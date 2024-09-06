Вы увидите знаменитую площадь Тяньаньмэнь, дворцовый комплекс «Запретный город», Храм неба и Летний дворец в Пекине. Прогуляетесь по оживлённой улице
Описание тура
Организационные детали
Чтобы успеть на место встречи в 11:00-11:30, рекомендуется лететь рейсом Аэрофлота SU204, если он доступен на нужную дату. Гид Елена встретит с табличкой «Время Открытий», трансфер включён в стоимость. Обратно рекомендуется рейс SU209 Аэрофлот, в 11:45.
Страховка и виза не включены в стоимость тура, но организатор тура может проконсультировать вас по этим вопросам.
Чтобы получить визу, нужно отправить документы в консульство КНР или воспользоваться услугами визового центра. Срок получения визы занимает до 10 рабочих дней.
Участие детей с 12 лет.
Список вещей, которые стоит взять с собой:
1. Куртка-ветровка
2. Толстовка с капюшоном
3. Шорты, футболки
4. Кроссовки или удобная обувь для прогулок по городу
5. Головной убор (от солнца)
6. Солнцезащитные очки
7. Гигиенический бальзам для губ (от ветра)
8. Набор личных медикаментов
Проживание. 2-местное размещение в нескольких гостиницах:
Пекин: Holiday Inn Express Beijing Downtown, an IHG Hotel 4*.
Сиань: Eastern House 5*.
Хуашань: Huashan Motel Circle Inn.
Шанхай: SSAW Boutique Hotel Shanghai Bund 4*.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Транспорт. Комфортный микроавтобус от аэропорта и по маршруту тура. Скоростные поезда между городами.
Дети. От 12 лет.
Сложность. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 4-6 часов по лестницам, улицам и тропам.
Виза. Оплачивается отдельно (организатор может проконсультировать).
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин, «Запретный город» и пекинская утка
Прибытие группы в столицу Китая, трансфер до отеля. В отеле будет несколько часов, чтобы отдохнуть после дороги.
В 14:00 едем на осмотр Тяньаньмэнь — самой большой площади в мире, размером 440 000 квадратных метров. Она может вмещать до миллиона человек во время массовых мероприятий.
Затем посетим комплекс «Запретный город». Исторический императорский дворец внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО и стоит уже более 500 лет. В прошлом сюда нельзя было войти или выйти без разрешения императора, а место для постройки определили астрономы, объявив его центром земного шара.
После культовых достопримечательностей отправимся на прогулку по пешеходной улице Ванфуцзин, где мерцают огни рекламы и царит оживлённая атмосфера столицы. Поужинаем в одном из ресторанов, где можно попробовать пекинскую утку. Это легендарное блюдо из утки с хрустящей кожей, запечённой на вишневых дровах. Под её кожу накачивают воздух, а сама утка подаётся нарезанной на тонкие ломтики.
Возвращение в отель и отдых.
Летний дворец, Храм неба и прогулка по аутентичным китайским районам
В первой половине вы посетите Летний дворец. На его обширной территории много мостиков, башен и беседок. По желанию можно покататься на лодке по озеру.
Затем посмотрим Храм неба, где на протяжении 600 лет китайские императоры приносили жертвы и молились о благополучии страны. Это уникальный храм круглой формы — единственный в своём роде в Пекине.
После отправимся на прогулку в хутуны — районы с традиционной одноэтажной застройкой, где время словно замедлило свой бег. Здесь можно увидеть ржавые велосипеды и уловить аромат свежих баоцзы из бамбуковых пароварок (китайские пельмешки). Пенсионеры играют в настольные игры, а товары китайского хенд-мейда наполняют улицы. Эти уютные районы позволяют ощутить атмосферу настоящего китайского быта. Сейчас таких мест становятся всё меньше.
День завершается возвращением в отель и отдыхом.
Великая Китайская стена и стремительный спуск на санях
Сегодня вас ждёт путешествие на микроавтобусе к Великой Китайской стене. Время в пути — около 2,5 часов. Мы пойдём на один самых живописных участков стены, который называется Мутяньюй. На канатной дороге поднимемся к одной из башен и погуляем там, путь длиной около 2 км. Предстоят подъемы и спуски по ступеням, но в нашем маршруте преобладает уклон вниз, чтобы ноги меньше уставали.
В конце маршрута вас ждёт необычное развлечение. Вниз вы поедете на тобогане, который имитирует гоночную санную трассу. Вы будете сами управлять санями и ехать с желаемой скоростью — яркие эмоции от такой поездки прилагаются. Спуск на тобогане можно заменить канатной дорогой с креслами.
Внизу у вас будет время на покупку сувениров.
В конце дня возвращаемся в Пекин отдыхать.
Древности Сианя, Пагода диких гусей и стритфуд в мусульманском квартале
Переезд из Пекина в г. Сиань на скоростном поезде, путь займёт чуть больше 4 часов. После размещения в отеле поедем смотреть на главную достопримечательность Сианя — древнюю городскую стену. Она настолько широкая, что сверху можно прокатиться на велосипедах. С этой стены открываются нетипичные виды на центр города и его жизнь.
