Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Исследовать Пекин и Сиань, побывать в императорских дворцах и увидеть цирковое шоу о кунг-фу
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня, по времени р...
1 янв в 14:00
6 мар в 14:00
159 000 ₽ за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, время - по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$520 за всё до 6 чел.
Прикоснуться к древности: тур по историческим и природным локациям Китая
Погулять по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолине
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
3 мар в 10:00
$3100 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
$490 за всё до 8 чел.
Экспресс-тур 2 в 1: Великая Китайская стена и экскурсия по Пекину
Исследовать участок Мутяньюй, побывать в Запретном городе и погулять по бывшему императорскому саду
Начало: Пекин, 9:00, заберём вас от вашего отеля. Возможно...
29 ноя в 09:00
6 дек в 09:00
$240 за человека
