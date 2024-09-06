В этом туре вы познакомитесь с величием Китая, посетив 5 городов.Вы увидите знаменитую площадь Тяньаньмэнь, дворцовый комплекс «Запретный город», Храм неба и Летний дворец в Пекине. Прогуляетесь по оживлённой улице

Ванфуцзин и хутунам — аутентичным китайским кварталам. Вас ждут краски ночного Шанхая — города небоскрёбов, который никогда не спит. С высоты телебашни «Жемчужина Востока» откроется потрясающий вид на город. В программе тура есть священная даосская гора Хуашань, Великая Китайская стена с поездкой на тобогане, легендарная Терракотовая армия, Сад радости Юйюань и прогулки на лодке по атмосферной «китайской Венеции». Гуляя по набережным и ярким улицам, вы сможете попробовать китайскую кухню и познакомиться с культурой Поднебесной.

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Описание тура

Организационные детали

Чтобы успеть на место встречи в 11:00-11:30, рекомендуется лететь рейсом Аэрофлота SU204, если он доступен на нужную дату. Гид Елена встретит с табличкой «Время Открытий», трансфер включён в стоимость. Обратно рекомендуется рейс SU209 Аэрофлот, в 11:45.

Страховка и виза не включены в стоимость тура, но организатор тура может проконсультировать вас по этим вопросам.

Чтобы получить визу, нужно отправить документы в консульство КНР или воспользоваться услугами визового центра. Срок получения визы занимает до 10 рабочих дней.

Участие детей с 12 лет.

Список вещей, которые стоит взять с собой:

1. Куртка-ветровка

2. Толстовка с капюшоном

3. Шорты, футболки

4. Кроссовки или удобная обувь для прогулок по городу

5. Головной убор (от солнца)

6. Солнцезащитные очки

7. Гигиенический бальзам для губ (от ветра)

8. Набор личных медикаментов