Пекин и окрестности: трёхдневный тур

Отправляйтесь в трёхдневный тур по Пекину! Вы увидите Великую Китайскую стену, побываете на чайной церемонии, прогуляетесь по улицам города — современным и не очень — а также познакомитесь с другими основными достопримечательностями.
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Пекин и окрестности: трёхдневный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание билета

Обзорная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене

Приглашаем вас на незабываемую обзорную экскурсию по Пекину, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города. Мы предлагаем тщательно продуманный маршрут, который охватывает все основные достопримечательности, включая величественную Великую Китайскую стену.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает в себя:

  • Посещение Запретного города — символа императорской власти и архитектурного великолепия.
  • Прогулка по площади Тяньаньмэнь — одной из самых известных площадей в мире.
  • Экскурсия в храм Неба — место, где императоры молились за хороший урожай.
  • Завершение экскурсии на Великой Китайской стене, где вы сможете насладиться захватывающими видами и узнать о ее истории.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и услышите увлекательные истории и факты о каждом месте. Мы уделяем внимание каждому участнику, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и интересной.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Наша экскурсия отличается от других тем, что мы предлагаем:

  • Глубокое погружение в культуру и историю — наши гиды обладают богатым опытом и знаниями.
  • Индивидуальный подход к каждому участнику — мы учитываем ваши интересы и пожелания.
  • Комфортные условия — мы заботимся о том, чтобы вы чувствовали себя уютно и безопасно.

Почему стоит пойти с нами?

Выбор экскурсии с нами — это возможность не только увидеть достопримечательности, но и узнать их настоящую историю из первых уст. Вместо того чтобы блуждать по городу с путеводителем, вы получите живое общение, увлекательные рассказы и множество интересных фактов, которые сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пекин и Великую Китайскую стену с новой стороны!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая Китайская стена
  • Музей нефрита
  • Небоскрёбы Пекина
  • Храм Неба
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Парк Jingshan
  • Летний Дворец
  • Храм Будды
  • Древние переулки
  • Вечернее шоу Золотая маска
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры из Пекина

Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
1 отзыв
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
4 апр в 08:00
1 898 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
1 отзыв
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
7 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$580 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
На машине
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
7 дек в 10:00
14 дек в 10:00
$400 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина
ХорошоТам