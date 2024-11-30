Отправляйтесь в трёхдневный тур по Пекину! Вы увидите Великую Китайскую стену, побываете на чайной церемонии, прогуляетесь по улицам города — современным и не очень — а также познакомитесь с другими основными достопримечательностями.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание билета

Обзорная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене

Приглашаем вас на незабываемую обзорную экскурсию по Пекину, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города. Мы предлагаем тщательно продуманный маршрут, который охватывает все основные достопримечательности, включая величественную Великую Китайскую стену.

Маршрут экскурсии

Наш маршрут включает в себя:

Посещение Запретного города — символа императорской власти и архитектурного великолепия.

Прогулка по площади Тяньаньмэнь — одной из самых известных площадей в мире.

Экскурсия в храм Неба — место, где императоры молились за хороший урожай.

Завершение экскурсии на Великой Китайской стене, где вы сможете насладиться захватывающими видами и узнать о ее истории.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и услышите увлекательные истории и факты о каждом месте. Мы уделяем внимание каждому участнику, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и интересной.

Почему стоит выбрать нашу экскурсию?

Наша экскурсия отличается от других тем, что мы предлагаем:

Глубокое погружение в культуру и историю — наши гиды обладают богатым опытом и знаниями.

Индивидуальный подход к каждому участнику — мы учитываем ваши интересы и пожелания.

Комфортные условия — мы заботимся о том, чтобы вы чувствовали себя уютно и безопасно.

Почему стоит пойти с нами?

Выбор экскурсии с нами — это возможность не только увидеть достопримечательности, но и узнать их настоящую историю из первых уст. Вместо того чтобы блуждать по городу с путеводителем, вы получите живое общение, увлекательные рассказы и множество интересных фактов, которые сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой.

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пекин и Великую Китайскую стену с новой стороны!