху, по набережной реки Лицзян и к пагодам Солнца и Луны.

6 день

Переезд в заповедник рисовых террас «Лунцзи»

Отправимся в заповедник «Лунцзи», также известный как Dragon’s Backbone Rice Terraces. Дорога займёт около 2,5 часов. По пути остановимся в деревне Хуанло Яо, известной женщинами с длинными волосами.

Далее направимся в район Пинань — деревню народа чжуан, одну из самых доступных и известных в регионе. После размещения в гостевом доме с видом на террасы вас ждёт вечерний треккинг к смотровым точкам «Семь звёзд вокруг луны» и «Девять драконов и пять тигров». В завершение дня откроются закатные виды над полями.

Ночь пройдёт в деревне Пинань.

7 день

Террасы Лунцзи: деревня Дачжай и треккинг

Поедем в деревню Дачжай — более масштабный и аутентичный район террас, населённый народом яо. Поднимемся на вершину по канатной дороге. Далее начнётся продолжительный треккинг между смотровыми площадками, включая точку «Золотой Будда». С маршрута открываются одни из самых впечатляющих видов на бескрайние рисовые террасы Китая.

Ночь пройдёт в деревне Дачжай.

8 день

Круиз по реке Лицзян до Яншо

Прибудем к причалу Чжуцзян, откуда начнётся живописный круиз по реке Лицзян от Гуйлиня до Яншо. Продолжительность круиза около 4 часов. По пути откроются знаменитые карстовые пейзажи, в том числе виды, изображённые на купюре 20 юаней.

Днём — прибытие в Яншо и размещение в отеле с видом на реку. Вечером желающие посетят шоу Impression Sanjie Liu под открытым небом или прогуляться по Западной улице Сицзе с сувенирными лавками и ресторанами, где можно попробовать местные блюда, включая рыбу, приготовленную с пивом.

9 день

Велопрогулка по Яншо

Утром — прогулка по окрестностям Яншо через рисовые поля в направлении реки Юйлун с арендой велосипеда или электроскутера. Затем будет возможность прокатиться на бамбуковом плоту по реке Юйлун.

Днём поднимемся на холм Ланышань или холм Сянгун для панорамного обзора долины. Вечер пройдёт в уютном ресторане с блюдами местной кухни: рыба, запечённая в пиве, улитки и тофу.

10 день

Переезд в Гуанчжоу

Утром — свободное время в Яншо для прогулок или шопинга. Ближе к обеду поедем на скоростном поезде из Яншо в Гуанчжоу. Время в пути составит около 2,5–3 часов.

По прибытии — размещение в отеле. Вечером состоится ужин в местном ресторане с знакомством с кантонской кухней.

11 день

Гуанчжоу - столица провинции Гуандун

Осмотрим храм Предков семейства Чэнь Чэньцзясы, также известный как Академия клана Чэнь — выдающийся образец кантонской архитектуры. Затем — посещение Телебашни Гуанчжоу Canton Tower с подъёмом на смотровую площадку. Пройдёмся по современному району Чжуцзян и острову Шамянь, известному колониальной архитектурой.

Вечером — ужин в ресторане с блюдами кантонской кухни, включая димсамы, жареного поросёнка и супы. А ещё погуляем по пешеходной улице Шансяцзюлу.

12 день

Окончание тура

В первой половине дня вы сможете сделать последние покупки и посетить парк «Юэсю» с памятником 5 козлам — символом города. Днём — трансфер в аэропорт Гуанчжоу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту, в том числе внутренние перелёты
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Круиз и велопрогулка
  • Оплата парковки и расходы на водителя
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно из Гуанчжоу
  • Остальное питание
  • Повышение категории отеля
  • 1-местное размещение
  • Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами, включая отмену или задержку рейсов, повышение стоимости проезда и аналогичные ситуации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 6:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, 22:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я создаю продуманные и запоминающиеся путешествия, учитывая все детали для вашего комфорта и впечатлений. Люблю предлагать уникальные места, куда редко добираются массовые путешественники. Подбираю туры под ваши интересы: будь то
активный отдых в Гималаях, гастрономические путешествия, экскурсии по Китаю или релакс на побережье Гоа, насыщенные путешествия по Ангкор-Вату, треккинги по джунглям Камбоджи, прогулки на лодке по крупнейшему озеру Азии Тонлесап и многое другое. Гибкие программы: могу адаптировать маршрут под ваши пожелания и бюджет. Хорошо знаю популярные и скрытые локации, помогаю избежать туристических ловушек. Работаю с проверенными гидами, отелями и транспортом для вашей безопасности. Всегда на связи во время поездки, чтобы решить любые вопросы. Чёткое планирование без скрытых платежей. Открыто обсуждаю все детали поездки перед бронированием. Если у вас есть мечта о путешествии — давайте воплотим её вместе!

