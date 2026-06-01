Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
Увидеть скалы Аватара и город, стоящий на водопаде, прогуляться по реке Туо и исследовать пещеру
Начало: Пекин, 8:00, точное место по согласованию
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
$1500 за человека
Символы и гастрономия Китая, речная прогулка и отдых на источниках - камерной группой и с комфортом
Главное в Пекине, Сиане, Шанхае и Сучжоу - Великая стена, Терракотовая армия, дворцы, храмы, сады
Начало: Аэропорт Пекина, 10:00
21 июн в 10:00
3 окт в 10:00
175 000 ₽ за человека
Комфорт-тур по знаковым локациям Китая: города, природа и культура (всё включено)
Увидеть скалы Аватара, сплавиться по реке Лицзян на плоту и посетить Великую Китайскую стену
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00 или по договорённости
6 июл в 12:00
3 авг в 12:00
210 000 ₽ за человека
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