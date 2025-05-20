Мы побываем на самом живописном участке Великой Китайской стены, увидим Терракотовую армию и погуляем по Запретному
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите деньги на личные расходы, загранпаспорт, визу и медицинскую страховку.
Проживание. Будем жить в отелях по маршруту, 2-местное размещение. Точное название отелей будет известно непосредственно перед туром.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 2 обеда: в 4 и 10 дни.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус. Также будем передвигаться на высокоскоростных поездах.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Гражданам РФ необходима виза. Оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Экскурсия по Пекину
Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. После заселения начнём знакомство со столицей с площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире. Вы увидите Врата Небесного Спокойствия, Национальный музей Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.
Пройдём сквозь ворота Умэнь и окажемся в Запретном городе Гугун. Поднимемся в парк Цзиншань, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты. Осмотрим храм Неба.
Пешком сегодня предстоит пройти около 10 км.
Великая Китайская стена и театральное шоу
После завтрака отправимся к Великой Китайской стене. Мы посетим самую живописную её часть — Мутяньюй. К ней поднимемся по канатной дороге, по пути любуясь природой: зелёными холмами и горами.
Затем побываем в летней резиденции императора — в парке Ихэюань. А вечером пойдём в Красный театр на шоу «Легенды Кунг-Фу», где соединились музыка, танцы, боевые искусства, акробатика и песни!
Переезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусей
Позавтракаем, выселимся и поедем на вокзал. На высокоскоростном поезде доберёмся до Сианя — некогда столицы Китая. Здесь находится легендарная Терракотовая армия. Вы увидите множество статуй воинов и их лошадей. Сложно поверить, но каждая скульптура уникальна и ни одно выражение лица не повторяется!
Посетим Большую пагоду диких гусей, её высота около 65 метров. С верхних ярусов открывается завораживающий вид. Прогуляемся по городской стене — некогда фортификационному сооружению, которое защищало Сиань от врагов. Вечером стена освещается китайскими фонариками. Протяжённость маршрута — 13 км. Желающие смогут взять напрокат велосипед и прокатиться.
Чэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка Цзиньли
Продолжаем исследовать Китай. На очереди Чэнду, куда мы доберёмся на высокоскоростном поезде. Будем бродить по городку и заглянем в хижину поэта Ду Фу, пройдёмся по умиротворяющим садам с прудами. Вечером прогуляемся по старинной улице Цзиньли, будем любоваться старинными сооружениями и фотографироваться.
Китайский центр по сохранению и изучению большой панды
С утра отправимся в Китайский центр по сохранению и изучению большой панды. Здесь вы научитесь правильно кормить животных и поможете ухаживать за пандами: уберётесь в их домиках, испечёте хлеб, нарежете овощи и бамбук для пушистых обитателей центра.
Пообедаем в местной столовой вместе с сотрудниками, а вечером посмотрим документальный фильм о жизни больших панд. В награду за вашу работу вы получите волонтёрские сертификаты.
Лесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные врата
А наше путешествие продолжается! На очереди Чжанцзяцзе, куда мы доберёмся на самолёте. Посетим лесной парк «Тяньмэньшань» и увидим самую высокую в мире пещеру Небесные врата. Поднимемся к скале по канатной дороге, любуясь, как под нами будут плыть облака. Добраться сюда можно и по дороге с 99 поворотами. Пройдёмся по стеклянной тропе — настоящий экстрим. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала, с другой — пропасть. После прогулки спустимся на эскалаторе к Небесным вратам. Сделаем эффектные фотографии, после чего пойдём вниз по лестнице с 999 ступенями.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
После завтрака поедем в национальный парк «Чжанцзяцзе». Режиссёр Д. Кэмерон вдохновлялся невероятными пейзажами этого места при создании планеты Пандоры в фильме «Аватар». Полюбуемся высокими скалами, покрытыми яркой зеленью и будто парящими над землёй. Покатаемся на самом высоком внешнем лифте Байлун, а ещё погуляем по стеклянному мосту прямо над пропастью. Желающие смогут прокатиться по живописной речке на традиционной китайской лодке.
Переезд в Гуйлинь и гора Слоновий хобот
Позавтракаем и поедем в Гуйлинь, край рек и озёр. После обеда (за доплату) посетим гору Слоновий хобот. Каменная громада действительно напоминает животное, которое пьёт воду. Если будет возможность, заглянем в пещеру Тростниковой флейты, чтобы осмотреть сталактиты и сталагмиты, подсвеченные яркими огнями. А ещё здесь, в глубине подземного царства, можно увидеть удивительное озеро.
Рисовые террасы Лунцзи и селение Зуанлу
После завтрака посетим району Луншэн. А ещё увидим старейшие в Китае рисовые террасы Лунцзи. Зрелище завораживает! Вы полюбуетесь рукотворной красотой и узнаете, как террасы устроены и почему считаются настоящим инженерным чудом.
Посетим селение Хуанлу, где местные женщины, представительницы народности Яо, никогда не стригут волосы. Познакомимся с культурой и обычаями Яо и увидим, как закатное солнце зайдёт за рисовые террасы, окрашивая их в красный. Вечером вернёмся в Гуйлинь.
Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»
Утром поедем на пристань Чжуцзян и отправимся в круиз по речке Лицзян, любуясь карстовыми горами. Доберёмся до Яншо, который китайские поэты прозвали «краем вечного покоя». Мы осмотрим старинные дома, прогуляемся по атмосферным улочкам и заглянем в сувенирные магазины. Вечером насладимся светомузыкальным шоу «Впечатления Лю Саньцзе» прямо на фоне гор.
Отъезд
Утром поедем в Гуйлинь и отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал. Рекомендуем брать билеты с вылетом/выездом во второй половине дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 обеда
- Все трансферы по программе
- Билеты на высокоскоростные поезда
- Внутренний перелёт
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Участие в волонтерской программе в Центре панд в Чэнду
- Билеты на шоу "Легенды Кунг-Фу" и "Впечатления Лю Саньцзе"
- Речной круиз в Гуйлине
- Сопровождение местными русскоговорящими гидами и гидом компании
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Гуйлиня
- Ужины и обеды
- Виза
- Медицинская страховка (необходима для получения визы)
- Стоимость первых 4-х мест - $3300