Описание билета
Обзорная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене
Приглашаем вас на незабываемую обзорную экскурсию по Пекину, где вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру этого удивительного города. Мы предлагаем тщательно продуманный маршрут, который охватывает все основные достопримечательности, включая величественную Великую Китайскую стену.
Маршрут экскурсии
Наш маршрут включает в себя:
- Посещение Запретного города — символа императорской власти и архитектурного великолепия.
- Прогулка по площади Тяньаньмэнь — одной из самых известных площадей в мире.
- Экскурсия в храм Неба — место, где императоры молились за хороший урожай.
- Завершение экскурсии на Великой Китайской стене, где вы сможете насладиться захватывающими видами и узнать о ее истории.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы не только увидите главные достопримечательности, но и услышите увлекательные истории и факты о каждом месте. Мы уделяем внимание каждому участнику, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и интересной.
Почему стоит выбрать нашу экскурсию?
Наша экскурсия отличается от других тем, что мы предлагаем:
- Глубокое погружение в культуру и историю — наши гиды обладают богатым опытом и знаниями.
- Индивидуальный подход к каждому участнику — мы учитываем ваши интересы и пожелания.
- Комфортные условия — мы заботимся о том, чтобы вы чувствовали себя уютно и безопасно.
Почему стоит пойти с нами?
Выбор экскурсии с нами — это возможность не только увидеть достопримечательности, но и узнать их настоящую историю из первых уст. Вместо того чтобы блуждать по городу с путеводителем, вы получите живое общение, увлекательные рассказы и множество интересных фактов, которые сделают вашу поездку по-настоящему незабываемой.
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и откройте для себя Пекин и Великую Китайскую стену с новой стороны!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Музей нефрита
- Небоскрёбы Пекина
- Храм Неба
- Площадь Тяньаньмэнь
- Парк Jingshan
- Летний Дворец
- Храм Будды
- Древние переулки
- Вечернее шоу Золотая маска
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Билеты
Место начала и завершения?
Когда и как рано покупать?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Билеты в Запретный город надо бронировать заранее по копии паспорта. Наличие паспорта на экскурсии обязательно