После вас ждёт посещение Колокольной и Барабанной башен, а также Пагоды диких гусей и колоритного мусульманского квартала. Там вы сможете попробовать местный стрит-фуд.
Вернёмся в отель, чтобы набираться сил для следующего дня.
Терракотовая армия и переезд в Хуашань
Продолжаем изучать Сиань, и главным впечатлением дня станет культовая Терракотовая армия. Этот археологический комплекс называют «восьмым чудом света». Внушительная коллекция скульптур из терракоты (обожённая глина) представляет древних китайских воинов и их лошадей в натуральную величину. Неподалёку стоит гробница первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Сейчас насчитывается около 8000 скульптур, что производит впечатление даже на заядлых путешественников. И раскопки продолжаются до сих пор.
Во второй половине дня мы сядем на поезд и отправимся в окрестности г. Хуашань. Там заселимся в отель.
Прогулки по священной горе Хуашань
Сегодня в программе подъем на канатной дороге на вершину горы Хуашань — одно из пяти священных мест даосизма. Далее треккинг по хребту среди впечатляющих видов и пейзажей. По пути встречаются храмы, павильоны и культурные объекты, встроенные прямо в скалы. Восхождение требует преодоления множества ступеней, но при неспешной ходьбе оно доступно большинству людей.
Здесь находится «тропа солдата», где туристы со страховкой иногда проходят по деревянным дощечкам вдоль скалы. Но в нашу программу эта часть не включена.
Спуск на канатной дороге обратно вниз. Возвращение в Сиань на скоростном поезде (30 минут) и отправление ночным поездом в Шанхай около 21:30. Размещение в 4-местных купе.
Шанхайская телебашня, океанариум и ночные небоскрёбы
Прибытие на железнодорожный вокзал Шанхая в 12:30. Трансфер и размещение в отеле.
После вас ждёт осмотр района Пудун (Pudun) и посещение телебашни «Жемчужина Востока» — достопримечательности Шанхая, которую фотографируют чаще остальных. Там целых две панорамных площадки: закрытая, с прозрачным стеклянным полом, и открытая, на уровень ниже.
Далее поедем в большой океанариум, который смело можно назвать одним из лучших в Китае. Просторные залы, полные рыб и других морских обитателей, занимают несколько уровней здания. Здесь можно увидеть медуз, пингвинов, акул и разнообразные кораллы.
Доберёмся на подземном монорельсе под рекой Хуанпу на набережную Бунд. С набережной открывается классический вид на небоскрёбы, полный ярких красок вечернего Шанхая. Прогулка по набережной Вайтань и улице Нанкин-роуд.
Возвращение в отель и отдых.
Сад радости Юйюань и шопинг
В первой половине дня вас ждёт посещение Сада радости Юйюань — эталон китайского садово-паркового искусства, который занимает территорию в 40 000 квадратных метров. В 1982 году он получил статус объекта национального достояния. Сейчас Сад радости находится под защитой государства.
После сада у вас будет свободное время на шопинг в популярном районе с сувенирными лавками и магазинчиками. В Шанхае можно найти много интересных вещей — как товары от мировых брендов, так и их неофициальные аналоги высокого качества. Вы сможете приобрести себе или в подарок китайские чаи, электронику, одежду и предметы интерьера.
Возвращение в отель и отдых.
«Китайская Венеция» в Сучжоу и Чжоучжуан, прогулки по каналам и арт-пространствам
Сегодня посвятим день двум городам, которые иногда называют «китайской Венецией». Сперва вы побываете в г. Сучжоу, где предстоит пешая прогулка по центральной улице вдоль канала. Посмотрим Сад скромного чиновника.
Далее поедем в г. Чжоучжуан — небольшое поселение, известное своими живописными «венецианскими» видами. Там устроим круиз на лодке по атмосферным каналам города. После прогуляемся по узким улочкам и посетим арт-пространства.
В конце дня вернёмся в Шанхай для отдыха.
Прощание с Шанхаем, аэропорт
Сегодня завершаем наше путешествие. Выселение из отеля и самостоятельный трансфер в аэропорт Пудун. Рекомендуется взять билеты на рейс SU209 Аэрофлот в 11:45.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 850
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер до аэропорта и по маршруту
- Проживание в отелях 4*-5* без питания
- Переезд скоростными поездами между основными городами маршрута
- Входные билеты в «Запретный город»
- Канатные дороги на горе Хуашань и на участке Великой Китайской стены
- Входной билет на панорамную площадку телебашни «Жемчужина Востока»
- Входной билет в океанариум Шанхая
- Входной билет в комплекс «Терракотовая армия»
- Круиз на лодке в г. Чжоуцзюань
- Услуги русского сопровождающего и местного русскоговорящего переводчика (на отдельных участках маршрута)
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля в аэропорт
- Перелет до Пекина и обратно из Шанхая
- Личные расходы (питание, телефонные звонки и т. д.)
- Входные билеты в небольшие храмы и музеи (по желанию)
- Виза (~6600 руб. в визовом центре, помогаем в получении)
- Страховка
- 1-местное размещение в гостиницах (доплата 430$)