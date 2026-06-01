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Авторские 5-дневные туры в Пекин

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Пекине на русском языке, цены от $1500, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы
На машине
5 дней
-
10%
Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Великую Китайскую стену, посетить Запретный город и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт Пекина, время - по договорённости
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
$1710$1899 за человека
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
На машине
5 дней
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
Посетить Великую Китайскую стену, побывать в Запретном городе и насладиться чайной церемонией
Начало: Пекин, ваш отель, 8:30
8 июн в 08:30
15 июн в 08:30
$2630 за всё до 4 чел.
Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
На машине
5 дней
Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
Увидеть скалы Аватара и город, стоящий на водопаде, прогуляться по реке Туо и исследовать пещеру
Начало: Пекин, 8:00, точное место по согласованию
15 июн в 08:00
22 июн в 08:00
$1500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы;
  2. Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру;
  3. Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг.
Какие места ещё посмотреть в Пекине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Великая Китайская стена;
  2. Запретный город Гугун;
  3. Храм Неба;
  4. Запретный город;
  5. Центр Пекина;
  6. Летний дворец Ихэюань;
  7. Площадь Тяньаньмэнь;
  8. Великая китайская стена, участок Мутяньюй;
  9. Мавзолей Мао Цзэдуна;
  10. Олимпийский Парк.
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2026
Сейчас в Пекине в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1500 до 2630 со скидкой до 10%.
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