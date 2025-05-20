Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы

Стать волонтёром в Центре панд, отправиться в речной круиз и увидеть скалы Аватары
Приглашаем в насыщенное путешествие по Китаю, в котором вы увидите разные грани этой удивительной страны.

Мы побываем на самом живописном участке Великой Китайской стены, увидим Терракотовую армию и погуляем по Запретному
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городу в Пекине. Посетим удивительные шоу «Легенды Кунг-Фу» и «Впечатления Лю Саньцзе».

В центре по сохранению и изучению большой панды вы научитесь ухаживать за животными, приготовите для них еду и поможете убраться в их домиках. Посетим инопланетный парк «Чжанцзяцзе» и увидим, чем вдохновлялся Д. Кэмерон при создании Пандоры в фильме «Аватар». А ещё побываем в городах Сиань, Чэнду и Гуйлинь.

Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Большой тур по Поднебесной: Великая Китайская стена, Терракотовая армия и рисовые террасы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой возьмите деньги на личные расходы, загранпаспорт, визу и медицинскую страховку.

Проживание. Будем жить в отелях по маршруту, 2-местное размещение. Точное название отелей будет известно непосредственно перед туром.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и 2 обеда: в 4 и 10 дни.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус или автобус. Также будем передвигаться на высокоскоростных поездах.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Гражданам РФ необходима виза. Оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пекину

Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. После заселения начнём знакомство со столицей с площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире. Вы увидите Врата Небесного Спокойствия, Национальный музей Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.

Пройдём сквозь ворота Умэнь и окажемся в Запретном городе Гугун. Поднимемся в парк Цзиншань, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты. Осмотрим храм Неба.

Пешком сегодня предстоит пройти около 10 км.

Экскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по ПекинуЭкскурсия по Пекину
2 день

Великая Китайская стена и театральное шоу

После завтрака отправимся к Великой Китайской стене. Мы посетим самую живописную её часть — Мутяньюй. К ней поднимемся по канатной дороге, по пути любуясь природой: зелёными холмами и горами.

Затем побываем в летней резиденции императора — в парке Ихэюань. А вечером пойдём в Красный театр на шоу «Легенды Кунг-Фу», где соединились музыка, танцы, боевые искусства, акробатика и песни!

Великая Китайская стена и театральное шоуВеликая Китайская стена и театральное шоуВеликая Китайская стена и театральное шоуВеликая Китайская стена и театральное шоу
3 день

Переезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусей

Позавтракаем, выселимся и поедем на вокзал. На высокоскоростном поезде доберёмся до Сианя — некогда столицы Китая. Здесь находится легендарная Терракотовая армия. Вы увидите множество статуй воинов и их лошадей. Сложно поверить, но каждая скульптура уникальна и ни одно выражение лица не повторяется!

Посетим Большую пагоду диких гусей, её высота около 65 метров. С верхних ярусов открывается завораживающий вид. Прогуляемся по городской стене — некогда фортификационному сооружению, которое защищало Сиань от врагов. Вечером стена освещается китайскими фонариками. Протяжённость маршрута — 13 км. Желающие смогут взять напрокат велосипед и прокатиться.

Переезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусейПереезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусейПереезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусейПереезд в Сиань: Терракотовая армия и Большая пагода диких гусей
4 день

Чэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка Цзиньли

Продолжаем исследовать Китай. На очереди Чэнду, куда мы доберёмся на высокоскоростном поезде. Будем бродить по городку и заглянем в хижину поэта Ду Фу, пройдёмся по умиротворяющим садам с прудами. Вечером прогуляемся по старинной улице Цзиньли, будем любоваться старинными сооружениями и фотографироваться.

Чэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка ЦзиньлиЧэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка ЦзиньлиЧэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка ЦзиньлиЧэнду: хижина поэта Ду Фу и улочка Цзиньли
5 день

Китайский центр по сохранению и изучению большой панды

С утра отправимся в Китайский центр по сохранению и изучению большой панды. Здесь вы научитесь правильно кормить животных и поможете ухаживать за пандами: уберётесь в их домиках, испечёте хлеб, нарежете овощи и бамбук для пушистых обитателей центра.

Пообедаем в местной столовой вместе с сотрудниками, а вечером посмотрим документальный фильм о жизни больших панд. В награду за вашу работу вы получите волонтёрские сертификаты.

