Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»

Прокатиться на плоту по реке Ли и очароваться пейзажами Яншо
Едем погружаться в неповторимую атмосферу Китая! Вас ждут знакомство с динамичным Пекином, Терракотовая армия Сианя, каждая статуя которой хранит в себе дух тысячелетий.

Почувствуем магию пейзажей из фильма «Аватар» в парке
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«Чжанцзяцзе», прогуляемся по улочкам древнего города Фэнхуан, где всё пропитано историей, и понаблюдаем за милыми пандами.

Заглянем в Джаосин — царство донгской культуры, а ещё желающие обрести просветление смогут преодолеть 999 ступеней на пути к «Небесным вратам».

Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Ближайшие даты:
7
мар6
мая10
окт2
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и trip.com

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Пекин

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После этого направимся на прогулку по городу. Экскурсионная программа начнётся с посещения Летнего императорского дворца, где мы окунёмся в историю правления императрицы Цыси.

Далее — ужин в ресторане Deyuan Roast Duck с традиционной уткой по-пекински. После ужина отправимся на улицу Люличан, известную своими чайными лавками. Здесь пройдёт дегустация лучших сортов чая. Покупать не обязательно, но попробовать — настоятельно рекомендуем!

Добро пожаловать в ПекинДобро пожаловать в ПекинДобро пожаловать в ПекинДобро пожаловать в Пекин
2 день

Гуляем по Великой Китайской стене

После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию. В 11:00 выезжаем с вещами и около 13:30 сделаем остановку на обед. Основная цель сегодняшнего дня — посещение Великой Китайской стены, участка Хуанхуачэн, куда мы прибудем примерно через 2 часа пути.

Участок примечателен тем, что здесь нет большого скопления туристов, а сама стена извивается, напоминая спину дракона, огибающую холмы и реку. Мы проведём около 1,5 часов на прогулке, наслаждаясь видами. Вокруг стены раскинулся каштановый сад, по которому мы пройдём круговым маршрутом, а затем спустимся на вагонетке к водохранилищу. Оттуда на лодке переплывём к началу маршрута.

В 16:00 отправляемся на вокзал, чтобы сесть на скоростной поезд, который в увезёт нас в Сиань. Время в пути — 4 часа. По прибытии нас встретят и доставят в отель.

Гуляем по Великой Китайской стенеГуляем по Великой Китайской стенеГуляем по Великой Китайской стенеГуляем по Великой Китайской стенеГуляем по Великой Китайской стене
3 день

Достопримечательности Сианя

После завтрака начнём экскурсию с посещения Большой пагоды диких гусей, где хранятся буддийские манускрипты. Этот храм окружён красивым садом и связан с легендой о монахе, который принёс буддийские святыни из Индии. С 12:00 до 13:00 у нас будет обед и короткий отдых в отеле.

Во второй половине дня отправимся на прогулку по Сианю, где посетим Мусульманский рынок и мечеть. Этот район позволяет окунуться в атмосферу мусульманского Китая с его архитектурой в стиле династий Мин и Цин, а также попробовать местные блюда. Прогулка по городским стенам подарит нам замечательные виды на город, после чего спустимся в хутуны и посетим местные магазины.

В 18:30 отправимся на ужин, где попробуем традиционный китайский хот-пот, известный также как хого, — это не просто трапеза, а настоящее гастрономическое ритуальное действо.

Достопримечательности СианяДостопримечательности СианяДостопримечательности СианяДостопримечательности Сианя
4 день

Терракотовая армия

После завтрака в отеле выезжаем с вещами и отправляемся на экскурсию к знаменитой Терракотовой армии. Это захватывающее место погружает нас в историю правителя Цинь Шихуанди, создавшего войско для охраны своего вечного покоя.

Затем нас ждёт обед. После мы отправимся в аэропорт, откуда перелетим в Чжанцзяцзе. По прибытии заселимся в отель.

Терракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армия
5 день

Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"

Добро пожаловать в парк «Чжанцзяцзе»! Он известен своими пиками из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Мы увидим величественные горные столбы и пролетим над ущельем на фуникулёре. Далее отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.

Желающие смогут полетать над горами на вертолёте.

Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"
6 день

Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»

Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе», проходя по знаменитому стеклянному мосту через ущелье. Далее — прогулка по озеру Баофэн на лодке. Увидим также ущелье «Золотой кнут». По желанию можно посетить акробатическое шоу «Очаровательный Сянси».

Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»
7 день

Гора Тянмэнь и прибытие в Фэнхуан

После завтрака поедем к горе Тяньмэнь, известной своим огромным отверстием в скале — «Небесными вратами». По легенде, тот, кто пройдёт 999 ступеней к этому месту, может обрести просветление. Гулять здесь особенно приятно в хорошую погоду, а прозрачные участки маршрута добавят остроты впечатлениям.

В 12:30 мы остановимся на обед, после чего переедем в Фэнхуан — старинный город, где проживают представители народности Мяо. Город наполнен атмосферой древности, здесь много лавок с сувенирами, а главная легенда города связана с фениксом. Мы заселимся в отель рядом со старой частью города и прогуляемся по его улочкам, наслаждаясь местной культурой.

Гора Тянмэнь и прибытие в ФэнхуанГора Тянмэнь и прибытие в ФэнхуанГора Тянмэнь и прибытие в ФэнхуанГора Тянмэнь и прибытие в Фэнхуан
8 день

Прогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в Джаосин

Утро начнётся с самостоятельной прогулки по Фэнхуану, после чего мы отправимся к питомнику больших панд. Здесь нас ждёт увлекательное знакомство с этими милыми животными, которые стали символом Китая.

Затем мы отправимся в Джаосин — небольшой городок, известный своей уникальной донгской архитектурой. Деревянные многоярусные пагоды и мосты, построенные без использования гвоздей, создают ощущение путешествия в прошлое. Мы заселимся в аутентичный отель и прогуляемся по улицам, наблюдая за жизнью местных. Вечером поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть, как город утопает в ночных огнях.

Прогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в ДжаосинПрогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в ДжаосинПрогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в ДжаосинПрогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в Джаосин
9 день

Провинция Гуанси: Яншо

После завтрака и утренней прогулки по Джаосину мы отправимся на скоростном поезде в Яншо, где разместимся в отеле и немного отдохнём.

Далее сможем полюбоваться плавными карстовыми горами провинции Гуанси и отдохнуть от насыщенных переездов. Вечером по желанию можно будет посетить шоу на воде «Впечатления Лю Сань Цзе».

Провинция Гуанси: ЯншоПровинция Гуанси: ЯншоПровинция Гуанси: ЯншоПровинция Гуанси: Яншо
10 день

Пик Жуйи, река Ли и Синпин

Отправляемся на прогулку к пику Жуйи, откуда открываются потрясающие виды на горные долины. Это место словно создано для созерцания, которое позволяет забыть о суете.

Затем мы отправимся в Синпин, где совершим прогулку на плоту по реке Ли, если погода будет подходящей. После этого нас ждёт переезд на вокзал и поезд в Гуанчжоу. По прибытии нас доставят в отель у аэропорта для ночлега.

Пик Жуйи, река Ли и СинпинПик Жуйи, река Ли и СинпинПик Жуйи, река Ли и СинпинПик Жуйи, река Ли и СинпинПик Жуйи, река Ли и Синпин
11 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. По желанию можно продлить пребывание в Гуанчжоу на пару дней и посетить местные достопримечательности, такие как горы Маофэн, горячие источники, сафари-парк или небоскрёбы с живописной набережной.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2860
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно из Гуанчжоу
  • Остальное питание
  • Входные билеты в Водный лес
  • Вертолётная прогулка
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость варьируется в зависимости от количества участников
  • 12 человек - $2420 с человека
  • 10 человек - $2550 с человека
  • 8 человек - $2600 с человека
  • 6 человек - $2860 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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