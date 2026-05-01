Поедем в геопарк «Бацзяо Чжай», расположенный на границе Гуанси и Хунани. Этот массив красных песчаниковых скал известен своими выразительными формами и панорамами. Вас ждёт треккинг по оборудованным тропам и лестницам с подъёмом на вершины. С обзорных площадок открываются виды на море облаков и десятки острых пиков, напоминающих стадо пасущихся овец.

Вечером после возвращения в Гуйлинь и отдыха в отеле погуляем по центру города: вдоль озёр Шаньху и Жунху, по набережной реки Лицзян и к пагодам Солнца и Луны.