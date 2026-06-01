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Индивидуальное знакомство с Пекином: комфорт-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Великую Китайскую стену, посетить Запретный город и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт Пекина, время - по договорённости
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
$1710
$1899 за человека
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
Посетить Великую Китайскую стену, побывать в Запретном городе и насладиться чайной церемонией
Начало: Пекин, ваш отель, 8:30
8 июн в 08:30
15 июн в 08:30
$2630 за всё до 4 чел.
Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
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Начало: Пекин, 8:00, точное место по согласованию
15 июн в 08:00
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$1500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «5-дневные туры»
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