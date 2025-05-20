Встретим вас в аэропорту Пекина и отвезём в отель. После заселения начнём знакомство со столицей с площади Тяньаньмэнь, одной из крупнейших в мире. Вы увидите Врата Небесного Спокойствия, Национальный музей Китая и мавзолей Мао Цзэдуна.

Пройдём сквозь ворота Умэнь и окажемся в Запретном городе Гугун. Поднимемся в парк Цзиншань, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты. Осмотрим храм Неба.

Пешком сегодня предстоит пройти около 10 км.