Почувствуем магию пейзажей из фильма «Аватар» в парке
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и trip.com
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Поможем оформить.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Пекин
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После этого направимся на прогулку по городу. Экскурсионная программа начнётся с посещения Летнего императорского дворца, где мы окунёмся в историю правления императрицы Цыси.
Далее — ужин в ресторане Deyuan Roast Duck с традиционной уткой по-пекински. После ужина отправимся на улицу Люличан, известную своими чайными лавками. Здесь пройдёт дегустация лучших сортов чая. Покупать не обязательно, но попробовать — настоятельно рекомендуем!
Гуляем по Великой Китайской стене
После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию. В 11:00 выезжаем с вещами и около 13:30 сделаем остановку на обед. Основная цель сегодняшнего дня — посещение Великой Китайской стены, участка Хуанхуачэн, куда мы прибудем примерно через 2 часа пути.
Участок примечателен тем, что здесь нет большого скопления туристов, а сама стена извивается, напоминая спину дракона, огибающую холмы и реку. Мы проведём около 1,5 часов на прогулке, наслаждаясь видами. Вокруг стены раскинулся каштановый сад, по которому мы пройдём круговым маршрутом, а затем спустимся на вагонетке к водохранилищу. Оттуда на лодке переплывём к началу маршрута.
В 16:00 отправляемся на вокзал, чтобы сесть на скоростной поезд, который в увезёт нас в Сиань. Время в пути — 4 часа. По прибытии нас встретят и доставят в отель.
Достопримечательности Сианя
После завтрака начнём экскурсию с посещения Большой пагоды диких гусей, где хранятся буддийские манускрипты. Этот храм окружён красивым садом и связан с легендой о монахе, который принёс буддийские святыни из Индии. С 12:00 до 13:00 у нас будет обед и короткий отдых в отеле.
Во второй половине дня отправимся на прогулку по Сианю, где посетим Мусульманский рынок и мечеть. Этот район позволяет окунуться в атмосферу мусульманского Китая с его архитектурой в стиле династий Мин и Цин, а также попробовать местные блюда. Прогулка по городским стенам подарит нам замечательные виды на город, после чего спустимся в хутуны и посетим местные магазины.
В 18:30 отправимся на ужин, где попробуем традиционный китайский хот-пот, известный также как хого, — это не просто трапеза, а настоящее гастрономическое ритуальное действо.
Терракотовая армия
После завтрака в отеле выезжаем с вещами и отправляемся на экскурсию к знаменитой Терракотовой армии. Это захватывающее место погружает нас в историю правителя Цинь Шихуанди, создавшего войско для охраны своего вечного покоя.
Затем нас ждёт обед. После мы отправимся в аэропорт, откуда перелетим в Чжанцзяцзе. По прибытии заселимся в отель.
Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"
Добро пожаловать в парк «Чжанцзяцзе»! Он известен своими пиками из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Мы увидим величественные горные столбы и пролетим над ущельем на фуникулёре. Далее отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.
Желающие смогут полетать над горами на вертолёте.
Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»
Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе», проходя по знаменитому стеклянному мосту через ущелье. Далее — прогулка по озеру Баофэн на лодке. Увидим также ущелье «Золотой кнут». По желанию можно посетить акробатическое шоу «Очаровательный Сянси».
Гора Тянмэнь и прибытие в Фэнхуан
После завтрака поедем к горе Тяньмэнь, известной своим огромным отверстием в скале — «Небесными вратами». По легенде, тот, кто пройдёт 999 ступеней к этому месту, может обрести просветление. Гулять здесь особенно приятно в хорошую погоду, а прозрачные участки маршрута добавят остроты впечатлениям.
В 12:30 мы остановимся на обед, после чего переедем в Фэнхуан — старинный город, где проживают представители народности Мяо. Город наполнен атмосферой древности, здесь много лавок с сувенирами, а главная легенда города связана с фениксом. Мы заселимся в отель рядом со старой частью города и прогуляемся по его улочкам, наслаждаясь местной культурой.
Прогулка по Фэнхуану, Заповедник большой панды и переезд в Джаосин
Утро начнётся с самостоятельной прогулки по Фэнхуану, после чего мы отправимся к питомнику больших панд. Здесь нас ждёт увлекательное знакомство с этими милыми животными, которые стали символом Китая.
Затем мы отправимся в Джаосин — небольшой городок, известный своей уникальной донгской архитектурой. Деревянные многоярусные пагоды и мосты, построенные без использования гвоздей, создают ощущение путешествия в прошлое. Мы заселимся в аутентичный отель и прогуляемся по улицам, наблюдая за жизнью местных. Вечером поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть, как город утопает в ночных огнях.
Провинция Гуанси: Яншо
После завтрака и утренней прогулки по Джаосину мы отправимся на скоростном поезде в Яншо, где разместимся в отеле и немного отдохнём.
Далее сможем полюбоваться плавными карстовыми горами провинции Гуанси и отдохнуть от насыщенных переездов. Вечером по желанию можно будет посетить шоу на воде «Впечатления Лю Сань Цзе».
Пик Жуйи, река Ли и Синпин
Отправляемся на прогулку к пику Жуйи, откуда открываются потрясающие виды на горные долины. Это место словно создано для созерцания, которое позволяет забыть о суете.
Затем мы отправимся в Синпин, где совершим прогулку на плоту по реке Ли, если погода будет подходящей. После этого нас ждёт переезд на вокзал и поезд в Гуанчжоу. По прибытии нас доставят в отель у аэропорта для ночлега.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. По желанию можно продлить пребывание в Гуанчжоу на пару дней и посетить местные достопримечательности, такие как горы Маофэн, горячие источники, сафари-парк или небоскрёбы с живописной набережной.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2860
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно из Гуанчжоу
- Остальное питание
- Входные билеты в Водный лес
- Вертолётная прогулка
- Виза
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость варьируется в зависимости от количества участников
- 12 человек - $2420 с человека
- 10 человек - $2550 с человека
- 8 человек - $2600 с человека
- 6 человек - $2860 с человека