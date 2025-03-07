После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию. В 11:00 выезжаем с вещами и около 13:30 сделаем остановку на обед. Основная цель сегодняшнего дня — посещение Великой Китайской стены, участка Хуанхуачэн, куда мы прибудем примерно через 2 часа пути.

Участок примечателен тем, что здесь нет большого скопления туристов, а сама стена извивается, напоминая спину дракона, огибающую холмы и реку. Мы проведём около 1,5 часов на прогулке, наслаждаясь видами. Вокруг стены раскинулся каштановый сад, по которому мы пройдём круговым маршрутом, а затем спустимся на вагонетке к водохранилищу. Оттуда на лодке переплывём к началу маршрута.

В 16:00 отправляемся на вокзал, чтобы сесть на скоростной поезд, который в увезёт нас в Сиань. Время в пути — 4 часа. По прибытии нас встретят и доставят в отель.