Китайский центр по сохранению и изучению большой пандыКитайский центр по сохранению и изучению большой пандыКитайский центр по сохранению и изучению большой панды
6 день

Лесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные врата

А наше путешествие продолжается! На очереди Чжанцзяцзе, куда мы доберёмся на самолёте. Посетим лесной парк «Тяньмэньшань» и увидим самую высокую в мире пещеру Небесные врата. Поднимемся к скале по канатной дороге, любуясь, как под нами будут плыть облака. Добраться сюда можно и по дороге с 99 поворотами. Пройдёмся по стеклянной тропе — настоящий экстрим. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала, с другой — пропасть. После прогулки спустимся на эскалаторе к Небесным вратам. Сделаем эффектные фотографии, после чего пойдём вниз по лестнице с 999 ступенями.

Лесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные вратаЛесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные вратаЛесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные вратаЛесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные вратаЛесной парк «Тяньмэньшань» и Небесные врата
7 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

После завтрака поедем в национальный парк «Чжанцзяцзе». Режиссёр Д. Кэмерон вдохновлялся невероятными пейзажами этого места при создании планеты Пандоры в фильме «Аватар». Полюбуемся высокими скалами, покрытыми яркой зеленью и будто парящими над землёй. Покатаемся на самом высоком внешнем лифте Байлун, а ещё погуляем по стеклянному мосту прямо над пропастью. Желающие смогут прокатиться по живописной речке на традиционной китайской лодке.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
8 день

Переезд в Гуйлинь и гора Слоновий хобот

Позавтракаем и поедем в Гуйлинь, край рек и озёр. После обеда (за доплату) посетим гору Слоновий хобот. Каменная громада действительно напоминает животное, которое пьёт воду. Если будет возможность, заглянем в пещеру Тростниковой флейты, чтобы осмотреть сталактиты и сталагмиты, подсвеченные яркими огнями. А ещё здесь, в глубине подземного царства, можно увидеть удивительное озеро.

Переезд в Гуйлинь и гора Слоновий хоботПереезд в Гуйлинь и гора Слоновий хоботПереезд в Гуйлинь и гора Слоновий хоботПереезд в Гуйлинь и гора Слоновий хобот
9 день

Рисовые террасы Лунцзи и селение Зуанлу

После завтрака посетим району Луншэн. А ещё увидим старейшие в Китае рисовые террасы Лунцзи. Зрелище завораживает! Вы полюбуетесь рукотворной красотой и узнаете, как террасы устроены и почему считаются настоящим инженерным чудом.

Посетим селение Хуанлу, где местные женщины, представительницы народности Яо, никогда не стригут волосы. Познакомимся с культурой и обычаями Яо и увидим, как закатное солнце зайдёт за рисовые террасы, окрашивая их в красный. Вечером вернёмся в Гуйлинь.

Рисовые террасы Лунцзи и селение ЗуанлуРисовые террасы Лунцзи и селение ЗуанлуРисовые террасы Лунцзи и селение ЗуанлуРисовые террасы Лунцзи и селение Зуанлу
10 день

Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»

Утром поедем на пристань Чжуцзян и отправимся в круиз по речке Лицзян, любуясь карстовыми горами. Доберёмся до Яншо, который китайские поэты прозвали «краем вечного покоя». Мы осмотрим старинные дома, прогуляемся по атмосферным улочкам и заглянем в сувенирные магазины. Вечером насладимся светомузыкальным шоу «Впечатления Лю Саньцзе» прямо на фоне гор.

Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»Речной круиз до Яншо и шоу «Впечатления Лю Саньцзе»
11 день

Отъезд

Утром поедем в Гуйлинь и отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал. Рекомендуем брать билеты с вылетом/выездом во второй половине дня.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда
  • Все трансферы по программе
  • Билеты на высокоскоростные поезда
  • Внутренний перелёт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Участие в волонтерской программе в Центре панд в Чэнду
  • Билеты на шоу "Легенды Кунг-Фу" и "Впечатления Лю Саньцзе"
  • Речной круиз в Гуйлине
  • Сопровождение местными русскоговорящими гидами и гидом компании
  • Групповая аптечка
  • Фирменный бафф
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Гуйлиня
  • Ужины и обеды
  • Виза
  • Медицинская страховка (необходима для получения визы)
  • Стоимость первых 4-х мест - $3300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекин Дасин, 9:00
Завершение: Аэропорт Гуйлиня, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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